Азьлане учкыса, выль ужъёс чакласа

Удмуртъёслэн 14-тӥ ӧтчамазы 7 секция ужаз. Отын вераськизы удмурт кылэз дышетон, культура, семья, тазалык, политика, ивор вӧлмытон, туризм сярысь.

Дышетӥсьёс вераськизы анай кылэз городын дышетон сярысь

Юан борды юан

«Городын удмурт кыллэн азинскемез» секцилэсь ужзэ радъязы К. Герд нимо гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова но Ижысь 56-тӥ гимназиысь дышетӥсь Татьяна Юмина.

— Али милям бадӟымез ужпуммы — анай-атайёсын огкыл шедьтон. Соос, нылпизэс школае вайыкузы, решение куто, кыӵе кылэз анай кыл чотын дышетоз пинал. Соин та юанэн йырин шуг-секытъёс медаз кылдэ шуыса, анай-атайёсын кенешон ужез вазьгес кутсконо, — шуэ К. Герд нимо гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова.

Глазовысь 17-тӥ школаын туэ удмурт класс люказы.

— Ярам, начальной звеноын удмурт кылэз дышетонэн шугъяськонъёс уз луэ. Нош бадӟымгес классъёсын уз-а кылдэ сюлмаськонъёс дышетон программаен валче? Удмурт кыллы саклык висъяно ке, иське, мукет предметъёсъя часъёс ичигес луозы? — сюлмаське 17-тӥ школалэн директорез Нина Вершинина.

Секцилэн ужаз пыриськись дышетӥсьёс огкылэ вуизы: дышетонэн герӟаськем ужпумъёс тужгес лэчытъёсыз пӧлы пыро бере, оло, дыр вуиз удмурт кылъя педагогъёс понна но нимысьтыз съезд радъяны? Дышетӥсьёс таӵе йылпумъянъёссэс ӵектӥзы пыртыны съездлэн резолюцияз.

Рекламалы дырдэ эн жаля

«Удмурт кылэз нылпи садъёсын но школаосын дышетон» секциен кивалтӥз Удмурт кун университетысь Удмурт филологияя, финно-угроведениея но журналистикая институтысь дышетӥсь Наталья Кондратьева. Нылпиослы удмурт кылэз гажан пыӵатэмзы сярысь веразы куд-ог дышетӥсьёс. Кылсярысь, адӟем карымон ужало Дэри ёросысь Лудорвай школаын.

— Мон тыршисько возьматыны удмурт кылэз дышетонлэсь емышсэ, пайдазэ, — шуэ школалэн директорез, удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Надежда Мерзлякова. — Соин ик ваньзылы дэмласько: удмурт кыллы, культуралы реклама лэсьтыны дырез но кужымез жаляно ӧвӧл.

Можгалась дышетӥсьёсты дасянъя техникумлэн кивалтӥсез Григорий Владимиров дэмлаз удмурт группаосын покчи классъёсты дышетӥсьёслы целевой приём усьтыны. Соку гуртъёсысь лыктысалзы удмурт кылэз валась егитъёс. Нош Наталья Кондратьева тодэ вайытӥз университетын удмурт кылъя дышетӥсьёсты дасяны целевой приём сярысь.

Таӵе дэмланъёс чузъяськизы на: котькуд ёросын удмурт кылэз азинтонъя программа кылдытоно, школаосын удмурт кылэз дышетонъя часъёсты утёно, урокъёсын туала технологиосты кутыны луонлыкъёсты паськытатоно, Йӧскалык политикая министерстволы удмурт кылэ ужъюртъёслэсь нимъёссэс берыктонъя огъя ӵектонъёс дасяно, угось али вывескаосын туж трос янгышъёс пумиськыло.

Газет яке вотэс?

Ивор вӧлмытӥсьёслэн секцизылэсь ужзэ нуиз «Удмурт дунне» газетлэн валтӥсь редакторез Зинаида Рябинина.

Азьло ӧтчамъёсын тросгес вераськиськом вал газетъёсты-журналъёсты утён, подпискаез нуон, удмурт телепередачаослэсь лыдзэс будэтон сярысь.

