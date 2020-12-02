Бусыосты сайке фермер

Дэбес ёросысь Кӧдӟо гурт Данёгурт муниципал кылдытэтэ пыре. Документъёсъя 37 мурт улэ, нош гуртэ вуылӥм но, 8 коркан 20 улӥсез шуизы. Егит фермерзы кылдэмен, гуртоослэн ӵуказе нуналлы осконзы юнмаз.

Андрей но Илья Шкляевъёс фермер хозяйствозэс возё

Туспуктӥз Руфима Ложкина

Чалмыт, эркын

Дэбесысен Кӧдӟоозь 35 иськем пала, со сюрес вылын ик шедё Данёгурт но Четкер. Четкерысен Кӧдӟоозь ог 3 иськем гинэ, сюрессэс туэ кыӵе ке сыӵе тупатъязы, табере машинаен но ортчыны луэ. Гуртэз возьматыны, отысь калыкен тодматыны мылкыд кариз Вылӥ Четкер гуртысь почтальон но шаерчи Любовь Чиркова. Гурт пуме вуимы но отӥяз машинаен мыныны ӧм дӥсьтэ ни. Нӧдэз коласа, Любовь Павловнаен ӵош Кӧдӟо ульча кузя вамыштӥмы.

18-тӥ дауре кылдэм гурт куке но бадӟым вылэм, шӧдске. Одӥг гинэ кузь ульчаез. Коркаос но ӧжыт уг адско, но улӥсез 8-аз гинэ кылемын. 20 адями пӧлысь тросэз арлыдоос. Гуртын магазин но, медпункт но, клуб но ӧвӧл. Интернет но мобильной связь ляб. Ярано коть, водопроводзы вань.

Гуртоосын тодматсконмес 42 аресъем Елена Васильева дорысен мытӥмы. Нылкышнолэн 4 нылпиез. Юля нылыз быдэ вуэмын ини, кузпалэныз Ижевскын улэ. Костя пиез Дэбес политехникумын дышетске, Лиза нылыз — 1-тӥ классын, Егорез нылпи садэ ветлэ. Кылем арын Еленалэн кузпалыз улонысь кошкем. Табере со нылпиоссэ огназ пыд вылазы султытэ.

— Гуртын воргоронтэк секыт, — шуэ Елена Николаевна. — Вань уж нылкышно пельпум вылэ усе. Ярам, пиналъёсы юрттӥсько, эмеспие но ужась.

Елена Васильева 15 ар ӵоже фермаын тыршем. Али нылпиосызлы тросгес саклык висъя, гужемзэ бакчаяз берга, емыш будэтэ. Со та гуртын ик вордӥськемын. 7 арес дыръяз анай-атайтэк кылем. Сирота нылэз апаез будэтэм, озьы со школазэ Дэри ёросысь Шор Постол гуртын йылпумъям но берен вордскем палъёсаз берытскем.

— Мон одӥг но ӧй кӧбера, гуртмы кыдёке интыяськемын, сюресъёс уродэсь шуыса, — маде нылкышно. — Татын чалмыт, нокин нокытчы уг дырты, со ик улонам уг тырмы вылэм. Соин али но нокытчы кошкеме уг поты. Гурт котырысьтымы инкуазьмы туж чебер. Ваньмыз умой вылэм, но гуртысь калыкез юон быдтэ. Ярано коть, егит ужбергатӥсь Илья Шкляев вуиз, татчы ферма пуктӥз, пудо вордыны кутскиз. Гуртмы улоз на шуыса, малпаськом.

Ю. Баженов улытозяз пудо вордон удысын ужа.

Туспуктӥз Руфима Ложкина

Оскон

Ильялы 25 арес, Аня кузпалызлы 23 арес, Дэбес ёросысь ик Комор гуртын будэмын. Кыкназы ик Ижысь гурт хозяйствоя академиез йылпумъямын, уло Вылӥ Четкер гуртын.

— Эркын, вӧл-вӧл интыын ужаме потӥз, — валэктӥз Илья. — Интыез милемлы туж яраз, ма, собере, ачим мон та гуртын вордскемын, соин но сюлэм татчы кыскиз, дыр.

