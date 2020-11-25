25-тӥ-29-тӥ шуркынмонэ Россиын ортчоз выжы калыкъёслэн литератураоссылы сӥзем фестиваль

2017-тӥ арысен фестиваль пӧртэм интосын ортчылӥз: Москваын, Казаньын, Нижний Новгородын но Новосибирскын. Туэ со пандемиен йырин онлайн радъяське. Озьыен фестивалез эшшо но тросгес адямиос учкыны быгатозы.

Фестивальлэн программаез туж паськыт, со яралоз шутэтскыны яратӥсьёслы но, визьмо кенешонъёсы пыриськисьёслы но, нылпиослы но.

Татын возьматозы пӧртэм кылъёсын киноос, мультфильмъёс, радъяськозы концертъёс, лекциос, вераськонъёс. Ваньмыз та возьматоз, макем узыр но тунсыко луэ выжы калыкъёслэн, пичи литератураослэн улонзы.

Удмуртъёс пӧлысь ужрадэ пырисько кылбурчи, филология наукаосъя доктор Алексей Арзамазов, кылбурчи Пётр Захаров, писатель, культреггер Дарали Лели, суредаськись Анна Образцова но мукетъёсыз.

Фетивалез меӵак эфирын учкыны луоз Ютубын. Нош со сярысь иворъёсты шедьтоды #нацлитфест2020 пусъя.

Мария Петрова