Ивор вӧлмытонъя секциын

Мар бен, шумпотон мугъёс вань: табере «Мынам Удмуртие» телеканаллэсь программаоссэ спутник пыр но учкыны луэ! Но таин буйгатскыны уг яра, угось отчы сюрон вылысь телекомпания арлы быдэ миллионъёсын уксё тырыны кулэ, соин ик та юанъя Правительство юрттыны кулэ, шуизы делегатъёс.

Печатья но югдур урод шуыны уг луы. Удмурт кылын потӥсь вань газет-журналъёс утемын. Тиражъёс бен арысь аре кулэсмо — кылмы пумен выже Интернетэ. Со, огласянь, кышкыт кадь, но, мукет ласянь, паськыт луонлыкъёс сётэ. Кыӵе? Ӵушисько кунгожъёс. Удмурт кылын иворъёсты лыдӟыны луэ быдэс дуннеын! Но куке син азьын дугдылытэк сомында турлы иворъёс бергало, быръёз-а лыдӟись удмурт кылынзэ? Озьыен, сюлмаськоно тунсыко иворъёс дасян пумысен. Вань на эшшо одӥг кышкытлык: «омыре» гожъямъёс понна нокин кыл уг куты, озьыен, луозы тросгес пӧяськонъёс, мыдланьтыса, ог-огдэ юромо вӧсь карыса гожъямъёс… Пожаськоз кылмы грамматика ласянь но — вотэсын нокинлы кулэ ӧвӧл шонер гожъяськон. Отын валтӥсь интыын — лайкъёс…

Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, делегатъёс дэмлазы удмурт кылын потӥсь вань печатной газетъёсты-журналъёсты утьыны, «Удмуртия» телеканалын тросгес авторской программаос лэсьтыны, Интернетын анай кылынымы дасям ӟеч контент кылдытыны но мукет.

Кызьы удмурт луоно?

«Туала вакытэ кыл ласянь политикаез быдэсъянлэн аспӧртэмлыкъёсыз но эрикрадъя инъетэз» секциез нуиз история наукаосъя кандидат Юрий Перевозчиков. Делегатъёс, 3 группалы люкиськыса, кенешизы, кызьы удмуртлыкез утьыны но азинтыны луысал ёросын, гуртын, нимаз учреждениын. Дэри ёросысь Изгурт школалэн директорезлэн Галина Мамонтовалэн командаез ёросэз «удмуртомытыны» дэмла. Соос ӵектӥзы рекламаез удмурт кылын гожъяны, огшоры нуналъёсы но бадӟым ужрадъёс дыръя удмурт аудиоверанъёс сётъяны. Со пумысен адӟем карымон ужало Дэри ёросысь Якшур поселениын. Отын котькуд ӵукна радиозы пыр удмурт иворъёс, крезьгуръёс чузъясько. Ужъюртъёсын удмурт кыл мед азинскоз шуыса, вань ивор сётӥсь стендъёсты, учрежденилэсь сайтсэ удмурт кылын нуоно. Туж умой луысал, котькуд гурт удмурт кылэз калык пӧлын вӧлмытонъя аслэсьтыз программазэ кылдытысал ке. Озьы ик удмурт кылэз улонэ пыӵатонъя кун программа кылдытыны кулэ.

«Туала вакытэ кыл ласянь политикаез быдэсъянлэн аспӧртэмлыкъёсыз но эрикрадъя инъетэз» секциын 3 группае кариськыса ужазы

Ёросъёсты огазеяно

Туризмлы сӥзем секциез нуиз Глазов ёрос администрациысь проектъёсын ужанъя, культурая, егитъёсын ужан политикая, физкультурая но спортъя управлениен кивалтӥсь Евгений Баженов. Та удысын берло 4 ар ӵоже ужамлы йылпумъян лэсьтӥз Экономикая министерствоысь туризмъя отделэн кивалтӥсь Александр Воронцов.

Та секцие люкаськемъёс проект гожтыны дышетскизы. Озьы делегатъёс 7 группалы люкиськизы но, ёросысьтызы тунсыко интыосын тодматыса, аспӧртэмлыко проектъёс малпазы. Кылсярысь, Сибирь тракт кузя интыяськем ёросъёсысь (Якшур-Бӧдья, Эгра но Кез) делегатъёс «Тугаськем бугор» ужзэс ӵектӥзы. Ува, Сьӧлта но Сюмси ёросъёсысь делегатъёс малпаллям «Дорысь — тэле» проект, Вавож, Алнаш но Можга ёросъёсысь делегатъёс — «Батыръёслэн пытьызыя» проект.

Вакчи дыр куспын 7 проектлы инъет кылдӥз. Евгений Баженов мытэм ужъёсты одно ик азинтоно шуиз. Ёросъёсыз огазеяса, шаеренымы тодматсконэз эшшо но паськытатоно, ӵошен ужано.

Туризмлы сӥзем секциын

Искусство пересьме?

Культуралы сӥзем секциын (соин кивалтӥз Удмуртиысь искусство удысысь дано ужась, «Айкай» театрлэн кивалтӥсез Пётр Данилов) вераськизы, кылсярысь, удмурт калык кырӟанъёс-гуръёс но, эстрада сярысь но. Кырӟан культура али вылӥын ӧвӧл: калык ансамбльёсы мӧйыосгес ветло, удмурт радио пыр чузъяськись эстрада «3 нота» вылын возиське. Споръяськон мынӥз, кулэ-а выльдыны калык крезьгуръёсты соосты егитъёс пӧлын вӧлмытон понна. Брангуртысь песянайёслэн кивалтӥсьсы Ольга Туктарева шуэ: культура сцена вылын гинэ медаз улы, сое улонэ пыӵатоно.

Нош профессиональной искусство «пересьме». Али 40 процентэзлэн гинэ культработникъёслэн профильной дипломзы вань. Югдурез тупатон вылысь Пермьысь но Казаньысь институтъёсын огкылъёс гожтэмын, отын асьме егитъёс целевой направлениен дышетскыны быгатозы.

Культуралы сӥзем секция

Вань малпанъёсты лыдэ басьтыса, съездлэн пленарной кенешаз П. Данилов шуиз: калык культураез, сямъёсты утён понна юнматоно Удмуртиысь материальной луисьтэм культура сярысь закон. Со сяна, удмурт лулчеберетлы сӥзем портал, туала удмурт эстрадая школа усьтоно, удмурт калык дӥськутлы сӥзем фестиваль радъяно.

Анай кыл — сюлмын

«Удмурт семьялэн асшӧдонэз но тазалыкез» секциез нуиз «Удмурт нылкышно кенешлэн» кивалтӥсез Елена Миннигараева.

Семьялэн тазалыкезъя доклад лэсьтӥз Ижысь медициная академиысь нылпи висёнъёсъя кафедраен кивалтӥсь, медицина наукаосъя доктор Маргарита Ермакова. Солэн верамезъя, туннэ нуналлы школазэс йылпумъясь нылъёс пӧлын ог 70 процентэзлэн кыӵе ке висёнъёссы вань ини. Гуртын улӥсьёс пӧлын депрессиен курадӟисьёс трос.

Тазалыклы, семьялы сӥзем секциын

— Семьялэн асшӧдонэз, тазалыкез куашка, лулпушыз висе ке — со вордскем кылзэ утён, нылпиоссэ дышетон сярысь уг ни малпа, — пусйиз нылкышно огазеяськонлэн кивалтӥсез Елена Миннигараева. — Ма карыны быгатоз общественной огазеяськон? Со министерство-ведомство ӧвӧл ук. Озьы ке но луэ удмурт эмъясьёсын, психологъёсын пумиськонъёс ортчытъяны, калык пӧлын валэктон уж нуыны. Анай кылын верам, валэктэм сюлме юнгес пыӵа.

Мар бордын азьланяз ужано? Нылпиослы, нылкышноослы, анай-атайёслы удмурт кылын проектъёс, конкурсъёс радъян ужез азинтоно. Валэктон уж нуоно иворъёсты вӧлмытон ёзъёс пыр.

Дасязы Елена СКВОРЦОВА, Ангелина СНИГИРЁВА, Зинаида РЯБИНИНА, Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА, Анастасия ШУМИЛОВА, Елена МИННИГАРАЕВА