Эктӥсь пу мунё

Ижын вордӥськем, али Москваын улӥсь Татьяна Головизнина кузьым пумысен йырзэ кема уг тӥя — яратоно киужез борды басьтӥське, син куспын аспӧртэмлыко арбери пӧрмытэ.

Т. Головизнина

Татьяналэн лэсьтыны быгатонтэм киужез ик ӧвӧл кадь — со усто вуриське, керттӥське, чильпаське но пужъятске. Котькуд нылкышно та киужъёсын вырыны быгатыны кулэ, шуэ со. Нош пулэсь арбериос лэсьтон борды котькудӥз уз басьтӥськы. Ӵапак пулэсь мунёосты кылдытон — Татьяна Головизниналэн яратоно киужез.

— Пуэз гажанэ ик монэ вуттӥз Удмурт кун университетысь Искусствоосъя но дизайнъя институтэ, — вера кибашлы. — Бырйи пу вылтӥ суредаськонэз. Тодон-валан люканы но кимес волятыны юрттӥз дышетӥсьмы, Россиысь калыкез дышетон удысысь отличник Нина Постникова. Студент дыръям ик кылдытӥ нырысетӥ арбериме — удмурт дӥсен ӟучъёслэн матрёшказы кадь мунёез. Пыдсаз бергась корт юнматӥ. Озьы удмурт мунёе эктӥсь луиз.

УдГУ-эз йылпумъяса, Татьяна интыяськиз Киужъёсъя но туризмъя центре. Отын эшшо но мургес тодматскиз удмурт пужыосын, калык веранъёсын. Вуылӥз пӧртэм ёросъёсы, эшшо но ӟечгес тодӥз лымшор но уйпал удмуртъёслэсь дӥськутсэс, соослэсь аспӧртэмлыксэс. Озьы Татьяналэн кылдӥзы лымшор но уйпал, кылсярысь, бесерманъёслэн дӥсенызы мунёосыз — озьы быдэс коллекциез люкаськиз. Соосын со пыриськылӥз шаерамы но, солэн палэназ но ортчылӥсь адӟытонъёсы.

— Паймисько удмурт калыкмылэн буёлъёсты шӧдэмезлы. Басьтом тани горд буёлэз, ас понназ со укыр яркыт, синэз басьтӥсь ук. Нош пужыын горд шортэз сокем валаса интыяло — горд чылкак мукет сямен адӟиське, сыӵе кельышлы потыны кутске! — шуэ со.

Бесерман мунёос

Татьяна верамъя, пу мунёосты кылдытыны секыт ик ӧвӧл. Тужгес но тунсыко потоз та киуж нылпиослы. Басьтоно пулэсь заготовка, кисточкаос, пулы грунтовка, буёлъёс но лак. Нырысь ик пуэз вольыт кароно, шкуркаен зырано-вуштоно. Та бӧрсьы грунтовкаен шобыртоно, рос-прос куасьмемзэ возьмано. Нырысь карандашен суред пуктоно, бӧрысь — буёлэн. Кӧня буёл кутыны малпаськоды — сомында ик кисточкады мед луоз, буёлъёсты куспазы медаз сураське. Суред куасьмем бере лакен шобыртоно на. Мунёез бергась карон понна лавкаысь ик шедьтыны луоз нимысьтыз механизм — сое мунёлэн пыдсаз шукконо.

Елена НИКИТИНА