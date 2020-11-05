Эгра ёросысь Александр Чирковлэсь туспуктэмзэ Данъян пул вылэ пуктӥзы

Тракторзэ кынем синмын но сэрттоз

Эгра ёросысь «Рассвет» огазеяськонын 20 арлэсь кема механизатор луыса ужа Александр Чирков. Ӟеч тыршемез вылӥ данъетъёсын пусъемын, нош туэ солэсь туспуктэмзэ шаерысьтымы Данъян пул вылэ пыртӥзы.

Эгра ёросысь «Рассвет» хозяйствоысь механизатор А. Чирков

Туспуктӥз Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА

Александр Николаевич вордскемын 1976-тӥ арын Мазьги гуртын, школазэ йылпумъяса, тракторист-машинистлэсь правозэ басьтӥз. Ӝутскем мылкыдын колхозэ ужаны лыктӥз вал — нырысетӥ араз ик солы техника ӧз оске, пӧртэм ужъёсты быдэсъяз. 2 арлы армие ветлэмез бере вордскем палъёсаз бертӥз. Автослесарьлы дышетскиз вал, ас гуртаз практиказэ но ортчиз, но та удысъя бӧрысь одӥг нунал но ужамтэ. Колхозэ куриськиз — солы трактор сётӥзы.

— Армие кошкыкум, гуртамы ваньмыз умой вал, гараж тыр техника сылӥз, нош 2 ар ортчыса, улон чылкак воштӥськем, колхозмы куашканы кутскем, калык тыро-пыдо уждун ӧз басьты, — шуэ Александр Николаевич. — Колхозме ӝутэме потӥз, палэнэ кошкон сярысь ӧй ик малпаськылы. Мыным вуж-вуж МТЗ-80 трактор сётӥзы. Кӧня ужай, сомында ик тупатъяй кадь сое. Ярам коть, визь-кенеш сётӥсьёс бордам ужазы. Арлыдо механизаторъёс Михаил Матвеев, Сергей но Павел Агафоновъёс но мукетъёсыз быгатэмзыя юрттӥськылӥзы. Отӥяз ачим но тракторез валаны кутски, табере кынем синмын но сэрттыны быгато.

Вуж трактореныз 10 ар ужамез бӧрсьы ӧжытак ӟечгес трактор сётӥллям, нош 5 но ӝыны ар талэсь азьло ӵыжак-выль МТЗ-82 тракторе пуксем. Техниказэ котьку утялтыса возе. Хозяйствоен кивалтӥсьёс соин данъясько: уг кыскы, уг юы, ужзэ ӟеч быдэсъя. Тулысысен сӥзьылозь бусыын ужа, собере ферма котырын берга. Хозяйствоысь специалистъёс ивортэмъя, 2018-тӥ арын 224 гектар вылэ ю кизиз, 2019-тӥ арын — 300 гектаре, 2020-тӥ арын — 320 гектаре. Гужем турна, турынэз но куроез прессовать каре. Кылсярысь, туэ 250 тонна кӧс турын прессовать кариз, солэсь тросгес — куроез.

Та вакытэ Александр Чирков ферма котырын ужа, пудолы турын, сенаж, силос ворттэ. Кивалтӥсьёс шуо, солэн но ужамез бордысь скал кыскисьёслэн азинсконзы потэ. Кылем арын хозяйствоын 25 сюрс 423 центнер йӧл люказы, туэ 6 толэзь куспын — 13 сюрс 518 центнер. Озьы котькуд скаллэсь 2019-тӥ арын шорлыдын 8 сюрс 474 килограмм йӧл кыскизы, туэ ӝыны ар куспын — 4 сюрс 506 килограмм. Пусйыны кулэ, гурт хозяйство ӟеч ужасьёсызлы шаерысьтымы санаторийёсы путёвкаос сётъя, Александрлэн но арлы быдэ кадь тазалыксэ юнматыны луонлыкез кылдылэ.

Гуртын уж пӧзе. Нуналлы быдэ А. Чирков вазь ӵукнаысен тракторын пуке, шутэтскон нуналъёсты тодытэк. Серекъя, пудоослэн, пе, шутэтскон нуналъёссы ӧвӧл. Азьло ваньмон дырыз тросгес луэ вылэм, чорыганы ветлылэм, нош та вие юртъер котыраз берга. Корка пуктӥз, котырзэ лэсьтэ, кылиз на кышно шедьтыны. Нош нылъёс тапалан ӧвӧл, гуртазы клубзы уг ужа, телефонзы йӧнала уг куты.

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Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА