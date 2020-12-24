Валяпай ӧте куное
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Туж аспӧртэм но тунсыко ӵектонэн вазиськиз Пичи Пурга ёросысь лыдӟисьмы.
Гуртын улӥсь Валяпай шуэ: пельнянь кутыса пукисько но шуак йырам лыктӥз: кыӵе мон шудо адями, котьмаи вань: 4 нылпие, 7 внуке, юртэ, бакчае, аслам сиён-юонэ… Нош кинъёс ке празднике но огназы аналтэмын, дыр. Кинэн соос Выль арез пумиталозы, мар ӝӧк вылазы пуктозы? Озьы син азям пуктӥ но туж жаль потӥзы. Соин ик малпай соосты дорам куное ӧтьыны. Газетады ялан гожъяськоды ӟеч уж лэсьтӥсьёс, волонтёръёс сярысь, мынам но юрттэме потэ! Ивортэ вал, кин мӧзме, мон доры Выль ар пумитаны мед лыктозы.
— Нош нылпиосты мар шуозы, тодмотэм мурт куное лыктӥз ке? — паймиськом ми.
— Сиён-юон но, инты но ваньмызлы тырмоз, — шуэ шырыт сямо кышномурт. — Мынам ваньмыз аслам ук: йӧл но, творог но, бакча сиён но…
Вераськеммы бере соку ик тодэ лыктӥз: тынад но улонад праздникъёс котьку шулдыр ӧй вал. Яке пичи гуртын улӥсь анай-атаймы доры, сюрес ӧвӧл шуыса, Выль аре ӧм ик бертылэ. Нош одӥгез тодмое — палкышно — шуэ вал: праздникъёс чик медаз луэ вал! Зэмзэ но, кӧня асьме котырын сыӵе огназы кылемъёс. Нялтас вераса, миым огез лыдӟисьмы малпаськытӥз ни вал: бертӥсько, пе, 31-тӥ декабре больницаысь, туннэ монэ нокин но уз ӟечкыла, дыр, шуыса, но шуак телефонам смс вуиз — «удмурт дуннеос» Выль арен ӟечкылало! Ӧжыт ке но умой луиз.
Гажано эшъёс! Котырады вань ке аналтэм, ӟеч сюлэмо арлыдоос, вазиське. Валяпаймес пӧянлэсь утён вылысь адрессэ но быдэсак нимтулзэ ивортом редакцие вазиськемды бере гинэ. Телефонмы: 8-951-195-37-65.
Зинаида РЯБИНИНА, валтӥсь редактор
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