Туэ 20-тӥ шуркынмонэ Кузебай Герд нимо Национальной музейлы 100 ар тырме. Даур ӵоже музеен валче шаерамы азинскизы этнография, шаертодон, археология, история. Музейлэн кивалтӥсез, 100 ар ӵоже люкам узырлык понна кыл кутӥсь Александр ВОЛКОВ, учрежденилэн туала улонэз сярысь веракуз, пусъе: Национальной музей — элькунысьтымы культуралэн шорсюлмыз.

А. Волков

Туспуктӥз Максим Егоров

— Александр Фёдорович, оглом вераса, маин выре Национальной музей?

— Музейын ужасьёс элькунмылэсь историзэ, культуразэ утё, сюлмасько, адямиос но сое мед тодозы шуыса. Ми фондъёс­ты, трос куронъёсты лыдэ басьтыса, утиськомы, эскериськомы но калыклы возьматӥськомы. Ялан ужась экспозициос сяна, ар ӵоже 70 пала выставкаос радъясько.

100 ар талэсь азьло музеямы 3 адями ужаз. Александр Филиппов кивалтӥсь сяна (со врач вал, но этнографиен тунсыкъяськиз), ужазы экскурсовод но сторож (со ик гур эстӥсь вал). 1925-тӥ-1926-тӥ аръёсы музеен кивалтӥз Кузебай Герд — та вакчи дыр ӵоже кӧня ке этнографической экспедиция радъямын вал. Солэсь ужзэ азьланьтӥзы югдытӥсьёс Михаил Ильин, Герман Сидоров. Музеямы котькудӥз ужам мурт шаерысьтымы музейной ужез азинтыны юрттӥз. Нимысьтыз тау кареме потэ азьвыл директоръёслы Татьяна Шиловалы (со кивалтэм улсын Арсенал выльдэмын вал), Раиса Мартыновалы (со кивалтыку, Удмуртиысь инкуазьлы, шаермылэн историезлы сӥзем экспозициос лэсьтэмын), этнографлы Серафима Лебедевалы (солэн тыршеменыз, 8 сюрслэсь ятыр экспонат люкамын), история наукаосъя докторлы, археологлы Таисия Останиналы, музейлэн кивалтӥсезлэн азьвыл воштӥсезлы Марина Рупасовалы. Ваньзы соос музеймылэсь данзэ вылӥе ӝутӥзы, соослэсь адӟем карыса, али ужаны тыршиськомы.

— Национальной музей — со Коммунаръёслэн урамысьтызы юрт гинэ ӧвӧл, со быдэс система. Кызьы со ужа, мае уг адӟы калык?

— Туннэ нуналлы Национальной музей огазея элькунысьтымы городъёсысь, ёрос центръёсысь 26 учреждениосты. Ужмылэсь бадӟым люкетсэ учкисьёсмы, зэм но, адӟытэк кылё. Музее лыктыса, адями чебер выставкае шеде. Нош сое дасян понна тыршо трос научной сотрудникъёс но мукет ужасьёс. Экспедициосын люкам арбериос пӧлысь куд-огез сурыкмемын луэ. Соосты выльдо реставраторъёсмы. Ужасьёсмы быгато басмалэсь, бумагалэсь, кортлэсь арбериосты выльдыны.

Мынам туж потэ музеймы бордын реставрационной центр усьтэме. Али мукет городъёсы но вазиськоно луиськомы, самой матысез — Екатеринбург. Реставрация туж дуно усе. Нош Ижын центрмы луысал ке, ми Удмуртиысь мукет музейёслы но юрттыны быгатысалмы. Выльдонэз возьмась экспонатъёс туж трос. Та малпанэ быдэсмыны кутскиз ини. Ог 2 ар талэсь азьло музеямы, Суздальысь реставрационной училищеез йылпумъяса, егит специалистъёс вуизы. Мон таӵе быгатӥсь но ужзэс яратӥсь специалистъёсты туж дунъясько.

— Дуно экспонатъёсты но вань, дыр? Макем бадӟым музейлэн фондэз? Оло, кыӵе ке арбери тӥ понна самой дуноез луэ?

— Музейлэн фондэз 13 группалэсь кылдэ: письменной источникъёс, археология, дуно металлъёс, пуос, изъёс, куос, лыос, пыӵал тӥрлык, приборъёс но мукетыз. Бадӟымез коллекция — археологической (ог 50 сюрс предмет). Вань экспонатъёс пыро Россиысь яке Удмуртиысь музейной фондэ, ваньзы мон понна дуно, котькудӥз понна кыл кутӥсько, огзэ но нимысьтыз уг висъяськы. Соосты утён понна чакласькомы температураез, омырлэсь мускытсэ, мукет куронъёсты…

Удмуртилы 100 ар тырмонлы сӥзем адӟытонэз усьтыку

Основной фондын 200 сюрс пала арбери, со сяна, вань на научно-вспомогательной фонд. Та предметъёсты нимысьтыз комиссия эскере но шуэ, пыртоно соосты бадӟым фондэ яке ӧвӧл.

