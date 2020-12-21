Выль гид борды — выль КЗС

Пичи Пурга ёросысь Эдэйгуртысь «Молния» хозяйствоын арлы быдэ басьто выль техника, кылем арын пуктэмын 320 йырлы выль гид, татын скалъёс думетын уг уло ни. Озьы ке но сюлмаськонзы вань: ужась калык мӧйыме, нош егитъёслэн гуртэ кылемзы уг поты, шуэ огазеяськонлэн кивалтӥсез Владимир СЕЛИВЕСТРОВ.

«Молния» хозяйстволэн кивалтӥсез В. Селивестров:

мон Эдэйгуртын вордски, мон со сярысь сюлмаськыны

но сое возьыны кулэ.

Егит ужасьёслы ёрмо

— СПК-ысь выль хозяйствое выжыса, выль сямен ужаны кутскимы 2006-тӥ арын. Соку татын тырше вал 170 адями, туннэ нуналлы — 80 пала, ӝыныез но ӧвӧл ни. Адямиос гуртысь кошко, калык мӧйыме, егитъёс уг лыкто, — вера Владимир Афанасьевич. — Но кӧня музъемъёсмы вань — ог 3 сюрс гектар — соосты ум аналтӥське, озьы ик вакытаз гыриськомы-кизиськомы. Пудо йырмы йылэ. Йӧлмы но — валтӥсь вузмы, солэсь ми коньдон поттӥськомы — арысь аре будэ. 2007-тӥ арын 1 сюрс 900 тонна йӧл кыскиськомы вал, али ар пумозь 4 сюрс тонна луоз. Ужын выль амалъёсты кутыны тыршиськомы: кылӥськомы отысь, адӟиськомы татысь, шуэм сямен. Талэн пайдаез адӟиське. Ужасьёслы гинэ ёрмиськом, кулэ пинал, мыло-кыдо специалистъёс. Компьютер вань ужез уз лэсьты: кыед но поттоно, скал но кысконо, саникен-лопаткаен но интыяз ужано. Пудо сюдӥсь но, скал кыскись но, лэсьтӥськисьёс но кулэ.

Валтӥсь агроном П. Сильвестров.

Гуртлы али саклык висъяське, кытын ке сюресъёс лэсьтӥсько, кытын ке выль клубъёс пуктӥсько. Но берыктоз-а со пинал калыкез? Малы гуртэ ужаны мынӥсь врачъёслы, дышетӥсьёслы миллион манет сётӥське, нош хозяйствое лыктӥсьлы — трослы ӧжытгес? Гуртысьтымы куд-ог адямиослэн асьсэлэсь ужзэс усьтэмзы потэ. Эштосмы быгатысал соослы буш сылӥсь юртъёсты арендае сётыны.

Выльдӥськонъёс

«Молния» огазеяськон ялан выльдӥськыны турттэ. Гаражын арлы быдэ выль техника кылдэ. Вужаз адямилэн пуксемез уг поты ни, пусъе Владимир Селивестров. Комбайнъёссы ваньмыз сямен воштэмын ни, пудо сиён дасян техника но выль, бадӟым трактор басьтэмын, сӥзьыл гырыны, пе, со туж юрттӥз.

— Турттӥськомы улонэн ӵош вамыштыны, — шуэ Владимир Афанасьевич. — Ар талэсь азьло потӥмы выль гидэ, со 320 йырлы чакламын, отын скалъёс думытэк уло. Таӵе амалэн ужаны милемлы кельше. Тамында ик скалъёсты вуж сямен кыскыны 6 адями кулэ вал, али 3-ез но тырме: 2-ез кыско, огез пудоез интыязы улля. Нокытчы уд пыры, ужасьёс уг тырмо бере, воштӥськытэк ӧвӧл, но, мукет ласянь, милесьтым куро выль ужан интыос усьтыны.

Скалъёсъя быдэсак учётмы уг нуиськы на. Шуом, скалъёс уллёын ветло но ветло, нош куд-огезлэн, оло, продуктивностез бадӟым ӧвӧл. Котькуд скалэз нимаз чакланы кулэ. Ӧжыт йӧл сётӥсьёссэ возёно ӧвӧл, соос интые ӟеч ветылъёсты дасяно.

