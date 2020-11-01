1-тӥ толсуре Россиын ортчоз #ЩедрыйВторник акция

#ЩедрыйВторник акцие пыриськыса, котькуд адями ӟеч уж лэсьтыны яке кинлы ке уксёен юрттӥськыны быгатэ.

1-тӥ толсуре дуннеын ӟеч ужлэсь нуналзэ пусъё. Солы сӥзьыса Россиын ортче #ЩедрыйВторник акция. 24-тӥ ноябрьысен 8-тӥ толсурозь котькуд адями ӟеч уж лэсьтыны быгатоз: я огазеяськонъёслы, кулэяськись адямиослы уксёен юрттӥськоз, я вотэсын флешмоб радъялоз, я мукет пӧртэм ужрадъёс ортчытоз. Вераны кулэ, валтӥсь ужрадъёс ортчозы 1-тӥ толсуре.

2016-тӥ-2019-тӥ аръёсы акция борды итӥськизы ни быдэс Россиысь 4 сюрслэсь уно огазеяськонъёс. Соос 7 сюрслэсь трос ӟеч уж лэсьтӥзы. Эскеронъёс возьмато: та нуналъёс благотовртиельной огазеяськонъёсы 2 поллы тросгес уксё вуэ.

Акция улсын лэсьтэм ӟеч ужъёс сярысь пыр-почгес лыдӟыны быгатӥськоды татысь: http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3911, https://www.givingtuesday.ru/stories