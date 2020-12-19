— Выльысь вордскыны гинэ на кыле. Сетчаткаез воштыны ӧм дыше на. Чакласькыса улоно. Азьланяз секытгес луоз, — врачлэн та кылъёсыз Вералэн синмаз бышкалтэм кадь луизы: синкылиосыз пӧсьтӥзы.

Пал синмыз кысыса вордӥськем мурт 36 аресозяз дышиз ни вал, ӝуам светофор выллем, одӥг гинэ синмыныз котыр дунне шоры учкыны. Нош табере соиз но шуак лябӟыны кутскиз. Ӝыны метр кемысен буёлъёс яркытэсь на, нош палэнысенгес вань суред сӧриськем телевизорын выллем пожаське. Юртъёсысь укноос, указательёс вылысь букваос, адями тусъёс — ваньмыз нап бус пӧлы вые. Куддыръя транспортлэсь номеръёссэ но сура — кулэтэм маршруткае пуксе. Дырын-дырын син азьтӥз пеймыт вужер уя. «Син пушкады вир кисьтӥськемын, сетчаткады кеськыны быгатоз», — шуиз окулист. Сотэк но со езам, шунам йӧ кадь векчи кылемын ни — тани-тани куалтрак пилиськоз. Соку сукыр кыльыны но кема ӧвӧл. Секыт ӝутъяны, мыкыртӥськыса ужаны уг яра, ялан чаклано вирзӥбетэз… Врач тазьы куриз. Секыт шат? Секыт. Гуртэ мумиз-бубизлы юрттӥськыны так но ӵем бертаны уг быгаты, нош соос возьмало. Кызьы валэктод? Медаз тодэ, сюлмаськонзы сотэк но трос. Городын утиськоз ик, татын бакча гудыны, скал люктаны уг косо. Ужез уен-нуналэн компьютер сьӧрын, мешок ӝутъяны уг куро. Зэм, уждунэз тырмымтэен, ӧдъяз ни вал ватсаса уж утчаны. Выж миськисе но кутскыны дась ни вал.

Туспуктӥз Маским Егоров

— Тазьы ке но ужаны мед быгато ни, — синвузэ ӵушалтыса, дор палаз вамыштӥз Вера. — Кызьы ке утиськоно. Пиме будэтоно. Со понна синме утёно. Ужаны гинэ мед пӧрмыто. Синъёсы пӧсьтытозь но ужало.

Берло дыре ужан интыяз но секытгес луиз. Компьютерлэсь жадьыса, синъёсыз юмекъяны кутско, документъёсын отын-татын янгышъёс потыло, ваньзэ выльысь лэсьтоно луэ. Кабинетэ пырись­ёсты но Вера соку ик уг тодма — ӝӧк дораз матэгес лыктэмзы бере гинэ. Нокыӵе очки уг юртты. «Таид йырзэ урдэм, уг но ӟечбуръяськы ни» шуисьёс лачак луизы. «Уг адӟиськы» шуыны ымыз уг пыры. Нош макем сюлмыз пазяськыны кутске магазинысен. Дунъ­ёсты адӟымтэен гинэ уг тырмы, Вералы сисьмем я вужмем арбери донгыны выро. Дорысеныз гинэ сое синйылтэ ни.

Улэмъя бездэм дуннелы но пумен дышыны луэ, дыр. Но дораз бертэмезлы быдэ синвуосын мисьтӥське. Пиезлэсь туссэ бус пыртӥ адӟемезлы дышыны нокызьы уг быгаты. Соин но, лэся, юртазы пыремезлы быдэ пумитаз бызьыса лыктӥсь экезэ сюлмыз лычсузьымон ӟыгыръя, синъёсаз чупа, валаны выре мылкыдзэ. Тани али но, ӧс усьтэм куараез кылыса, Ромаез пырон азьын возьмаса сылэ ни.

— Мама, тон мисьтӥськы, дӥсьтэ вошты, шутэтскы. Мон тонэ ачим кухняе ӧтё, возьма кӧня ке.

