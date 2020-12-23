Выль ар шутэтскон нуналъёсы ужась врачъёслы кык поллы тросгес уждун тыриськоз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 декабря, 2020 20:25
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Туспуктэм: udmurt.ru

Таӵе куронэн вазиськиз Россилэн Президентэз Владимир Путин. Законъя шутэтскон нуналъёсы ужась врачъёслы кык полы тросгес уждун басьтыны кулэ, со чакламын луыны кулэ ковидэн нюръяськись эмчиослы но.  

— Ужъя кодексын секыт югдур кылдэм вакытэ ужась врачъёслы нимысьтыз выплатаос сярысь номыр верамын ӧвӧл, но Правительстволэн решениезъя ми соосты тырыны кутским. Нош Выль ар шутэтскон дыръя  со выплатаос кык поллы тросгес луыны кулэ,  — шуиз В. Путин.

Та куронэз быдэсъянэз син азяз возьыны куремын Правительстволы.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 декабря, 2020 20:25
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