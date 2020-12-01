Азинскыны тупась вакыт — али!
Related Articles
24-тӥ ноябре Кун Кенешлэн 29-тӥ сессиез ортчиз. Эскеремын 18 ужпумъёс, пӧлысьтызы 10-эз герӟаськемын элькун законъёслэн проектъёсынызы. Сессилэн ужаз пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.
Чечыен лыктӥз
— Элькун бюджетлэн доход но расход люкетъёсыз шӧдскымон кулэсмизы, — пусйиз А. Бречалов, экономикаын югдур сярысь вераса. — Но асьмеос огкылэ вуим: мар чакламы вал, ваньзэ быдэстоно. Бен, секыт луоз. Но дэмен сюлмаськоно казнае тросгес уксё пыртон, инвесторъёсты кыскон сярысь. Кемалась ӧвӧл Москваын кылзӥзы Удмуртиез 2020-тӥ-2030-тӥ аръёсы азинтон стратегиез — со бордын асьмеос ваньмы дэмен ужамы. Ушъязы! Бен, со али бумага вылын гинэ, но нырысетӥ вамыш лэсьтэмын.
А. Бречалов сессие вуиз чечыен — туж чебер упаковкаын, вылаз кунгожсьӧр кылъёсын гожтэмын. Та чечы Каракулино ёросысь Вятское черкогуртысь Николай Сапаевлэн вылэм. Егит ужбергатӥсь «Агростартап» программая туэ 3 миллион манет утӥз, муш вордон тӥрлык басьтыны шуыса. Кӧня ке толэзь куспын вуззэ кунгожсьӧрозь, Швейцариозь, вуттӥз!
— 2021-тӥ ар — Гуртлэн арез. Отысь сюресъёсты тупатонлы 2 поллы тросгес уксё чакламын. Азинтӥськозы чагыр эстӥськон, Интернет пыртон. Валтӥсь интые потоз гуртлэсь экономиказэ ӝутон. Возьмано ӧвӧл ӟеч вакытъёслэсь вуэмзэс. Тужгес умоез вакыт — али! Николай Сапаев кадь адямиос тае валало, мукетъёсызлы но ужаны мылкыд сёто, — шуиз Тӧро.
Элина Кумачёва
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment