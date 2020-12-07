Вуж Юбера гуртысь Юбери парк выльдӥськиз
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Отын тренажёръёс кылдӥзы. Соосты пуктӥзы, егитъёслэн проектъёссыя «Атмосфера» проектэ пыриськыса. Гуртысь культурая юртын ужась Сергей Алексеев ивортэмъя, лэсьтӥськонлы 282 сюрс манет висъямын вал. Мугор кыдатон площадкае тренажёръёс, стритболэн шудон кульчоос пуктэмын, бадминтонэн но волейболэн шудон интыос кылдытэмын. Та площадка дортӥ кошкисьёс мугорзэс кыдатыны кожо: арлыдоос — нуназе, пиналъёс школаысь бертыкузы, шоро-куспо арлыдъемъёс — ӝытпал.
УД
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