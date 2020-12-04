Выль малпанъёс но вуж сюлмаськонъёс

Ижкарлэн выль быръем йырыз Олег Бекмеметьев таяз арняе журналистъёсын пумиськылӥз. Иворчиос тунсыкъяськизы, кызьы азинскоз шоркармы матысь аръёсы.

О. Бекмеметьевез (шорысез) Ижлэн йырыз луэменыз ӟечкылало

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3 янгыш

Олег Николаевич та дырозь 2 ар кивалтӥз ни шоркаренымы, соин ик сое чылкак выль адями шуыны уг луы. Городын вань ни азинсконъёс-вормонъёс, вань быдэсмымтэ малпанъёс но. Чеберскись сюресъёсты, шутэтскон интыосты калык адӟытэк уг улы, но журналистъёслы тунсыко: кыӵе янгышъёс лэсьтӥз та 2 ар ӵоже?

— Бадӟым янгыш ӧй шуысал, но быдэстымтэ ужъёсы вань, — шонертӥз мэр. — Нырысь ик — сюресъёс вылэ разметка лэсьтонэн югдур. Адӟиськоды, ӟечлыкез ӧвӧл. Валамон, со коньдон бордысь потэ: Москваын, Казаньын разметка ӟеч пластиклэсь, милям сыӵе луонлыкмы ӧвӧл, соин 3 толэзь но уг улы — ӵушиське.

Кыкетӥез — дисциплина. Мон ачим дышемын ӧвӧл ужез ӝыныё аналтыны яке кин ке вылэ куштыны, но ваньмыз сыӵеесь вылымтэ. Мон малпалляй, адямиос командаям ужаны соглаш луизы бере, озьыен, ваньмыз гижысь-пиньысь тыршозы — ӧжытак янгышай. Жаляса верано, оскон сяна, эскерон но кулэ.

Куинетӥез — беромыса пыриськи генпланлы проект но смета лэсьтонэ — но та мон бордысь ӧз поты, генплан кутэмын ни вал, монэ мэре бырйытозь. Соин йырин али проектъёсты выльысь эскериськом, мар ке пуктытэк кыле, маке ӝега…

Мурт кие уз сётэ

Берло дыре предприятиос, огазеяськонъёс пӧртэм реорганизация улэ сюро — В. Путинлэн указэзъя 2025-тӥ арозь МУП-ёс луыны кулэ ӧвӧл, соин кинлэн ке кузёез воштӥське, кинлэн ке — кивалтон амалэз гинэ, но озьы-а, тазьы-а, ваньмыз сюлэмшугъясько.

— Городын улӥсьёс понна ву но транспорт — валтӥсь интыын, соин ми лыдъяськом, «Ижводоканалэз» но ИПОПАТ-эз городлэн киулаз ик кельтоно, — шуиз Ижлэн йырыз Олег Бекмеметьев. — МУП карыны уг яра бере, иське, каром, дыр, АО, но отысь 100 процентэз акциос городлэн луозы.

Югдур туж секыт «Ижводоканалын» — ву гумыос сузмемын, трос уксё кулэ вуэз чылкытатыны… Азьвыл Ижын ар ӵоже 1 иськем гинэ сетьёс лэсьтӥсько-тупатъясько вал, али — 20-30. Нош ваньмыз Ижын 1000 иськем чылкыт ву сётон гумыос но 700 иськем — кырсь ву нуисьёсыз (водоотведение). Кӧня ар кулэ асьмелы соосты ваньзэ тупатъяны, асьтэос валаськоды. Соин валче туэ гужем кезьыт вулы тарифъёс 30 процентлы будэтэмын вал, но со тырмыт ӧвӧл, соин али предприятие доходъёссэ будэтыны мукет амалъёс утча. Кылсярысь, сетьёс борды итӥськемзы понна уксё тырытозы застройщикъёсты но мукет.

Жаляса верано, таӵе учыръёсы уг луы шымырскытэк но — озьы оптимизациен валче предприятиысь 200 адями кулэстэмын луоз.

Кивалтӥсь буйгатӥз общественной транспортэн ветлӥсьёсты но, угось предприятиез нимаз адями кие сётӥд ке, кин тодэ, кызьы ветлоз транспорт, кӧня дун луоз мынон-ветлонлы. Солы пумит Олег Николаевич шумпоттӥз, шуыны луоз: кайта Ижысь автопарк узырмоз 100 выль автобуслы, солы 1,2 миллиард манет котыр висъямын луоз, контракт быдэсмыны кулэ Выль ар бере. Нялтас вераса, али автопаркын 444 автобус, но сюрес вылэ нуналлы быдэ куиньмос люкетэз гинэ потыны быгатэ, тросэз соос кемалась вужмемын, тӥяськемын.

Со сяна, туэ Ижкар «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроектлэн общественной транспортэз выльдонъя конкурсаз вормиз — солы луыса городамы 19 выль троллейбус кылдоз!

Ыштон но кулэяськон

Тазалыкез гинэ ӧвӧл, бюджетэз но зол шуккиз коронавирус — оглом соин нюръяськонлы кутэм уксёез но басьтымтэ налогъёсты лыдъяса, город 1,6 миллиард манет пала ыштонъёс адӟиз. Нош кулэяськонъёс азьвыл кадь ик кылизы, соин али город кивалтӥсьёс выро ватсаса коньдон поттыны, пӧртэм луонлыкъёсты уже кутыны, приставъёсын валче золгес ужаны ӧдъязы должникъёсын. Со сяна, 300 миллион манет пала шыръяны ӧдъяло кивалтон аппаратысь ужасьёсты кулэстон чотын.

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Зинаида КИРИЛЛОВА