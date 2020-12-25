Газетлы — магазинэ!

Дэри ёросысь Ожмос гуртын кызьлэсь трос выль лыдӟисьёсмы кылдӥзы! Таяз арняе соос доры куное вуылӥмы.

Дэри ёросысь ожмосъёс газетын ужасьёсты кырӟаса-вераса пумитазы

Туспуктӥз Максим Егоров

Пумиськонэз радъязы, «Удмурт дуннелы» гуртысьтызы калыкез гожтӥськытӥзы, Йӧскалык прессалэн юртэныз ялэм «Гожтӥськыты газетлы!» конкурсамы пыриськизы Татьяна Бушкова но Александра Вахрушева.

Выль лыдӟисьёсынымы тодматскон Ожмосысь кафеын ортчиз. Газетлэн валтӥсь редакторез Зинаида Рябинина тодматӥз газетэн, отын ужасьёсын. «Кизили» журналын ужась Ульфат Бадретдинов журнал сярысь, нылпиослы книгаосыз сярысь мадиз. Арганэн шудӥз, кырӟанъёсын калыкез шулдыртӥз Удмуртиысь калык артист, асьсэлэн гуртазы улӥсь Геннадий Бекманов.

Татьяна Бушковалэн Ожмос гуртын удмуртлык понна сюлмыз висе. Со вань улонзэ вуз карон удысын ужамын, али пенсиын ни.

— Анае весь басьяз «Советской Удмуртиез», со бордысь мон но газет лыдӟыны дыши. Весь гожтӥськисько, лыдӟисько.

Паймисько, юало ке, кытысь ваньзэ тодӥськод. Пумитазы «Удмурт дуннеез» лыдӟе шуисько, соку ваньзэ тододы: шаерысьтымы иворъёсты но, азьветлӥсьёсты но, артистъёсты но. Калыклы аслэсьтым газетме возьматылӥ. Куд-огезлэн верамез но вань, газетын 2-4 бам гинэ, пе, малпаськомы вал, нош газетын 32 бам вылэм! Туж оскисько, туэ выль лыдӟисьёс газетлы синмаськозы но азьланяз весь гожтӥськылозы ни шуыса. 2021-тӥ арлы мон, аслым сяна, газет выписать кари 3 сузэрелы но. Соос но шумпотыса лыдӟозы ни газетэз.

— Газетлы гожтӥськыны весь дыр уг сюры вал, — шуэ магазинын ужась Александра Вахрушева. — Огпол юасьёс шедизы, «Удмурт дуннеын» братэд сярысь гожтэмын, пе, лыдӟид ни-а? Гурт администрациысь шедьтӥ со номерез, лыдӟи. Гожтӥськоно шуыса, нош ик ас поннам малпай. Но нош вунӥз. Мукет дыръя нош веразы, племянницаед сярысь гожтӥллям, пе. Аслам ӵыжы-выжыосы сярысь лыдӟем потэмысьтым, газетлы гожтӥськи ни. Сотэк газетэн эшъяськыны ӧй кутскы. Нош табере магазинысен но калыклы газетэз ушъясько.

Татьяна Бушковалэн кӧтыз ӝож, Ожмосын «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзэз ӧвӧл шуыса. Туж потэ, пе, вал татысь но удмуртъёсты огазеяны.

Ожмосын газетмылы 28 мурт гожтӥськиз! Шумпотымон, газетэз лыдӟисьёс йылӥзы, угось тросэз ожмосъёс газетлы нырысьсэ гожтӥськизы ай.

Анастасия АГАФОНОВА