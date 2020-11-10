Ми, Алнаш ёросысь Кизекгуртысь потэм Борисовъёс, котьку тодамы возёмы но данъяськомы 3 визьмо дано удмуртъёсын: Трофим Борисовен, Анна Борисоваен но Лина Векшинаен. Мар огазея та удмурт адямиосты?

А. Борисова (паллянысен кыкетӥез) но Л. Векшина (витетӥез) Казаньын ӵош дышетскем эшъёсынызы.

Туспуктэм басьтэмын А. Ермолаевлэн «Ашальчи Оки. Улэмез но творчествоез» книгаысьтыз



Тодматӥз Карлыган

Шаерамы Акилина (Лина) Григорьевна Векшинаез (Ашальчи Окиез) то­дӥсь­тэмез ӧвӧл. Со удмурт нылкышноос пӧлысь ны­ры­се­тӥез кылбурчи, Удмурт АССР-ысь дано врач. Грак ёросысь Ускы гуртын вордӥськемын. Школазэ йылпумъяса, дышетскиз Марий Элысь Карлыган черкогуртысь Центральной вотской школаын (сое кылдытӥз Кузьма Андреев). Татысен соос Анна Борисоваен тодматскизы но кема аръёслы матысь эшъёс луизы.

Анна Кузьмовна Борисова вордӥськиз Алнаш ёросысь Удмурт Кизекгуртын 1897-тӥ арын. Со Трофим Кузьмич Борисов врачлэн, югдытӥсьлэн сузэрез но мынам ӵыжы-выжые луэ. Борисовъёслэн туж потэ вылэм Анна сузэрзэс дышетэмзы. 4 нылъёс — Дарья, Мадик, Манёк, Аннок — пӧлысь со покчиез вал. Коля ӵужатае ямщикын ужаз бере, Аннок апаймес ӵем гинэ Грак палъёсы Ускы гуртэ келялляз. Отысен ини егит нылъёсты Лина Григорьевналэн ӵыжы-выжыосыз нуллӥзы Карлыганэ. Урод но секыт сюресъёс шоры учкытэк, Аннаез келяса, ӵужатае капчи мылкыдын бертылӥз. Ашальчи Окилэн ӵыжы-выжыосыз сое котьку куно карылӥллям.

Карлыган школаез йылпумъяса, нылъёс дышетӥсь луизы. Лина Григорьевна 1914-тӥ арын 16 аресказ Татарстанысь Вуж Кушкет но Субаш гуртъёсын ужаз. Нош Аннок апаймес лэзизы Кизнер ёросысь Бемыж палъёсы. Аръёс ортчыса, соос нош ик пумиськизы, таяз радэ — Кузонын (Казаньын): татын кыкназы дышетсконзэс азьланьтӥзы, одӥг общежитиын улӥзы. Лина Григорьевна со вакытэ кылбуръёс но гожъя вылэм ни. Л. Векшина дышетскиз университетысь филологической факультетын.

Кызьы тодаз вайылӥз Аннок апаймы, Лина Григорьевна аслыз кушем ним малпаз — Оки, вӧзаз ватсаз на Ашальчи, паськыт куаро, ческыт зыно сяськалы синмаськыса. Будэ улыг, нюр интыосын. Со ӵапак мон кадь, шуылэм Лина.

Л. Векшина матысьгес тодматскиз Трофим Борисовен но. Солэсь адӟем карыса, филологиез медициналы воштӥз. Казаньын дышетскыкуз ик, Ашальчи Оки кылбур сборниксэ дасяз. Книгаез поттыны капчи ӧй вал. Рукописьёссэ эскеризы Облоно но методической комиссия. Эскерисьёс шуиллям: пуштросэз, пе, уг тупа туала политикалы. Кузебай Герд куремъя А. Векшиналэн кылбуръёсыз сярысь ас малпанзэ вераз Трофим Борисов но. Ашальчи Окилэн поэзиез — крестьянлэн поэзиез, азьло зӥбыса во­зем калыклэн улэмез отын возьматэмын. Кылбуръёсыз — бӧрдӥсь, пассивной поэзия ӧвӧл. Отын нылкышноос кужмоесь, пӧсь сюлэмоесь возьматэмын. Окилы азьлань мыныны одӥг вамыш гинэ лэсьтыны кулэ, соку со паськыт, югыт выль улон сюрестӥ кошкоз, гожтӥз Т. Борисов рецензияз. Озьы кылбурчилэн «Сюрес дурын» книгаез 1925-тӥ арын потӥз Москваын. Асьме калык понна со вал туж бадӟым вормон. Удмурт ныл быдэс странамылы тодмо луиз. Эшезлэсь адӟем карыса, Анна Кузьмовна но кылбуръёс гожъян борды кыстӥськиз. Ас вакытаз 12 кылбур гожтӥз вал. Но больницаын эмъяськыкуз, Анналэсь миндэр улысьтыз тетрадьзэ лушказы. Та учыр бере мылкыдыз зол куашказ. Но берлогес со ӟуч кылысь берыктонэн выриз на, «Улон» кылбурез 1994-тӥ арын потэмын «Удмурт дунне» газетын. Вож кыз сярысь кылбур гожтӥз на. Со кыз али но сылэ Кизекгуртысь Туймы шур сьӧрысь бусыын. Азьло отын нюлэс вылэм. Павол, Коля, Максим Борисов агай-вынъёс со нюлэсэз семьяосынызы тазатӥллям но асьсэлы гырыны-кизьыны музъем кариллям. Нош бусы шоразы одӥг гинэ кыз кельтӥллям, пӧсь куазен шундылэсь ватскон интылы шуыса. «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналистъёс «Кто мы?» передачалы Трофим Борисов сярысь сюжет лэсьтыку, мон соосты со кыз доры нуллӥ. Озьы та писпу историе сюриз.

