Этнофутуризм пушкы
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Ноябрь толэзьысен Ижысь Искусствоосъя музейын ужа Удмуртиысь профессиональной искусстволы сӥзем «Коллекция» адӟытон. (0+)
Выставка сӥземын Удмуртилэн кунлыкезлы но Суредаськон искусствоосъя музейлы 40 ар тырмонлы (музей усьтӥськиз 1980-тӥ арын 29-тӥ октябре). Элькунысьтымы искусствоез котыр ласянь адӟытон понна радъясьёс сое люкетэн-люкетэн возьмато. Озьы нырысь ик усьтӥськиз «Коллекция. Первые художники» адӟытон. Со сӥземын 1920-тӥ-1950-тӥ аръёсы ужам суредасьёслы.
Нош выставкалэн 2-тӥ люкетэз этнофутуризм ӧрен тодматэ. Учкисьёс азе поттэмын та ӧрын тыршем яркыт удмурт художникъёслэн: Менсадык Гариповлэн, Сергей Орловлэн, Юрий Лобановлэн, Вячеслав Михайловлэн, Зоя Лебедевалэн, Ольга
Листратовалэн но Касим Галихановлэн — ужъёссы.
Выставка усьтӥськиз, «Искусствоослэн уйзы» акция ортчыку, 3-тӥ ноябре. Музейлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз Кучыран Юри (Юрий Лобанов) но Жон-жон Сандыр (Александр Пушин) ортчытӥзы «Кароно
ке кароно» перформанс. Кучыран Юри вераз этнофутуризмлэн историез, та ӧрын ортчись фестивальёс но симпозиумъёс сярысь. Ужрадэз али но вотэсын учкыны луэ.
Виктория Крамова
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