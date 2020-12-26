Визьмо пелёос – ӝужгесъёс
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Ёросын «Визьмо пелё» визь сынан шудонлэн финалэз ортчиз. Сое радъязы Ӝужгес гуртысь библиотека но культурая юрт, Йӧскалык политикая министерстволэсь грантсэ утыса.
4 толэзь ӵоже ёросысь 9 поселениосысь командаос удмурт сям-йылолъёсты, азьветлӥсьёсты, историез тодэмзэс возьматӥзы. Шудон тодмо «Где логика?» телепередача выллем ортчиз. Устоез луиз Ӝужгес гуртысь егитъёслэн «Андан» командазы. Уваослы шудон сокем яраз, проектэз азинтыны куро. Радъясьёслэн та пумысен трос малпанъёссы вордӥськизы ни.
УД
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