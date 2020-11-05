Ярослав Семёнов: Удмуртиын мон семьяям кадь

Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов.

Туспуктӥз Эдуард Карипов

«Ужын — армиын кадь. Нырысь тон бызиськод кӧня мылыд потэ, собере — кӧня быгатӥськод, нош собере — кӧня кулэ», — шуэ Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез Ярослав СЕМЁНОВ. Кивалтӥсь вуылӥз «Удмурт дунне» газетлэн редакцияз. Элькунмылэн нуналыз азьын вераським шаермылэн сюлмаськонъёсыз но ӵуказе нуналыз сярысь.

Ярослав Семёнов вордӥськиз 1978-тӥ арын 9-тӥ июле Москваын. Дышетскемын Россия Федерациысь Югдурез утёнъя университетын юристъёсты дасясь ёзаз. 1996-тӥ-2000-тӥ аръёсы службазэ ортчиз Тулаысь 106-тӥ воздушно-десантной дивизиын, миротворческой контингентлэн Босниысь но Герцеговинаысь нимаз воздушно-десантной бригадаяз вал. 2000-тӥ арысен ужаз югдурез утён удысын. 2006-тӥ-2010-тӥ аръёсы «РТВ-Подмосковье» телерадиоканаллэн валтӥсь юрисконсультэз вал, бӧрысь — «Монолит-ФундаментСтрой», «РАСЭН СТРОЙ», «ПрогрессСтройИнжиниринг» огазеяськонъёсысь юридической ёзъёсын кивалтӥз. 2015-тӥ арын — Россиысь Общественной палаталэн кивалтӥсезлэн воштӥсез, 2016-тӥ арысен — «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации» федерал учрежденилэн кивалтӥсез. 2017-тӥ арын, Удмурт шаере вуэмез бере, Удмуртилэн Тӧроезлэн советникез вал. Та аре ик, 26-тӥ сентябрьысен, солы оскизы Удмуртилэн Правительствоезлэн Тӧроез луыны.

— Ярослав Владимирович, асьмеос пумиськиськом Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмон азьын. Та нуналэз пусъён кутскиз ар талэсь азьвыл Глазовын. Соку куд-огез паймиз: малы азьлапал сыӵе бадӟым праздник каронэз, ум вуттэ шат? Но, шӧдэм кадь, пандемия вуиз но, трос яркыт, бадӟым ужрадъёслэсь куштӥськоно луиз…

— Глазовын, зэм но, туж чебер но мур пуштросо кутскон сётэмын вал, нош та нуналъёсы Ижын вунонтэм чебер праздник луыны кулэ вал. Огласянь, туж жаль — сыӵе бадӟым лыдпусэз пусйыку, праздниктэк кыльыны уг яра. Мукет ласянь, праздник — со одно ик кыӵе ке бадӟым

ужрадъёс, шулдыръяськонъёс ӧвӧл ук. Республикалэн 100 ар тырмонэз — со нырысь ик история но асьме адямиос.

Бадӟым юрттэт сётэмын кылэз но культураез азинтонъя, книгаос поттонъя. Дуннеез адӟизы удмурт поэзияя, прозая книгаос, удмурт-ӟуч кыллюкам…

Кунлык басьтэм дырысен 100 ар тырмон — со ӵуказе нуналмы сярысь малпаськон но. Та ар ӵоже туж бадӟым уж нуиськиз республикамылэсь 2030-тӥ арозь азинскон стратегизэ дасян понна. Кызьы асьмеос уломы азьланяз? Кызьы азинскозы ёросъёс, городъёс? Кыӵе удысъёслы, ӧръёслы тросгес саклык висъяськоз — ваньзэ сое чаклано. Стратегиез дасякумы, вань ёросъёсысь азьветлӥсьёсын, калыкен, интыысь но федерал экспертъёсын кенешимы.

Выль нылпи садлэн проектэныз тодматскон.

— Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроез тӥ луиды

3 ар талэсь азьло. Соку ик малпаськоно луиз, кытысь шедьтоно бюджетын тырмисьтэм 5 миллиард манет пала коньдонэз. Та выллем югдур арлы быдэ кылдэ. Макем секытэн мынэ коньдон утчан?

— Кызьы лэсьтӥське бюджет? Нырысь ик Правительстволэн ёзчиосыз, ёросъёслэн но каръёслэн йыръёссы бюджетэ заявкаоссэс сёто. Вуоно арлы вань удысъёсъя, ёросъёсъя сыӵе куронъёслэн быдӟалазы туннэ нуналлы 114 миллиард манет пала. Коньдон ужпумъёсъя министерство лыдъя-чота, та куронъёс пӧлысь матэк улыны уг луы, нош матэк чиданы луоно. Та лыдъян-чотанъёс возьмато: вуоно арлы кулэ луоз 84 миллиард манет. Но сомында уз люкаськы. Со тырмисьтэм коньдонэз ар ӵоже утчано луоз.