1920-тӥ арын, фонд кылдыку, отчы пыризы черкъёсысь арбериос, суредъёс, мебель, вашкала книгаос… Фонд зол тэлеӟиз 1970-тӥ-1980-тӥ аръёсы. Али но будэ — арлы быдэ 1 сюрс пала экспонатэн узырме. Экспедициосы потаськомы, куд-ог дыръя адямиос ваё котырзэс. Паймымон учыръёс но луыло. Кылсярысь, огпол цветной металлъёс­ты люкась пунктлэн кивалтӥсез жингыртӥз: ми дӥне, пе, кыӵе ке но йӧспӧртэм плита вайизы, вылаз гожъямъёсыз вань. Учкыны лыктӥмы но пумимы — со вылэм Семён Дудинлэн шайвылысьтыз буре ваён плита. С. Дудин (1779-1825) — Ижысь нырысетӥез профессиональной архитектор, музеймылэсь юртсэ но со малпаз. Нош солы сӥзем буре ваён плита кема дыр ӵоже сюрес вылысь кыӵе ке гуэз ӵоксаса кыллем. Али сое музе­йысьтымы адӟыны луэ. Ми понна та туж быдӟым артефакт.

Алигес Флор Васильев кылбурчилэн ӵыжы-выжыосыз му­зейлы сётӥзы кылбурчилэн ужан кабинетысьтыз арбериосты. Али сое экспертной комиссия эскере, документъёс дася. Малпаськиськомы, мар соин кароно. Оло, Ижысь филиаламы — Г. Красильников нимо литературной музей-квартирае — сётомы. Яке матысь дыре музеямы поттомы. Малпасько, калыклы со туж тунсыко луоз.

— Нош асьме вакытысь кыӵе арбериос музее шедьыны быгато?

— Ми тыршиськомы асьме вакытэ социальной улонысь, экономикаысь, политикаысь воштӥськонъёсты син азямы возьыны. Конешно, 21-тӥ дауре, наука но техника туж зол азинскыку, туж секыт синйылтыны валтӥсьсэ, тунсыкозэ. Мукет шуг-секытъёс но кылдо. Шуом, азьло заводъёс дась вал музее продукцизэс сётыны, нош али таӵе сям вунӥз. Но тани Удмуртилы 100 ар тырмонлы сӥзем выставкаез дасякумы, Глазовысь Чепца механикая завод продукцизэ сётӥз — со туж шумпотымон.

— Музейын ортчем выставкаос пӧлысь кудзэ висъя­салды?

— Туэ, Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонлы сӥзьыса, «Я расскажу вам о войне» адӟытон дасямы — войналэсь историзэ возьматӥмы пиналъёслэн синъёсынызы, война вакытэ будэм муртъёслэн тодэ ваёнъёссы вылэ пыкиськыса. Сюлэмез бугыртӥсь, малпаськытӥсь выставка пӧрмиз. Удмуртилэн 100 ар тырмонэзлы сӥзьыса, дасямы «Удмуртия. XX век» адӟытон. Та выставкаез лэсьтон понна ужасьёсмы фондъёсысь коллекциос­ты бугыръязы, усто концепция малпазы.

Г. Красильников писательлэн музей-квартираяз

Со сяна, проектъёсын но выриськомы. 2019-тӥ арын, Президентлэн грантъёсызъя фондлэн юрттэменыз, 2 проектэз улонэ пыӵатӥмы: «Герои народа — герои страны» но «Фронтовой треугольник — ангел веры». Соос сӥземын война вакытлы: та аръёсты асьмелы вунэтоно ӧвӧл. Нош туэ грант утӥмы «Башня оружейного завода» проектэз быдэстыны. Кылем арын пыӵал тӥрлык поттонъя заводлэн валтӥсь юртэз — со Россиысь промышленной архитектураысь памятник лыдъяське — музейлэн бурд улаз пыриз. Нялтас вераса, со но Семён Дудин архитекторлэн проектэз луэ. Матысь дыре та юртэз выльдыны кутскомы, со элькунысьтымы музейной пространстволэн люкетэз луыны кулэ. Ми башня котырысь интыез утялтӥмы, векчи куакъёсты корамы ни. Али экскурсиос ортчыло, пушказ пыраны уг яра, но котыртӥз поръяськомы.

— Мукет музейёсын кусып возиськоды-а?

