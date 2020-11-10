Юн луон нунал

Советской Союз куашкамен, куд-ог праздникъёс кылизы история учебникъёсы. Кылсярысь, Октябрьской революцилэн нуналэз — 7-тӥ ноябрь.

Совето вакытэ будэм адямиос одно ик вералозы: Великой Октябрьской социалистической революцилэн нуналэз — со праздник. Соку ик тодазы лыкто Москваысь Горд площадьысь парад, демонстрациос, тӧл шорын лопыръясь горд флагъёс, горд гвоздикаос. Кин ке но сое али но пусъе, дыр, ай, куно люкаса.

Чутрак мукет югдур егитгес адямиосын. Соос быдэсмизы СССР куашкам бере. Соин ик 7-тӥ ноябрь соослы праздник кадь уг поты. Эшшо ке со кемалась ини шутэтскон нунал ӧвӧл.

Мыным 7-тӥ ноябрь тунсыко потэ история ласянь. Соку, 1917-тӥ арын 7-тӥ шуркынмонэ (яке 25-тӥ коньывуонэ вуж стилья), большевикъёс куштӥзы Временной правительствоез, советъёслэсь властез ялӥзы. Историлэн выль бамез усьтӥськиз. Син азе пуксё «Октябрь» яке «Ленин в Октябре» выллем фильмъёсысь кадръёс. «Аврора» крейсер, ыбем бере солдатъёс киязы пыӵалъёсын бызьыса тубо Зимний дворецлэн пагӟаетӥз… Со нунал кемалы вунонтэм кылиз — 1918-тӥ арысен ини сое праздник сямен пусйыны кутскизы.

1941-тӥ арын 7-тӥ ноябре куазь кезьыт кариськиз вал ини, лымы усиз. Тушмон но шоркар вискын ог 30 иськем гинэ кылемын. Нош Москваысь Горд площадьын, кылем аръёсы сямен, ортчиз парад. Радио пыр сое кылӥз быдэс дунне. Ог 28 сюрс солдатъёс площадьысь пырак ож лудэ кошкизы. Парад лӧпкытӥз быдэс калыкез, возьматӥз, СССР тушмонлы уз сётскы шуыса. Соин ик али 7-тӥ ноябрез воинской славалэсь нуналзэ сямен пусйиськомы.

Валентина Семёнова