Огласянь, малпаськоно, кы­тын шыръяно, мукет ласянь, кызьы доходъёсты будэтоно. Чак­лано созэ но: кун долгмы бадӟым медаз луы. Со кулэ федерал коньдонэз республикае ватсаса кыскон понна. Вала­мон, тазалык, соцгарантиос, уждун, коммунальной системаос, сюресъёс вылын шыръяны уг яра. Соин ик утчаськом мукет амалъёс. Нырысь ик, закупкаосты ортчытонэз одӥг интыысь карим (централизация закупок). Кыкетӥез — административной реформа. Таиз капчиен уг сётӥськы. Кин ке ужзэ ыштоз. Но нормативъёсъя учконо ке, куд-ог ёросъёсамы чиновникъёслэн лыдзы, мукет субъектъёсын ӵошатыса, укыр трос. Озьы луыны кулэ ӧвӧл. Куд-ог интыосын город но ёрос администрациосты огазеялом. Бадӟымъёссэ нимаз ик кельтом. Калыкен но сельхозпредприятиосын вераськомы на. Ваньзэ малпаськыса лэсьтоно.

Куинетӥез, кунлэн ваньбурез пайда вайыны кулэ, огшоры векаса-вужмыса медаз улы. 2018-тӥ арысен ми эскеронъёс ортчытӥм, озьы тэк кыллись ваньбурез вузаса яке арендае сётыса, бюджетэ ватсаса

400 миллион манет вуиз. Эшшо 40 миллион манет шыръям коммуналка чотын.

— Коньдонзэс валаса-шыръяса ужасьёс пӧлысь кы­ӵе ёросъёсты висъяны быгатӥськоды?

— Шуом, Сьӧлта ёрос. Отын вань расходъёссэс рос-прос лыдъяло-чотало, эскеро. Озьы оптимизация чотын Гурт шудонъёс азьын сюресъёс лэсьтӥзы.

Яке, шуом, Сарапул ёрос. Татын нырысь пукто нылпи сад, дораз лэзё коммунальной гумыосты. Нош собере со садик вӧзы висъяло музъем участокъёс. Озьы огшоры буш интыын кылдэ 60 участок. Оглюкетэз участокъёс пӧртэм программаосъя дунтэк сётӥсько. Нош мукетъёссэ адямиос асьсэ коньдонэнызы басьто. Озьы интыысь бюджетэ уксё вуэ, выль ужъёс лэсьтыны луэ.

Сарапулын ик лэсьтӥзы Комбинат хлебопродуктов микрорайон дорозь сюрес. Зэм, со дунтэм ӧз усьы. Но ёрослэн йырыз валэктыны быгатӥз: татчы сюрес лэсьтӥм ке, калык эшшо тросгес пуктӥськоз. Али адӟиське ни — посёлок бадӟыма.

— Туэ арез В. Путин ялӥз вал нацпроектъёслэн аренызы. Соосты шаерамы пы­ӵатыку, шугъяськонъёс кыл­до-а?

— Сюлмаськонъёс луо ик. Со федерал проектъёс ке но, улонэ интыосын пыӵало, нош отын лэсьтоно ужъёс пичи гинэ луыны быгато. Соин, жаляса верано, куддыръя соос шоры чиньы пыр учко, бӧрысь контракт лэсьтом но ар пумозь быдэстом ай, шуо.

Нош нацпроектъя ёросъ­ёсын маке дыраз уг лэсьтӥськы ке, ваньмыз со оглом Удмуртия вылын шӧдӥське. Шумпотӥсько, туэ вань контрактъёсты азьлапал лэсьтыны быгатӥм, шуныт кариськиз гинэ, лэсьтӥськон кутскиз.

Нацпроектъёслэсь быдэсъяськемзэс ми ялан чакласа во­зиськом. Шуом, «Комфортная городская среда» проектъя арнялы быдэ пумиськылӥськом, ёрос йыръёс отчёт лэсьто. Инициативной бюджетирование пумысен программа но одно азинскоз на.

— Вуоно арлы бюджет вылын пандемия шӧдӥськоз-а?

— Вуоно арлэн бюджетэз бордын туж малпаськыса ужано луоз. Пандемия экономикалэн вань ӧръёсыз вылын шӧдӥськытэк ӧз кыльы. Конечно, бадӟым люкетэз вытъёс вуо обороная предприятиосмылэсь, мувӧй поттӥсьёсмылэсь. Но ми али ик адӟиськом ни: вытъёс ӧжытгес люкаськозы. Соин ик вань луонозэ лэсьтоно тырмисьтэм коньдонэз шедьтон понна.