— Берло дыре мукет музейёсын валче быдэстэм проектъёслы бадӟым саклык висъяськомы. Кылсярысь, кусып возиськомы Москваысь Вормонлэн музееныз, Санкт-Петербургысь Религилэн историезъя музеен, Ульяновскысь шаертодонъя музеен. Кылем арын тунсыко адӟытон радъямы Можга ёросэн валче, со сӥземын вал ёрослы 90 ар тырмонлы, со улсын ортчизы пӧртэм ужрадъёс. Соку музеймы элькунысьтымы сыӵе бадӟым муниципал кылдытэтэн ӵош нырысьсэ ужаз. Малпаськомы, азьланяз но музе­йын ёросъёслы инты сюроз. Тани али вераськонъёс мыно Шаркан ёросэн валче выставка радъян пумысен.

Трос аръёс ӵоже кусып во­зиськомы Венгриысь, Финляндиысь, Эстониысь ӵыжы-выжы луись калыкъёслэн музейёсынызы но. Туэ, Удмуртилы 100 ар тырмонлы сӥзьыса, калыккуспо конференция радъямы. Отчы пыриськизы элькунысьтымы тодосчиос но шаерчиос, онлайн амалэн итӥськизы Россиысь музейёсысь ужасьёс, Эстониысь Национальной музейлэн директорез Алар Карис, удмурт кылын ӟечкылаз Франциысь эшмы Ева Тулуз.

— Адямиосын кусып кызьы возёно? Кызьы соосты музее кысконо?

— Олокыӵе-оломар секретэ ӧвӧл. Куноослы ум ёрмиське — выставкаосмы трос, котькудӥзлэн аслаз учкисез. Со сяна, ужасьёсмы поталляло школаосы, нылпи садъёсы, город кузя экскурсиос радъяло. Ар ӵоже музеямы 150 сюрс котыр адямиос вуыло, 1 сюрс 500 пала

экскурсиос, ужрадъёс ортчы­тӥсько­мы. Ужа лекторий, ортчыло пумиськонъёс, концертъёс, спектакльёс, фестивальёс, праздникъёс но вожвылъяськонъёс — музейын инты ваньмызлы вань.

Озьы ик ми пӧртэм огазеяськонъёсын кусып возьыны тыршиськомы. Тани 3-тӥ арзэ музейын ортче «Иж» сериысь мотоциклъёслэн кузёоссылэн форумзы. Отчы люкасько Россиысь пӧртэм улосъёсысь мотоциклистъёс. Туж тунсыко, яркыт ужрад. Туэ но, пандемия шоры учкытэк, форум ортчиз.

Кузебай Гердэз буре вайыку

Аслаз аудиториез Г. Красильников нимо музей-квартиралэн но. Калыкез огазеяло творчес­кой пумиськонъёс, «Кутскись писательлэн ӝӧк сьӧраз» конкурслы луыса музее кыстӥсько гожъяськонэн тунсыкъяськись муртъёс.

— Нялтас вераса, пандемия воштӥз-а музейлэсь ужзэ?

— Зэм, 28-тӥ мартысен 13-тӥ маёзь музеймы учкисьёс понна ворсамын вал. Но ужасьёсмы тэк ӧз пуке. Та дыр ӵоже вотэс бамъёсамы 84 видеосюжет, видеолекция поттӥмы, онлайн экскурсиос ортчытъямы.

Али ужаськомы, пандемия вакытысь вань куронъёсты чакласа, пичи группаослы экскурсиос ортчытъяськомы. Оскиськомы, музее ветлӥсьёс та дыр ӵоже милемыз уз вунэтэ, музее ветлыны мылкыдзэс уз ыштэ. Таӵе югдуре сюрыса, музей но учкись выль сямен кусып

возьыны кутско. Малпасько, кризисысь потон понна ужез уретоно ӧвӧл. Онлайн ужаса но, тыршоно адямилэсь мылкыдзэ валаны.

— Музейын ужасьёс вераськоназы йӧспӧртэм, мукет адямиослы валантэм кылъёсты куто-а?

— Пумиськыло сыӵе кылъёс. Нялтас вераса, музеен герӟаськымтэ адямиос тросэз уг валало, маин экспозиция выставкалэсь висъяське. Экспозиция кема дыр ӵоже улэ, нош выставка — со огдырлы гинэ. Котькуд музейщик тодэ, мар со драги — дуно металлъёсын коллекция. Мар со ЭФЗК? Экспертной фондо-закупочной комиссия — со музейлэн валтӥсь органэз. Сыӵе кылъёс трос.

— Музейын ужась кыӵе луыны кулэ?

— Калыкен кусып возьыны, чебер вераськыны, чеберез валаны, ответственной но ужзэ валаса быдэсъяны быгатӥсь.

— Нош тӥ музее кызьы сюриды?

— 1986-тӥ арын школаез йылпумъякум, дышетӥсь луэме потэ вал. Глазовысь педагогикая институтын филологической факультетэз йылпумъяй, Вавож ёросысь огаз гуртысь школае ужаны интыяськи. Ар ортчыса, кивалтӥсь луыны ӵектӥзы. 1990-тӥ аръёс. Дышетӥсьёслы уждун ӝегатыса тырылӥзы, школаосын техника, кулэ луись котыр уг тырмы, кивалтӥсьын азьвыл ужаме ӧй вал. Секыт вал ке но, пӧрмытӥ мар но со. Кылсярысь, компьютерной класс усьтыны быгатӥмы.

10 ар ужаме бере Вавож ёросысь Калыклы уж сётонъя центре кивалтӥсе конкурс пыр потыны ӵектӥзы. Школаен кивалтыса, уж утчась но сётӥсь адямиосын вераськыса, калык­лы уж инты шедьтыны юрттыса, валай — кивалтӥсь луыны быгатӥсько кадь.

Нош 2009-тӥ арын Вавож ёросысь администрацилэн йы­рыз ӵектӥз Вавож школаен кивалтыны. Школаын ужаны котьку кельше вал — мынӥ. Малпасько, татысь дышетӥсьёсын огкылысь ужамы, огкадь малпаськимы. Бӧрысь ини, 2016-тӥ арын, культурая министр Владимир Соловьёв ӵектэмъя Национальной музейлэн директорез луи. Малпасько, школалэн но музейлэн огвыллем ужпумъёссы — духовной культураез азинтон, вордскем шаермес яратон мылкыдэз пыӵатон. Соин школа но, музей но культуралэн тӧр шораз луо. Та дыре но музее ветлӥсьёс пӧлысь 50 процентэз — пиналъёс. Талы ачим туж шумпотӥсько.

Мон туж шудо. Мынам кышное, 2 бадӟым нылъёсы вань. Кышное тодон-валан сётон удысын ужа, тодматскимы, гурт школаын ужакумы.

— Мар музеез азьланяз вите? Кыӵе проектъёсты улонэ пыӵатэмды потэ?

— Нырысь ик, музейлэн шорсюлмыз — со фондъёс. Отчы выль туала оборудование пуктоно вал. Выльдоно историлы сӥзем экспозициез. Выль выставкаос сярысь ке верано — милям туж трос пыӵал тӥрлыкмы, сое калык азе поттэме потэ. Музеямы калык ноку медаз бырылы вал.

Субботникын музейысь эшъёсыныз но волонтёръёсын ӵош

— Куд-ог адямиос, музее лыктыса, «Стендальлэсь синдромзэ», пе, шӧдо: чеберлыкез адӟыса, сюлэмзы зол йыгаськыны кутске, йырзы пороме… Тӥ таӵе синдромлэсь уд курадӟиське-а?

— 18-тӥ, 19-тӥ дауръёсысь экспонатъёсты адӟыку, шурдоно. «Герои народа — герои страны» проектэз быдэстыкумы, фронтысь ыстэм трос гожтэтъёсты лыдӟи. Национальной музейын соос 900 пала, ӟуч, удмурт, бигер кылъёсын гожтэмын. Соосты лыдӟыса, юзыр-кезьыр луоно.

Искусство но паймытыны быгатэ. Мукет городъёсы вуылыкум, нырысь одно ик музеязы кожасько — мукет ужъёс возьмалозы. Тани 2 ар талэсь азьло Москваысь Третьяковской галереяын Кузьма Петров-Водкинлэн «Купание красного коня» суредэз азьын 40 минут сылӥ. Уг тодӥськы, кызьы тае ниманы, но искусстволэн бордаз кыскись кужымез зэм но вань.

Шаерамы трос паймымон интыос, нош котькуд адямилы дуно потэ аслаз дорез. Мон понна но самой чебер инты — Вавож ёросысь Водӟи черкогуртэ. Солэн туж узыр историез, 16-тӥ-17-тӥ дауръёс вискын кылдӥз. Татын 1829-тӥ арын Семён Дудин архитекторлэн проектэзъя пуктэмын вал Инмарлэн Вознесениезлы сӥзем храм. Граждан ож дыръя храмлэн колокольняысьтыз пулемётэн ыбылӥсько, пе, вал.

Гуртамы туж тупаса уло удмуртъёс, ӟучъёс но бигеръёс. Котькуд калыклэн аслаз аспӧртэм культураез — тае пичи дырысеным адӟи. Али но, мылкыды урод ке, экспозиция пыр ортчисько но ужаны кужым басьтӥсько, пинал дырме тодам вайыса, шуныт но капчи луэ.

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Анастасия ШУМИЛОВА