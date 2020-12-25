Авангард доры вуизы пыжен

19-тӥ толсуре Ижысь Суредаськон искусствоосъя элькун музейын усьтӥськиз «Коллекция. Ижевский авангард» адӟытон (0+).

Искусствоосъя музейлэн кивалтӥсез в. Вахрушева тодматэ С. Орловлэн «Странник» суредэныз

Туспуктӥз Марина Иванова

Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонлы сӥзем «Коллекция» адӟытон пӧрме 4 люкетлэсь но тодматэ элькунысьтымы 1920-тӥ-2020-тӥ аръёсысь профессиональной искусствоен. Музейчиос дасязы ини элькунысьтымы нырысетӥ художникъёслы сӥзем выставкаез, тодматӥзы 1960-тӥ-1990-тӥ аръёсы тодмо луэм классикъёсын но люказы шаерысьтымы этнофутуристъёслэсь ужъёссэс.

«Коллекциысь» берпуметӥяз адӟытонэ люкамын 15 суредасьёслэн 30 ужъёссы.

Адӟытонлэн шораз ик подэм (долблёный) пыж интыяське. Со сӥземын «Лодка» творческой огазеяськонлы — ӵапак со котырын ас вакытаз ӝужаз Ижкарысь авангард. Та огазеяськонлэн ёзчиосыз вал Энвиль Касимов, Сергей Орлов, Виктор Чувашев, Павел Аксёнов… Соос Удмуртиысь туала искусстволэсь туссэ кылдытӥзы, егит суредасьёсты сьӧразы валтӥзы.

Авангард озьы ик юнмаз «Творческая дача» огазеяськон котырын. Али вӧжогес художникъёслэсь ужзэс азинто егитъёс: Дмитрий Коротаев, Евгения Мальцева, Игорь Снигирёв… Шумпотымон, пӧлазы егит удмурт суредась Чудья Жени туж яркыт адӟиське шуыса. Адӟытонын поттэмын солэн «Ночной костёр на берегу Камы» ужез.

— Выставка возьматэ: Ижысь туала искусство ӧз уретӥськылы, со азинскемысь уг дугдылы. Пӧртэм ёзъёсысь суредасьёслэн но кусыпсы чигемын ӧвӧл. Со туж шумпотымон, — шуиз Вера Вахрушева.

Авангард искусство учкисьёс пушкы золгес мед пыӵалоз шуыса, выставкаез усьтонын аспӧртэм амалъёсын крезьгур шудӥзы Максим Верёвкин суредась но солэн юрттӥськисьёсыз. Суредась йыр вылаз ведра поныны но ӧз вунэты — туала искусстволы учкисез паймытоно уга. Адӟытон ужалоз вуоно арысь 31-тӥ толшорозь.

Анастасия ШУМИЛОВА