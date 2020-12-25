Выль арлы дасясько выль клубын

Ува ёросысь Ува-Тукля черкогуртын улӥсьёс туэ Выль арез быдэсак выльдэм клубын пумитаны дасясько. Тол бабайзы кузьымъёсын песьтэрзэ но тырмытӥз ни.

Ува-тукляос пыриськизы Уваын ортчем Выль ар шулдыръяськонэ

Туспуктэм басьтэмын Владимир Петуховлэн архивысьтыз

Офлайн но онлайн

Черкогуртысь культурая юртын кӧня ке ар талэсь азьло тылпу гомӟиз. Электроезъёсыз вужмемын ни вал уго — клуб 1965-тӥ арын пуктэмын, со дырысен отын нокыӵе выльдон-тупатъян ужъёс ӧз ортчылэ. Тылпу дыръя фойелэн борддоръёсыз сьӧдэктӥзы. Кыӵе кӧшкемытэсь вал — табере туспуктэмъёс вылэ гинэ кылизы на.

— Туэ февральысен май толэзёзь клубамы лэсьтӥськисьёс тыпыр-тапыр ужазы, — вераз культурая юртэн кивалтӥсь Евгения Стремоух. — Выльдӥзы ваньзэ: пуш ласянь но, кыр ласянь но борддоръёсты, вӧлдэтэз, липетэз, ӧсъёсты, пулэсь выжез плиткаен воштӥзы, выль езъёс кыскизы. Оглом «Огъя Россия» партилэн «Покчи Дорлэн культураез» федерал проектэз чотын 3 миллион 300 сюрс манетлэсь ятыр висъямын вал. Сое кӧня ке шыръяса, пичияк тырмытӥм на библиотекаез но тупатыны — клубенымы со одӥг липет улын интыяськемын. Ватсаса 300 сюрс манет вуиз на — таиныз залэ ӵыжак-выль пуконъёс басьтӥм. Табере ужаммыя ужаммы потэ ни!

Бен, клуб ӝуамез бере но воксё ӧз пытсаськылы. Клубын ужасьёс пӧртэм ужрадъёсын ӵемысь школае потазы. Отын актовой залзы ӧвӧл бере, коридоре но тэрылӥзы. Кыӵе возьмазы лэсьтӥськон ужъёслэсь йылпумъяськемзэс!

— Жаляса верано, коронавирус аслэсьтыз куасалтӥз, — азинтэ веранзэ Евгения Стремоух. — Соин ик выль клубамы бадӟым ужрадъёс ортчытъяса озьы ик ӧм вуттэ на. Зэм, августэ нылпиослы лагерь радъям. Нуналлы быдэ 30-40 пиналъёс дорамы 3 часлы вуылӥзы. Лагерьмес Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонлы сӥзимы. Нош гурт калыкез Выль арлы туж люкаммы потэ ни. Ужрадъёс ортчытыны медаз гинэ алэ ни вал. Но программа дасяськом 2 пӧртэм — офлайн но онлайн.

Клубе калык вазен котьку тыраз люкаськылӥз, пе. Черкогурт туж бадӟым — улӥсез 1 сюрс пала. Калыклэн лыдыз шуак йылыны кутскиз берло аръёссэ — уваос татчы юртъер пуктыны кутскизы. Угось ёрос центрлэсь кыдёкын ӧвӧл, автобус часлы быдэ ветлэ.

Вань Уваысь татчы уже ветлӥсьёсыз но. Кылсярысь, ачиз Евгения Стремоух ик ёрос центрын улэ. Мукетыз но клубын ужась, Владимир Петухов, татчы нуналлы быдэ Уваысь ветлэ. Сюресэн шугъяськонъёс чик уг кылдо, пе. Ужрадъёсты бер ӝытозь но ортчытъяны дась.

Тол бабайлэсь дӥсьсэ мертаз ни

Выль арлы репетициоссы вазенгес ик кутскизы. Бен, арлыдоослэн «Любава» коллективазы кырӟась-верасьёс кыре-буре трос уг потало. Но соосты воштыны дасяське «Раздолье». Таяз кырӟало клубын ужасьёс но гуртысь егитъёс.

— Асьмеос 3 кузя сяна ӧвӧл бере, гуртысь вань мыло-кыдоосты бордамы басьтӥськом, — вераз клубен кивалтӥсь. — Трос кузя люкаськысалмы, дыр, но уже палэнэ ветлэмысьтызы, тросэзлэн клубе потаны дырзы уг сюры. Но туж юрттӥсько школаын бадӟым классъёсын, Уваысь профколледжын дышетскисьёс. Колледжысь педагогикая факультетын дышетскись Юлия Яговкина туж чебер кырӟа, республикаямы ортчылӥсь ужрадъёсы но пыриськылэ, Выль ар сцена выламы потыны дасяське.

Калыкез шулдыртыны дась ни Тол бабай но! Та роль оскемын Владимир Пастуховлы. Ува-Тукля клубын со туэ сентябрьысен гинэ ужа ай ке но.

— Отчыозь олокытчы но вуылӥ ни, — шуэ воргорон. — Ижысь культурая колледжез йылпумъяса, Ува ёросысь ик Чистостемын, со мынам вордскем гуртэ, клубен кивалтӥ. Собере Ува каргуртысь «Юность» культурая юртын ужай, ог 7 арлы Иже кошкылӥ. Шоркарын трос адӟи, тодӥ, тросэзлы дышетски. Пӧртэм пумо тренингъёсы мыло-кыдо ветлӥ, Дышетонъя но наукая министерство юрттэмъя школаосы кӧня ке кузя вуылӥм, войнаен, заводъёсты пуктонэн но историысь мукет учыръёсын герӟаськем инсценировкаос пуктылӥм. Кинлы ке коронавирус урод кариз ке, мыным — умой: берен гуртэ берытскыны муг луиз.

Владимир Пастухов уг ваты — городысь гуртэ берытскемез бере нырысь мӧзмытгес йӧтэ вал. Нош табере чик уг жаля! Тол бабайлэсь дӥсьсэ но мертаз ни — кылем шутэтскон нуналъёсы Уваын ортчем Дед Морозъёслэн парадазы ветлӥз.

— Ма, мон трос пол Тол бабай луылӥ ни, — шуэ Владимир Вячеславович. — Кельше та ролез шудыны! Аслыд ачид туж йӧно адями потӥськод. Нош пиналъёслэсь паймыса, шумпотыса шорад учкемзэс адӟиськод ке, мылкыд уката бугырске. Кыӵе шумпото соос кузьымъёслы! Ведь пичиос туж оско ай, Тол бабай вань шуыса!

Элина КУМАЧЁВА