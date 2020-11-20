Югдытӥсьёслэн кужмо тӥрлыксы

Центральной комиссариат бордысь книга поттонъя отдел ужзэ мытӥз 1920-тӥ арын Сарапулын. Издательство удмурт литературной улонэз вырӟытӥз но литературной кылэз азинтӥз.

Издательской отделын пе­чатласькизы книгаос, плакатъёс, политической брошюраос. Ар ӵоже удмурт кылын 44 книга поттэмын, оглом тиражысь 75 процентэз дунтэк вӧлмытэмын вал. Ӟуч кылысь берыктэмын вал РСФСР-лэн Конституциез, Егитъёслэн союззылэн программаез, Ком­мунистической партилэн ма­нифестэз, Карл Маркслэн биографиез, революциез данъ­­ясь кырӟанъёс. Кузебай Герд берыктӥз Злата Лилина журналисткалэсь «Марлы мон коммунистка луи?» но «Революция калыклы мар сётӥз?» ужъёссэ. Та изданиос бадӟым тиражъёсын — 3, 5, 10 сюрс экземплярен — поталлязы.

Издательской отделлэн ки­валтӥсез Кузебай Герд берыктон ужен выриз, литератураез азинтон сярысь сюлмаськиз. Солэн тыршеменыз, 1920-тӥ арын октябрь толэзе издательской отдел бордын

усьтӥськиз литературая кру­жок. Отчы ветлӥсь кылбурчиос, писательёс но журналистъёс произведениоссэс шара лыдӟылӥзы, удмурт но ӟуч литературалы, историлы но кыллы сӥзем докладъёс дасяллязы.

Та вакытэ издательствоын ужасьёс кылысь кылэ берыктон удысэз азинтон сярысь сюлмаськизы. Берыктон ужлы сӥзем редколлегиос усьтӥськизы Казаньын но Вяткаын. Апрель толэзе Сарапулысь ужасьёс Глазов уездысь дышетӥсьёсты берыктон ужлы дышетӥзы. Талы луыса дышетӥсьёс 10 нылпи книгаез удмурт кылэ берыктӥзы. Июль толэзе отдел бордын ужзэ мытӥз Берыктонъя комиссия. Отчы пыриськиз Елабуга, Малмыж, Сарапул, Глазов, Осинской уездъёсысь 8 мурт. Соос удмурт литературной кылэз ваньзылы валамон карыны тыршизы, кыллэсь нормаоссэ юнматыны выризы, печатлам книгаосты вань удмуртъёс капчиен мед лыдӟозы шуыса.

Издательской отдел дур­басьтӥз калык творчествоез люкасьёслы, кылсярысь, ортчытъяз удмурт кырӟанлы сӥзем арняос. Таӵе арняос

1920-тӥ арын ортчизы Малмыж уездын — со дыре 100 пала кырӟан, «Докъя выл» калык эпосысь 13 ёзэз люкамын вал. «Малмыж удмуртъёслэн кырӟанъёссы» сборник (дасяз К. Герд) 10 сюрс тиражен потӥз. Удмурт кырӟанъёсын бичетъёсты калык шумпотыса октылӥз. Концертъёс, спектакльёс, съездъёс дыръя чузъяськем кырӟанъёс удмуртъёс пӧлын вӧлмылӥзы.

Сарапулын сяна, удмурт книгаос печатласькизы Елабугаын, Казаньын но Вяткаын. Москваын Калыкъёслэн центриздатазы усьтӥськиз Книга поттонъя вотской секция. Та изданиосын печатласькизы учебникъёс, нылпи литература, политической брошюраос. Нимысьтыз инты басьтӥзы висёнъёсын, юонэн нюръяськонлы сӥзем изданиос. Та книгаос бадӟым тиражъёсын печатламын но калык пӧлын вӧлмытэмын вал. Кылсярысь, «Удмурт выжыкылъёс» но «Кырӟан кылъёс» (люказ Иван Яковлев) Казаньын быдэн 10 сюрс экземплярен печатласькизы. Михаил Ильинлэн Елабугаын потэм «Стихотворенняосыз» — 5 сюрс экземплярен. И. Поздеевлэн Вяткаын печатлам «Тиф — висён» векчи книгаез — 3 сюрс экземплярен.

Та вакытэ котькуд потэм книга секыт улонэн, висёнъёсын, юонэн нюръяськонын, калыкез дышетонын, удмуртъёслэсь асваланзэс ӝутон ужын югдытӥсьёслэн кужмо тӥрлыксы вал…

100 ар ӵоже удмурт кылын книгаосты поттон удыслэн, удмурт литературалэн кадь ик, ӝутсконъёсыз но секыт дыръёсыз вал. Удмуртилэн кунлыкезлы сӥзьыса, «Удмуртия» издательство дасяз туала удмурт прозалы, поэзилы но нылпи литературалы сӥзем синмаськымон антологиос — соос возьмато удмурт литературалэсь пушъемзэ. Паськыт вӧлмемын «самиздат»: тодмо авторъёс но, самодеятельной гожъяськисьёс но асьсэ коньдонэнызы книгаос печатлало. Асьме вакытэ ваньзэ вотэсын вӧлмытыны луэ ке но, авторъёслэн произведениоссэс бумага вылысь ик адӟемзы потэ. Озьыен, книгалэн дуныз уг ичиёмы. Зэм, али одӥг удмурт книга но 10 сюрс тиражен уз поты ини. Озьы ке но котькуд вылез удмурт книга возьматэ, анай кылмы улэ, литературамы уг быры шуыса.

Виктория Крамова