Адӟыку лыдӟиськоно

Эгра ёросысь Мазьги гуртысь Зинаида Корепанова но Алевтина Чиркова «Удмурт дунне» газетмес ӝыны даур пала басьто ни.

Мазьгиысь З. Корепанова но А. Чиркова «Удмурт дуннеез» 50 ар пала лыдӟо ни Туспуктӥз Максим Егоров

— Мон Сталинлэн нылыз, — серекъяса вера Зинаида Иосифовна арлыдыз сярысь. — Лапак колхозын ужамын, вань улонэ фермаын ортчиз, скал но кыски, кунян но сюдӥ, осеменаторе но вуылӥ. Берло 10 арзэ складын ужай. Котькытын мед ужалом, нош яратоно газетэз дугдылытэк лыдӟисько. Нош адӟемысь дугдӥ ке? Али ик кӧт куректэ ин.

Озьы Зинаида Корепанова газетысь одӥг чурзэ но кельтытэк лыдӟе, «Дартэз» вератэк. Егитъёслэн приложенизы уг яра, пе. Туж яра на «Берекет» приложение: киужъёс но, пӧраськон но, эмъяськон но отын вань. «Шӧкыч» азьвыл тумошогес вал, али, оло сыӵе гожъяло, оло улонмы тумошо ӧвӧл.

— Одӥг пол ачим но киям ручка кутылӥ, — шуэ Зинаида Корепанова. — Лыдӟиськисько бере, оло, маке пӧрмыто кожай. Гожъяськыны кутски гинэ — пумен жади. Собере киям ручка ӧй кутылы ни.

Алевтина Чиркова но газетэз туж яратэ. Нырысь ик ачиз лыдӟе, собере кузпалэзлы сётэ, отӥяз сватьяезлы нуэ на. Мон гинэ-а, мар-а лыдӟыны кулэ, мукетъёс но тунсыко адямиос сярысь мед тодозы, шуэ. Ас вакытаз Алевтина Семёновна гуртын почтальон луыса ужамын, нош газетэз нырысьсэ кияз кутэм 21 аресаз, тятязы туж лыдӟиськись вылэм. Табере кышномуртлы 71 арес ни, но ялан лыдӟиське. Сюлмаз лякисько пичи гуртъёс сярысь но Эгра палась тодмо адямиос сярысь гожтэмъёс.

Валентина Емельянова