Федерал бюджетысь коньдон кыскон сярысь но малпаськоно луоз. Кызьы? Нацпроектъёсъя ӟеч ужаса. Шуом, кыӵе ке объект лэсьтон понна кӧня ке этапез ортчоно. Ваньмызлэн аслаз дырыз. Огкыл дыраз ӧд лэсьты, уж борды ӧд кутскы ке, уждэ туэ уд йылпумъя, оло. Федерация туж сак чакла: субъект ужзэ лэсьтыса уг ке вутты, со ужлы чаклам коньдонэз басьто но сёто соослы, кин ваньзэ дыраз но рос-прос лэсьтэ. Соин, куке федерал кисыын ватсаса коньдон кылдэ, учко: вань-а ӟеч ужасьёс? Ми шуиськом: бен — ми ваньзэ лэсьтӥм ни!

Озьы шаерамы туэ ватсаса 340 миллион манет вуиз, та уксёен тупатъяны быгатом на городъёс котырысь 50 иськем сюресъёсты. Угось «Безопасные и качественные автомобильные дороги» программамес ми, куазь шуныт кариськиз гинэ, улонэ пыӵатыны кутским. Вань чаклам ужъёсты вазь йылпумъям. Нош 15-тӥ ноябрёзь йылпумъялом ни ватсаса келям коньдонэн лэсьтэм ужъёсты но.

«Удмурт дунне» газетлэн редакцияз пумиськон дыръя.

Туспуктӥз Андрей Поздеев

— Тӥляд кузпалдылэн, пе, выжыосыз Удмуртиысь. Семьядэс тӥ татчы вайиды. Выль интылы дышыны секыт-а вал?

— Кузпалылэн атаез Глазовысь. Со ӵем вералляз Удмуртия сярысь. Одно ик, пе, вуылом, мон тыныд ваньзэ возьмато, мадё, чорыганы ветлом. Но шӧдтэк шорысь улонысь кошкиз. Соин ик куке мон тодӥ, Удмуртиын ужано луоз шуыса, валай: ваньмыз та огшоры ӧвӧл.

Кузпалме но, нылме но, кузпалылэсь анайзэ, коӵышме, пуныме — ваньзэс сьӧрам вайи. Москваен ӵошатыса, Ижкар — гань-гань город. Мыным кельше татысь инкуазь. Со туж интыяз: тол ке — зэмос тол, гужем ке — зэмос гужем. Сыӵе инкуазь аналскыны уг сёты, ялан маке лэсьтоно, азьлань мыноно.

Соин ик ваньзэ, мар тон туннэ верад, лэсьтӥд — ӵуказе адӟиськод ни. Арнялы быдэ одӥг адямиез ик кӧня ке пол пумитаны быгатӥськод, соин тон туж ик тодмо ӧвӧл ке но. Семьяын кадь.

Семьяеныз Ижысь Шор площадьын

Туспуктӥз Эдуард Карипов

— Кузпалдылэн атаез — вице-адмирал, Россиысь ВМФ-лэн главнокомандующиезлэн воштӥсез Михаил Барсков. Солэн нимыз сётэмын зарезь танкерлы. Ар талэсь азьвыл со танкерез нырысьсэ лэзизы ву вылэ. Соку Владивостоке сӥё-дано ужрадэ тӥ но вуылӥды. Сыӵе адямилэсь нылзэ кышнолы кураны кышкыт ӧй вал-а?

— Конечно, мон понна со бадӟым кыл кутон но данъяськон. Нылы будӥз ке, со тодоз, кин вал солэн песятаез, макем трос со лэсьтӥз Россия понна. Но мон но нылме озьы будэтыны кулэ, со песятаезлэсь нимзэ медаз уськыты. Ваньмыз понна, мар тон лэсьтӥськод та дунне вылын, кыл кутыны быгатоно.

— Тӥ десантник. Нош десантникъёс «Ми сяна — кин?» кылъёсын тужгес секыт заданиосы мыно. Ужады со ӧтёнэз кутӥськоды-а?

— Ужын — армиын кадь. Нырысь тон бызиськод кӧня мылыд потэ, собере — кӧня быгатӥськод, нош собере — кӧня кулэ. Тон котьку быгатӥськод ӝожтӥськыны, та ужез быдэстэмед уг луы шуыса. Но котьку тодоно созэ но: кин ке утча муг, нош кин ке — амалъёс.

Мон уг кышкаськы ужлэсь, дышемын кыл кутыны. Совето вакытъёсы школаын дышетскыкумы, ми ветлӥмы Москва вӧзысь колхозъёсы уриськыны, милемыз нуллӥзы Астрахань кеме арбуз бичаны. Бадӟым классъёсын вал УПК. Отын дышетскыса, 16-17 аресамы ик техникаен ветлон право басьям. Школаын мон пионер отрядлэн председателез вал, армиын — старшина, милициын — лейтенант. Нош зэмзэ ке, 7 арес котырам малпасько вал врач луыны. Но огпол пионер лагерьын воспитательмы монэ серемпыр «юрист» шуиз. Мынам анае юрист вал. Соин мон но та сюресъя мыноно кариськи.

— Школадэс йылпумъякуды, тӥледыз университетлэн 2-тӥ курсаз куто ни вал. Но тӥ армие кошкиды. Малы?

— Туж потэ вал армие мынэме. Малпасько вал, сое котькуд пияшлы ортчоно. Но ӟеч, пайдаё ортчон понна дасяськоно. Соин ик военкоматэ мынон азям юромо дасяськи, кӧня ке пол парашютэн тэтчи. Нош военкоматын шуи: ВДВ-е гожтэ. Сыӵе романтик вал.

Службаме ортчи Тулаысь 106-тӥ воздушно-десантной дивизиын, миротворческой контингентлэн Босниысь но Герцеговинаысь нимаз воздушно-десантной бригадаяз но вал. Армия туж тросэзлы дышетӥз. Адӟи зэмос война бервылъёсты, куке куашкамын трос этажъем юртъёс, коркаос снарядъёсын пасямын, выжъёс пуштытэмын. Ми Босния Республика но Мусульманско-хорватской федерация вискын улӥмы, ожгар подразделениосты чаклаллямы. Калыклэсь юаськод, мар луиз, малы война пуромиз, но нокин валэктыны уг быгаты. Нош сюлэмзы вирен кисьтӥське: «Мынэсьтым вань семьяме быдтӥзы, мар кароно? Мон ваньзэ лэсьто пунэмзэ берыктон понна!»

Армиысь бертыса, ужаны мынӥ югдурез утён удысэ. Угось малпай: тодон-валанъ­ёсы, быгатонлыкъёсы татын туж кулэ луозы.

— Тӥ туж гажаськоды спортэз. Триатлонэн выриськоды, капчи атлетикаен, велосипедэн ворттылӥськоды, уяськоды… Эшшо тӥ байкер. Таиз мар сётэ?

— Мынам котьку но мотоциклэн ворттылэме потэ вал. Но мотик мон басьтӥ ай 35 арескам гинэ. Зэм, ӵем ворттылыны уг пӧрмы. Ар ӵоже 10 пол потаса вуттӥ ке, умой ни. Яратӥсько Ижысь Воткинске нуись сюрес кузя ворттылыны. Туж кельше шутэтскон нуналъёсы огнам потаны. Мон гонщик ӧвӧл. Мотике небыт, туристъёслы кадь. Ширтӥсько, инкуазьлэсь чеберзэ учкыса. Эшшо кельше уж бере, уйин, йырез тӧлатон понна Ижкаретӥ ворттылыны. Соку сюресъёс буш луо ни.

Ваньмон дыръя.

Нош бызьылыны кутски 6-7 ар талэсь азьвыл. Триатлонъя Ironman но Ironstar ӵошатсконъёсы пыриськи, Байкальской, Флорентийской марафонъёсты ортчи, Казбек но Эльбрус гурезьёсы тубай. Яратӥсько вал гурезь куасъёсын нискыланы, рафтинген (гурезь шуръёс вылтӥ пыжен уян) вырыны, но али солы воксё дыры уг ни кыльы.

— Шуо, тӥ, пе, удмурт культураен тодматскыны кут­скиды, выжыкылъёс лыдӟыса.

— Выжыкылъёсысь калык сярысь трос тодыны луэ. Удмурт калык выжыкылъёсты нылылы но (солы ӝоген 4 арес тырмоз) лыдӟисько. Солы кельше. Нош милемлы тунсыко, кызьы выжыкылъёс пыр удмуртъёслэн дунневаланзы, культуразы усьтӥське, кыӵе со пиосмурт но кышномурт, мар со керетон-ваче вуон но кызьы сыӵе югдурысь потоно.

Удмуртия но татысь калык — туж тунсыкоесь. Пӧртэм ёросъёстӥ ветлон, отысь калыклэн улон-вылонэныз тодматскон, маке ӟечсэ лэсьтыны быгатон — со азьланяз ужаны бадӟым мылкыд сётэ.

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Елена МИННИГАРАЕВА