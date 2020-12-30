Арез уллязы ӵужонэн

Пичи Пурга черкогуртысь Вормонлы сӥзем площадьын кӧня ке нунал ӵоже ӵужонъёс лобазы: татын радъяськиз ӵужонболъя 3-тӥ чемпионат.

Пичи пургаос ӵужонболэз яратӥзы

Туспуктӥз Елена Абдрахманова

Туэ пичи туп сьӧры ӵужонъёсын бызьылӥз 6 команда. Ӵошатсконлэн одӥгез радъясез – Пичи Пурга ёрос библиотекаысь Елена Абдрахманова – шумпотэ: ӵужонболэ арысь аре тросгес егитъёс пырисько.

— Чемпионатэз нырысьсэ кышкасагес ортчытӥмы: калык пыриськоз-а, уз-а, ӧйтӧд. Тросэзлы шудон кельшиз. Табере командаос дӥсьсылы тросгес саклык висъяло ини. Шудон туж серем ке но, ваньзы рос-прос дасясько. Нырысь шудонын асьмеос ик, библиотекарьёс, судьяос вал ке, берло спортъя школаысь арбитръёсты чортылӥм, шудонэз валаса, пыр-поч мед учкозы шуыса, — вера Елена Семёновна.

Ӵужонболъя чемпионатын мылкыдъёс бугыръясько, вожвылъяськисьёс ӝуась синъёсын но гордэктэм бамъёсын туп сьӧры бызьыло, соосты, куаразы бырытозь, бурдъяло семьяоссы, эшъёссы. Тӥяллясько ӵужонъёс, котыр пурӟе лымы. Туэ пӧсь вожвылъяськонын 1-тӥ интые потӥз РОС огазеяськонлэн «Рос-прос» командаез. Компанилэн кивалтӥсез Дмитрий Кочин ужасьёссэ ӵошатсконэ пыриськыны 2-тӥ ползэ ӝутказ ини.

— Командаям ваньзы егитэсь, золэсь, чебересь, рос-просэсь, соин вормыны быгатӥм. Таӵе ӵошатсконъёсы пыриськыса, ужаны но капчигес, улыны но шулдыргес, — вера Д. Кочин.

2-тӥ интые потӥз Пичи Пургалась культурая юртысь егитъёсын ужанъя отделлэн командаез.

— Ми гын сапеген хоккеен но шудылӥськомы, — шуэ «Молодёжкалэн» капитанэз Михаил Возняков. — Ӵужонбол, зэмзэ вераса, секытгес: ӵужонэн пичи тупез шуккыку, уд тодӥськы, кытчы туп лобоз. Кӧтмы кӧня ке ӝож луиз, 2-тӥ интые кылим шуыса — кылем арын вормим вал. Но «рос-просъёслэн» туж кужмо вратарьзы: чемпионат ӵоже капкаяз одӥг гол но пыртыны ӧз лэзьы.

3-тӥ интые потӥз Удмуртиысь Росреестрлэн Пичи Пургая но Кияса ёросъёсъя отделэзлэн «33» нимо командаез. Ужысь эшъёссэ люказ егит специалист Светлана Зайцева.

— Милям отделмы Колхозной урамысь 33 номеро юртын интыяське, соин сыӵе ним бырйимы. Ӧм но малпалэ вал, призёръёс пӧлы сюром шуыса. Мыным ӵужанае, ныдъёссэ ке но берыкты шуыса, 2 ӵужон сётӥз. Тау шуэме потэ радъясьёслы — туж умой мылкыд басьтӥм, резь-куазь шудӥм — ӵужонъёс ик лобазы, — шуэ С. Зайцева.

Ӵужонболэн озьы ик шудӥзы Пичи Пургалась библиотекарьёслэн «Метёлки», Нылпи творчествоя юртысь ужасьёслэн «Крепыши» но спортъя нылпи школалэн командаоссы. Азьпалэ потэм командаослы уксё сертификатъёс кузьмазы, нош устоосыз бомбардиръёс Вуж Мӧнья гуртысь киужъёсъя юртысь кузьымъёсын пусъемын вал.

Анастасия Шумилова