Ваче вераськонъёс

Дышетсконзэ йылпумъяса, Анна Борисова вордӥсь­кем Алнаш палъёсаз берытскиз. Вуж Утчан школаын дышетӥз, биологиен, химиен но географиен урокъёс нуиз. Отын пенсие потытозяз ужаз. Дышетӥз вуоно кылбурчиез Герман Ходыревез но. Кыӵе шуныт кылъёсын тодаз вае Герман Алексеевич дышетӥсез сярысь «Мынам но выжыосы кылё ук» статьяяз: «Классамы пыриз огшоры мугоро, вылаз гожмо дэремен дышетӥсь, дэрем вылаз керттэм кофта, йырсиез лач-лач сынамын, куараез зӥбыт».

Азьло котькуд коркан борддоръёсы фоторамкаосын туспуктэмъёс ошылэмын вал. Аннок апаймы понна тужгес но дуноез вал Лина Григорьевналэн тус­пуктэмез, сое кылбурчи но эмъясь ачиз кузьмаз яратоно эшезлы. Кызьы тодаз вае анае, Екатерина Чернова, фоторамка туж чебер вал, мукетъёсызлэсь висъяськиз — Лина Григорьевна отын сьӧд дэремен, тӧдьы чильпам воротникен пуксемын вал.

Анна Кузьмовна бызиз Кузьымгуртысь Матвей Лавровлы, 1938-тӥ арын Володя пизы вордӥськиз. Но соослы кема улыны ӧз кылды, Матвей агай улонысь вазь кошкиз, висёнзэ йӧнатыны ӧз быгатэ. Анна Кузьмовна пенсие потэмез бере Володя пиез доры кошкиз. Со Горький городысь авиационной институтэз быдтэмез бере Москва палъёсын Жуковский городын ужаз. Аннок апай сьӧраз эшезлэсь тус­пуктэмзэ нуиз. Кытын али со туспуктэм — тодӥсь ӧвӧл. Анна Кузьмовна Жуковский городын 86 аресозяз улӥз, татын ик кулӥз, татысь шайвылын ик ватэмын.

Аннок апай но Ашальчи Оки ог-огзылэсь кыдёкын улӥзы ке но, кусыпсэс ӧз ыштылэ, гожтэтъёс ыстылӥзы. Соосты пыдло ватыса возизы, нокин медаз лыдӟы, шедьты шуыса. Репрессия пыр потэм Ашальчи Окилэн быдэс улоназ кылизы, луоз, кышкан но сак луон.

Гужемзэ Анна Кузьмовна вордӥськем палъёсаз бертылӥз, пумиськылӥз Алнашын син эмъясь луыса ужась Л. Векшинаен. Быдэс уйёсы нылкышноос дышетскем дыръёссэс тодазы вайыса пукылӥзы. Вераськизы туж шыпыт, нокин медаз кылы шуыса. Лина Григорьевна но дыр шедьтылӥз Кизекгуртэ эшез доры вуылыны. Соку соос кыкназы Колтымак шур кузя поръязы, вуж топольёслэн саюлазы сылӥзы. Кӧня ке топольёс туннэ ке но сыло на. Лина Григорьевналэн кылбуръёсаз но ӵем гинэ Аннок нимез пумитаны луэ. Кылсярысь, «Возьытлык», «Нылпи вордӥськоз тазагес» кылбуръёсаз. Нош «Кык гожтэт» чуръёсыз сӥземын Анна апаймылы но Трокай агайлы. Л. Векшинаен ӵош Алнаш эмъяськон юртын ужаз Зинаида Степановна Красильникова (Геннадий Красильников писательлэн кузпалыз). Огпол, ӵош пукыкузы, Лина Григорьевна солы аслэсьтыз сюлэмзэ усьтэм. Егит аресъёсам, пе, туж яратылӥ одӥг муртэ, но солы ӧй бызьы. Со гажан муртэз вылэм Трофим Кузьмич Борисов. Берло ачиз Лина Григорьевна вераз, тросэз кылбуръёсы солы сӥземын вал шуыса. Тазьы тодэ ваёнъёсаз гожтэ З. Красильникова «Кенеш» журналлэн 1989-тӥ арын потэм 10-тӥ номераз.

Алнаш школаын дышетскыкум, мон ачим но ӵем пумиськылӥ Акилина Григорьевнаен урамысен. Соку, еж вакытам, туж ӧжыт тодылӥ со сярысь. Туж данъяськисько но тау карисько Алнаш ёрослы, анайме но монэ Ашальчи Оки премиен пусйизы шуыса. Данъяськисько, та адӟем карымон нылкышноен милям, Борисовъёслэн семьязы, матысь кусып возиз шуыса.

Материалысь тросэз учыръёс, тодэ ваёнъёс гожтэмын анаелэн, Екатерина Черновалэн, верамъ­ёсызъя.

Раиса КОРЕПАНОВА. Алнаш ёросысь Кизекгур