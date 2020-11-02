2021-тӥ ар — Гуртлэн арез!

Мед паськыталозы но чеберскозы гуртъёсмы.

Туспуктӥз Максим Егоров

Вуоно арын гуртлы, отын улӥсьёслы но ужасьёслы саклык эшшо тросгес висъяськоз. 2021-тӥ ар Удмуртиын Гуртлэн ареныз ялэмын.

20-тӥ октябре шаерысьтымы гурт удысын ужасьёс пусйизы праздниксэс. Коронавирус выль сямен улыны косэмен, сӥё-дано ужрад ортчиз онлайн. Сиён-юон поттон бордын ужасьёсты видео пыр ӟеч­кылазы Удмуртилэн Тӧроез А. Бречалов, Кун Кенешлэн Тӧроез В. Невоструев, гурт удысъя но сиён-юонъя министр О. Абрамова. Соосын видео пыр герӟетэ потыны быгатӥзы Грак, Можга, Пичи Пурга но Вотка ёросъёсысь хозяйствоосын ужасьёс но кивалтӥсьёс. Татысь ужасьёсты бадӟым данъетъёсын пусйизы угось. Кылсярысь, Россиысь Гурт удысъя министерстволэн Таукаронэныз пусъемын Грак ёросысь

«Родина» хозяйствоысь водитель Александр Богачев но скал кыскись Надежда Фёдорова.

— Хозяйствоын ваньмы, ог-огмылэсь адӟем карыса, умой ужаны турттӥськомы. Ёросын поттэм продукция пӧлысь туннэ «Родина» ӝынызэ огназ лэсьтэ, — веразы дунъям муртъёс.

Нош Пичи Пурга ёросысь «Родина» хозяйствоысь трос нылпи вордӥсь Елена но Сергей Семёновъёс шумпотэмзэс веразы: гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программалы луыса соос юртсэс вуттыны министерстволэсь 877 сюрс манетлы сертификат бась­тӥзы.

— Выль Мӧнья гуртэ 162 квадрат метр быдӟа юрт пуктыны кутскимы вал, но пушсэ вуттыны моӵмы ӧзгес тырмы, — веразы Семёновъёс. — Али ке но ум оскиське на, табере асьме юртамы потэммы луоз шуыса.

Ольга Абрамова пусъемъя, пуктӥськон вылысь сертификатъёс вуоно арын но висъяськозы. Со сяна, гуртъёсты азинтон программая хозяйствоос быгатозы ужасьёссылы коркаос ӝутыны, нош отчы тыл, ву, газ кыскыны, сюрес лэсьтыны юрттоз ни кун. Гурт понна ужась кужмо хозяйство луэ Вотка ёросысь чорыг вордонъя «Пихтовка» предприятие. Директорзэ Георгий Крыловез ужрад дыръя пусйизы Удмурт Элькунлэн Данъян грамотаеныз.

— Туннэ Удмуртилэн Тӧ­ро­езлы Александр Бречаловлы вазиськеме потэ: вуоно ар Гуртлэн арез мед луоз, бад­ӟымгес юрттэт мед висъяськоз гурт калыклы но хозяйствоослы. Гурт удыс вылын гинэ со умоен уз шӧдӥськы — быдэс элькунлэн улон-вылонэз воштӥськоз, — шуиз Георгий Степанович.

Кичӧлтонлы дурбасьтӥз Владимир Невоструев но: хозяйствоосын кивал­тӥсь­­ёс калык юрттэмез шӧдӥзы ке, производствоез но культураез ӝу­ты­ны луоз.

— Мон туж гажасько музъем бордын ужасьёсты, — шуиз Александр Бречалов. — «Пихтовка» кадь юн предприятиослэсь азинскемзэс адӟыса, оскон кылдэ, шонер сюрес вылтӥ мынӥськомы шуыса. Мон дурбасьтӥсько ӵектондылы, Георгий Степанович. Ойдолэ дэмен гуртъ­ёсты ӝутонъя программа бордын ужаломы. Гуртысь экономикаез, инфраструктураез ӝутоно. Калык гуртэ мед кылёз шуыса, умой уждун кулэ. Выль предприятиос мед кылдозы.

Александр Бречалов Правительстволы вазиськиз, 2021-тӥ арез Гуртлэн арез улсын ортчытон вылысь программа дасяны, со пумысен гуртоосын кенешыны.

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Елена САРАМАТОВА