— Хозяйствоын али 1 сюрс 500 пудо йыр, 530-эз кысконо скалъёсмы, — вера валтӥсь зоотехник Галина Поломова. — Йырлы быдэ 22 килограмм йӧл кыскиськомы. Выль гидын ужаны капчигес луиз, скалъёс думетын ӧвӧл, гид кузя поръяло, кӧня кулэ, асьсэос сиён шедьто. Асьмеос комбикорм лэсьтӥськомы ни. Ӧжытгес йӧл сётӥсь скалъёслы нимысьтыз сиён дасяськомы, йӧлзы мед тросгес люкаськоз шуыса.

— Пудоез висёнъёслэсь утьыны выриськомы, — бордаз итӥське пудо эмъясь Екатерина Векшина. — Скалъёсты голштин выжыысь ошъёслэн кидысэнызы бызьылытӥськом, та выжы лябгес луэ, висёнъёслы золгес сётӥське. Соин ик, азьло аръёсы сярысь, тросгес прививка лэсьтӥськомы. Азьвыл куроен, пызен, силосэн гинэ сюдӥськомы вал ке, али трос микроэлементъёс сётъяськомы. Озьы йӧл тросгес луэ.

Фермаын ужасьёс: валтӥсь зоотехник Г. Поломова, пудо утись Н. Петров, пудо эмъясь Е. Векшина.

Хозяйство вал, ыж вордонлэсь но уг куштӥськы. Кенер сьӧрын поръяло 40 йыр валъёс, 400 йыр ыжъёс. Ыжъёссы племенноесь — советской мясошёрстной выжыысь. Соос 2003-тӥ аръёсы пырак та хозяйствоын ик поттэмын линкольн, северо-кавказской но мукет выжыослэсь. Арлы быдэ хозяйство Россиысь но элькунысь пудоен адӟытонъёсы пыриськылэ, отысь вылӥ вормонъёсын бертылэ. Вераны кулэ, «Молния» эштос сяна, Удмуртиын нокин но племенной ыжъёсты уг ворды ни.

— Азьланяз ворттылоно валъёсты, английской верховой выжыез воземмы потэ. Басьтӥсез басьтоз, — шуэ Владимир Афанасьевич.

Туэлы хозяйствоын бадӟым уж чакламын на: КЗС-эз тупатоно-выльдоно. Со совето вакытъёсы лэсьтэмын, куашканы кутскемын ни. КЗС ӝужыт бере, кыдёкысен адӟиське, соин ик со чебер луыны кулэ, пусъе кивалтӥсь. Озьы ик туэ хозяйствоын кыедэз пызьыртон-куасьтон комплекс лэсьтыны кутскизы, вуоно арын сое йылаз-пумаз вуттозы. Азьланяз эшшо одӥг выль скал гид лэсьтоно на. Озьы татын линейной молокопроводлэсь быдэсак куштӥськозы ни.

Гурт сярысь сюлмасько

Котькуд хозяйство сюлмаське гурт улон сярысь. «Молния» огазеяськон ужасьёсызлы юрттӥське, гуртын сюресъёсты возе. Со сяна, ёросын но, элькунын но пӧртэм ужрадъёс ортчыку, быгатэмезъя юрттӥське.

— Ваньмыз адями бордысь потэ. Мон та гуртын вордски, мон со сярысь сюлмаськыны но сое возьыны кулэ, — вера Владимир Селивестров. — Вӧзам тырше семьяе. Валтӥсь агроном — братэ, 2-ез ик пиосы но, эмеспие но хозяйствоын ужало. Тау шуэме потэ ужась калыклы, мынам-тынад шуыса уг висъяло, валче огъя ужез лэсьто. Мар вань, ми сое азинтыны, калыклы уж сётыны, гуртэз возьыны кулэ. Сыӵе малпанэн мон улӥсько.

Мария Векшина

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