Кылем арын аслаз проектэныз Илья пыриськиз «Агростартап» элькун вож-

вылъяськонэ но вормисьёс пӧлы шедиз. Егит фермерлы ужзэ азинтыны 2,8 миллион манет грант висъязы. Со коньдонэн Шкляевъёс 15 ветыл, трактор но прицепной техника басьтӥзы. Ветылъёссы кунян вайизы ни. Азьланяз 100 йырлы ферма пуктыны малпа, музъем но басьтэм ни. Та вие Шкляевлэн хозяйствояз 28 йыр сюро таза пудоез, скалъёссэс бусые поттыло, соосты «электропастух» возьма. Со сяна, 170 гектар музъемез. Кӧнязэ ке Четкер палан улӥсьёслэсь арендае басьтӥз, 58 гектарзэ ёрос фондысь висъяллям. Солэн оглюкетаз, пе, писпуос будыны вуиллям. Кынтӥз ке, соосты Илья бубиныз ӵош кораны медэ. Егит воргоронлэн юрттӥсьёсыз вань.

— Аня кузпалы документъёсын ужа, отчёт лэсьтэ, — шуэ Илья. — Ёрос администрациысь гурт удысъя управление визь-кенеш сётэ. Анай-атае но юрттӥсько, 76 аресъем песятае но тӥрен ужа на.

8 коркан гинэ улӥсез вань.

Туспуктӥз Руфима Ложкина

— Егитъёс городэ кошко, мӧзмыт ӧвӧл-а?

— Тросэз эшъёсмы улонзэс гурт удысэн герӟазы. Кин муш вордэ, кин — пудо, ми огнамы ӧвӧл, юн кусып возиськомы. Арнялы быдэ кадь городэ ветлӥськомы ог-огенымы адскыны, визь-кенеш басьтыны. Мӧзмонлы ум сётӥськиське, дырын-дырын сюлэме секыт мылкыд каръяськылэ ке но.

Егит фермеръёс улэм-вылэмзэс Интернет пыр мыло-кыдо возьмато, нимысьтыз бамзы но вань. Ужан амалъёсынызы тодмато, тунсыко учыръёссэс мадё, поттэм продукцизэс дэмлало. Илья верамъя, Интернет бадӟым луонлыкъёс усьтэ: отын парт-

нёръёс но, заказъёс но, пе, шедьтыны луэ.

Фермерлы юрттӥське на Юрий Баженов. Юрий Михайлович Кӧдӟоын вордскемын, отын ик улэ. Гуртысьтызы фермазы бырем бере Четкере ужаны ветлэм, кӧня ке арзэ отын ик улэм. Табере нош ик вордскем гуртаз берытскем.

— Милям со дояр но, осеменатор но, огкылын вераса, универсал, — ужасьсэ ушъя егит фермер. — Таӵе юрттӥсьёсын котькыӵе ужез вормыны капчи.

77 ар ортчыса

Римма Васильеваез туэ гужем телевизор пыр возьматӥзы, Быдӟым ожын бырем ӵыжы-выжыезлэсь Александр Васильевлэсь лысьӧмзэ но медальонзэ Орловской областьын улӥсь кышномурт шедьтэм. Александр Егорович песятаезлэн выныз луэ. Туэ гужем гуртэ вуттӥзы солдатлэсь котырзэ: пуньызэ но кӧня ке векчи коньдонзэ. Александр Васильев вордӥськемын 1916-тӥ арын Кӧдӟо гуртын, ожмаськемын 175-тӥ стрелковой дивизилэн 282-тӥ стрелковой полказ старшой сержант луыса, быремын 1943-тӥ арын 20-тӥ мартэ Муравчик гурт вӧзын.

Жаляса верано, Римма Степановнаен та нуналэ лулысь-сюлмысь кенешыны ӧм быгатэ. Ӵапак ми вуылон нуналэ арлыдо кышномурт усьыны шедьтэм, шуккиськем.

Пенсия дуре арлыдоос Четкере ветло, почта машинаез ульчаын витё. Пенсия сётъяло вылэм Четкер школаын, коронавирусэн сэрен али отчы пырыны уг лэзё, пе. Та югдурез интыысь кивалтӥсьёс тодо, инты шедьтон сярысь сюлмасько.

Руфима Ложкина