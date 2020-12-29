Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь зоотехник — селекционер Анастасия Матвеева «Поле чудес» телепрограммае пыриськиз
Related Articles
Со сярысь ивортӥз Тӧролэн но правительстволэн пресс-службаез.
Шудонэз телевизор пыр возьматозы 30 тӥ толсуре, 19 часын 30 минутэ (дырыз Москвая гожтэмын).
Программа сӥземын матэктӥсь Ошлэн арезлы, соин ик барабан сьӧры ӧтемын вал пудо вордон удысын ужасьёс. Россиысь гурт удысъя министерстволэсь ӧтёнзэ басьтӥзы Москва, Орёл, Владимир, Рязань, Ленинград, Брянск улосъёсысь, Алтайысь, Татарстанысь но Удмуртиысь пудо утялтӥсьёс.
Шаермылэн данзэ утьыны ыстэмын вал Анастасия Матвеева, со 2018-тӥ арын Россиысь зоотехник-селекционеръёс пӧлын азвесь медаль утӥз вал. А. Матвееваен ӵош съёмкаосы пыриськизы Шаркан ёросысь «Тулкым» ансамбльысь кырӟасьёс но.
УД
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment