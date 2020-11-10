10 аресын — университетэ

Таяз арняе Ижын усьтӥськиз нылпиослы ватсаса тодон-валан сётонъя центр — «Дом научной коллаборации». Со пыриз Удмурт кун университетлэн липет улаз. Выль центр быдэсмиз «Дышетон» нацпроект чотын.

Лобзикез воштэ лазерен ужась станок.

Туспуктэм: udmurt.ru

Та нацпроектэ пыриськон понна республика софинансирование амалэн коньдон висъяны кулэ. Асьме шаермы «Дышетон» нацпроектлэн 5-яз ик удысаз шедиз. Озьы «Успех каждого ребёнка» проект чотын туэ выль дышетскон кабинетъёс усьтӥсько.

«Дом научной коллаборации» (ДНК) центръёс быдэс Россиысь 30 вузъёсын гинэ кылдӥзы. Пӧлысьтызы огез — Удмуртиын. Со понна УдГУ-ын аудиториосты тупатъяно луиз. Талы университет ог 5 миллион манет висъяз.

— Федерал бюджетысь 10,5 миллион манет вуиз туала оборудование басьтыны. Таӵе центр — Удмуртиын нырысетӥез. Шумпотоно соизлы но — татын пиналъёс тодон-валан люканы быгатозы, 5-тӥ классысен кутскыса. Озьы ик бадӟым классъёсын дышетскисьёс университет улонэн тодматскозы, асьсэлы кельшымон удыс быръёзы, — шуиз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко.

«Коллаборация» кыллэн пуштросэз вера: кыӵе ке удысын азинскон понна адямиос яке организациос огазеяськыса ужаны кулэ. 5-тӥ-9-тӥ классъёсысь нылпиос понна чакламын «Нылпи университет», 10-тӥ-11-тӥ классъёсысь пиналъёс ветлозы «Покчи академие». Соин ДНК-ын дышетскисьёслы пӧртэм программаосъя тодон-валан сётозы: робототехникаен но пилоттэк лобась аппаратъёсын тодматозы, ЧПУ-станокъёсын ужаны дышетозы, биология но химия удысъёсъя опытъёс радъялозы. Со понна ик татын выль тӥрлык басьтэмын.

Школаын нылпиос тросгес теориен тодматско ке, ДНК центрын практикаез тросгес луоз. Кылсярысь, технология урокъёсын киязы лобзик уз кутэ, пуэз вандылозы лазерен ужась станокын. Химия лабораториын быгатозы вирзылы анализ лэсьтыны, группазэ тодыны но мукет.

Университетлэн ректорез Галина Мерзлякова верамъя, туэ ДНК центрын дышетске ни 400 пинал. Татчы ветло субботаосы, занятиос чакламын быдэс дышетскон арлы. Пусйымон соиз но: нылпиосын ужало университетысь педагогъёс, профессоръёс. Соос синйылтозы быгатӥсь, визьмо нылпиосты, асьме университетын дышетскыны бурдъялозы.

Уката усто мукетыз: вань та занятиос дунтэк. ДНК

центре гожтӥськыны луэ ватсаса тодон-валан сётӥсь сертификатъя. Озьы ик нимаз урокъёсы куриськыны быгато городысь школаос.

— Коллаборация юртэз усьтонлэн мукет ӟеч палыз — со школаысь педагогъёслэсь тодон-валанзэс будэтон. Уго али ёросъёсын усьтӥськизы «Точка роста» 42 центръёс. Татын ужаны кулэ выль оборудованиен. Соин ДНК центрын тодон-валанзэс будэтозы биологиен но технологиен дышетӥсьёс, — ватсаз дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

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Елена СКВОРЦОВА