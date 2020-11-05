«Удмуртия», «республика» кылъёсын герӟаськем интыос

«Удмуртия», «республика» кылъёсын, элькунмылэн историеныз герӟаськем инты нимъёс трос. Ми поръялскимы дуннеетӥ но куд-огъёссэ шедьтӥмы.

УДМУРТИЫН

Ижысь Удмуртской урам

Октябрьской революция азьын та урам Ижевский заводлэн посёлокезлэн пумыз вал, нимаськиз Тринадцатая. Ульчалы туала нимыз сётэмын 1970-тӥ арын 5-тӥ южтолэзе.

Али со Ижкарлэн валтӥсь урамъёсыз пӧлы пыре, 7 иськем кыстӥське.

Дэбес ёросысь Улысьпочинка (Нижний Тыловай) гуртысь Республикалэн ульчаез

Туспуктӥз Максим Егоров.

Ульча тазьы нимамын 2005-тӥ арын, соку Удмурт Элькунлэн постановлениез потэ, ульчаосты одно ик нимано, коркаослы лыдпус сётоно шуыса. Азьвыл ульчалэсь огпалзэ Тупал, мукет палзэ Ульчавож шуо вылэм.

Ульчалэн нимыз потэмын колхозлэн нимыз бордысь. 1930-тӥ-1931-тӥ аръёсы Улысьпочинкаын кылдэ «Молодая республика» колхоз, бӧрысь со «Республика» луэ, та нимзэ 1950-тӥ арозь нуллэ. Берло быре, «Колос» эштосэн огазеяськыса.

Дэбесысь Удмуртилы 70 ар (70 лет Удмуртии) ульча

Туспуктӥз Вячеслав Коробов.

Ульчалы ним сётэмын 1990-тӥ арын 31-тӥ гудырикошконэ. Али 5 коркан улэ 28 адями.

Пичи Пурга ёросысь

Яган-Докъялась УАССР-лы 10 ар нимо кун предприятие

1931-тӥ арын Яган-Докъялан кылдэ «Комсомольский» колхоз, берло нимзэ вошъя: Удмурт автономной областьлы 10 ар нимо колхоз, УАССР-лы 10 ар нимо совхоз луэ. Адӟем карымон ужамез понна 1967-тӥ арын совхозэз Ленин орденэн данъяло.

Жаляса верано, али хозяйство банкрот калэ вуэмын.

Вавож ёросысь «Удмуртия» эштос

Кионгуртысь «Удмуртия» эштос кылдэмын 1992-тӥ арын. Отын ужало 300-лэсь ятыр адямиос. Кивалтӥсез — Аркадий Юшков.

РОССИЫН

Москва улосысь Отяково гурт

Вятской музъемез Московской княжество киултэм бере, 1489-тӥ арын, узыр семьяос Москва пала вуттэмын вал. Шуо, пӧлазы, пе, удмуртъёс но вал. Соослы сётӥзы лымшор палась Боровск, Алексин, Кременец гуртъёс палась музъемъёсты. Москва княжествоысь Вотяково (Отяково) гуртлэн нимыз но «вотяк» кыл бордысь потэмын, луоз, пусъё куд-ог историкъёс. Та сярысь гожтэмын «История Удмуртии: Конец XV — начало ХХ века» книгаын.

Али Отяково гуртын 100 пала адямиос уло.

Москваысь Удмуртская ульча

Ульчалы ним сётэмын 2016-тӥ арын коньывуон толэзе Удмурт Элькунлэн кылдэмез дырысен 95 ар тырмонэн валче. Соку Удмуртиысь кивалтӥсьёс дэмлазы вал Москваысь ульчалы К. Гердлэсь нимзэ сётыны. Но ӟучъёс сое шуген вералозы шуыса, Удмуртской ним вылэ дугдӥзы.

Волгоградысь Удмуртская ульча

Ульчалы таӵе ним сётэмын 1951-тӥ арын 16-тӥ оштолэзе. Со лымшорысен уйпалозь 3,3 иськем кыстӥське, собере шундыӝужан пала коже но эшшо 2 иськем но 300 метр кеме кошке на. Ульчалы таӵе ним сётэмын, элькунмылы тау карыса.

Быдӟым ож вакытэ Удмуртия кызьы быгатӥз, фронтлы юрттӥськиз. Сталинградын ожмаськон бырем бере, 1943-тӥ арын гужем, городэз выльысен ӝутыны кутскизы, юрттӥськизы Удмуртиысь нылкышноос но.

Со сяна, Удмуртской урамтӥ поръяло на Новосибирскын, Астраханьын, Нижний Новгородын, Новокузнецкын, Украинаысь Махеевкаын, Харьковын, озьы ик Донецкын, Казахстанысь Алма-Атаын но мукет интыосын.

ДУННЕЫН

Казахстанысь Ижевское черкогурт

Черкогурт кылдытэмын 1955-тӥ арын. Соку Казахстанысь целинаез ӝутыны шаерысьтымы

2 сюрс 426 егитъёс кошкизы. «Ижевский» совхозэз сяна, соос юрттӥзы кылдытыны Гастелло, Матросов нимо, «Мариновский» но мукет совхозъёсты.

Али черкогуртын 2 сюрс пала адями улэ. Нур-Султан дорысен со лымшор палан 64 иськем кемын интыяськемын.

Америкаысь Сан-Франциско кар

Куд-ог историкъёс шуо, Сан-Францискоысь «Зарни капкаос» выжез лэсьтонэ пыриськизы Ижевско-Воткинской восстание дыръя шаерысьтымы пегӟем муртъёс. Пӧлазы вал Ижысь но Воткинскысь заводъёсын ужасьёс, инженеръёс.

Китайысь Харбин кар

Ижевско-Воткинской восстание дыръя 30 сюрслэсь тросгес адямиос А. Колчаклэн армиеныз ӵош Маньчжурие пегӟизы. Тросэз соос Харбинэ улыны кылизы.

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Мария ВЕКШИНА