Пиезлы 10 арес гинэ ай, но кышнопалан берганы, анаезлы ӝӧк пуктыны али ик яратэ. Вералэн сюлэмыз ик буйга. Экеез посудаен колтыртытозь, диван вылэ лэзиське. Ворекъясь телевизорзэс кысэ. Пиезлы телевизор — эш. Нош Вералэн берло дыре, телевизорлэсь куаразэ кылыса, лулсэрыз ӝуаны кутске. Отысь тусъёсты адӟымтэеныз, сюлэмыз тарс каре. Яркыт буёлъёс синъёссэ вӧсь каро. Шыпытын, пеймытын кӧня ке пукемез потэ. Нунал ӵоже жадем, ӟырдэктэм синъёсыз но, малпанъёсыз но пеймытын буйгало, улон калленгес бызьыны кутске кадь.

— Мама, ойдо сиськом, — кылӥськиз со куспын ненег куара.

Ӝӧк шорын ик маке быдӟа чилясь арбери сылэ. Учке но — самовар.

— Кытысь шедьтӥд, пие?

— Кин ке мусоркае куштэм. Миськи. Школаын шуизы: самовар, пе, семьяез юнматэ, котыраз адямиосты люка. Оло, тынад но мылкыдыд каньылгес луоз. Тон монэ дышеты соин чай парыны.

Рома, киосыз нярӟытозь, самоварез вуштэм-миськем. Коркалы ик выль тус, выль шӧм пыӵам кадь.

— Мусое тон мынам! — Вера пизэ юн-юн ӟыгыртӥз. Аслаз куректонэз пӧлы выйыса, ялан улыны дыртыса, чай но гань-гань ӧз юылэ ни вал.

— Мон тыныд та улонын пыкъет луэм интые, тон мыным кужым сётӥськод ук, пие.

Пушкыд курыт синвуэн пачылам дыръя, кызьы муртлы кужым сётод меда? Кытысь ӟигар басьтод? Сыӵе дыръя Вера яратоно пиосмуртэзлы жингыртэ. Куаразэ ке но кыло, буйгало но нош азьлань вамышто, шуэ. Гажанэз вуиз ни кожаса, кӧня пол со рос-прос адӟымтэеныз сэрен мурт машинае йыгаськылӥз ни. Кӧня пол мурт воргоронъёс пала дыртыса вамыштылӥз, гажанэз пумитэ бызе кожаса. Кӧня пол муртлы жингыртылӥз, солэсь номерзэ бича малпаса. Инкуазе потакузы, «учкы ай, ӟичы пуке», «учкы ай, макем чебер писпу» шуыкуз, Вера кудпала уӵертыны ик уг вала — вань дунне огкадь пожаськемын, пыд улыз гинэ адӟиське. Нош ӝӧклэн мыд-мыд палаз пуксьыкузы, омыр ик тырмемысь дугдэ кадь: синйылтыны уг быгаты ни гажанэзлэсь шораз кызьы учкемзэ. Адӟеме уг луы ке, ки бордаз йӧтскыса ке но, шунытсэ мед шӧдо, шуэ но матэгес пуксе. Тани туннэ но гажанэз куное пырыны кулэ. Бер ни, нош со весь ӧвӧл на. «Мар сыӵе мӧзмись луод» шуысалзы ни тодмоосыз. Но синмыз воксё кысэмлэсь азьвыл Вералэн кӧттырымоназ шораз учкемез потэ на. Котькуд кисыризэ, котькуд выроссэ, котькуд мылкыдзэ йыраз кельтэмез потэ.

— Час шоры весь эн учкы, мама. Лыкто шуиз ук, лыктоз.

— Синмы уг адӟы шуыса, тодӥз ке, отӥгес каремезлэсь кышкасько, пие. Синтэм мурт аслыз ачиз но люкетэ, ваньмызлы мылес луэ.

— Эн кышка, синъёсыд — мон луо.

Елена Сараматова