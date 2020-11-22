22 волонтёръёс асьсэ машинаосынызы эмчиосты калык доры нулло

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 6 ноября, 2020 14:48

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«Эмюрттэт» («МедПоддЕРжка») проект улсын шаерамы 22 адями эмчиосты асьсэ машинаосынызы висисьёс доры нуллэ. Сюрес вылэ соос 1 сюрс 200 пол потазы ни.

Та адямиос, асьсэ мылкыд каремзыя, юртто эмчиослы висисьёс доры вуыны, калыклы эмъюмъёслы рецептъёс, анализъёсты отчы-татчы нулло.

19-тӥ коньывуонысен «Эмюрттэт» проектэ пыриськизы ни 100-лэсь уно адямиос. Соос пӧлын вань пырак больницаосын ужасьёс но. Соос пырись-потась адямиослэсь температуразэс мертало, регистратураын юрттӥсько, телефон пыр юанъёслы валэктонъёс сётъяло.

Мария Петрова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 6 ноября, 2020 14:48
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