Шунды пиштэ нимтэм солдатъёслы но

Балезино ёросысь Юнды шайвыламы нимтэм шайгуос вань. Война вакытэ отчы ватылӥллям гурт больницаямы кулэмъёсты. Соосты кызьы ке сӥлы кареммы потыса, кылем арын синпелет пуктыны быгатӥм.

Таӵе буре ваён пул пуктӥзы юндаос

20-тӥ даурлэн кутсконысеныз Ягошур гуртын (али со Юндаен огазеямын ни) участковой больницалэн паласькись висёнъёсъя ёзэтэз ужаз. Быдӟым ож вакытэ ми пала но сӧсырмемъёсты вайылӥллям, кулэмъёсты асьме шайвыламы ик ва­ты­лӥллям. Но кинъёс со, тодытэк кылимы. Нимтулъёссы больницаямы гожтыса кельтэмын вал, дыр. Но 1989-тӥ арын, эмъяськон юрт ворсаськем бере, документъёс кир-пазь луизы, соосты люканэн, эскеронэн вырись ӧз сюры уго.

Вормонлы 50 ар тырмон улсын малпамы вал больницаямы кулэм солдатъёслы синпелет пуктыны. Вазиськи поселенилэн кивалтӥсезлы Владимир Урасиновлы. Дэмен-ӵошен люкаськыса, мынӥмы шайвылэ утял­тӥськыны, вынлыко шайгу кылдытыны. Кытын соос интыяськемын, асьме адямиос ик возьматӥзы. Елизавета Филипповна Урасинова (Забир Лиза) егит дыръяз адӟем: тол вакытэ больница бордын ужась (зав­хоз) Иван Корнилович Попов юрттӥсеныз татчы 6-7 шӧйёс­ты васькытӥллям. Ваньзэ 1 гуэ согиллям. Мукет ватэм интыез возьматӥз Алевтина Ивановна Урасинова (Калданпи Алевтина). Со луд вылын шай дорын ыжъёсты возьма вылэм. Куараосты кылыса, нюк вамен выжем, ва­тӥсь­ёсты адӟем.

Эшшо огзэ учырез вераз на Ягошур школаысь (1986-тӥ арысен Юнда школа) дышетӥсь Юлия Петровна Урасинова. Соослэн коркаязы, пе, улэм Ленинградысь эвакуировать карем семья — Алексашинъёс. Вой­на йылпумъяськем бере атайзы вуэм Юндые семьяез доры. Но со кема улымтэ ни — 1946-тӥ арын кулэм. Ватэмын Юнды шайвылын.

Тӥни озьы, солдатъёсты ватэм шайгуосысь сюйёсты огазе карим, огвакытлы корт синпелет пуктӥм. Но таин ужмы могӟиз. Вормон нуналлы 70 ар но тырмиз, номырзэ воштыны ӧм быгатэ. Корт памятник сылэ но сылэ.

Мон пенсие но потӥ ни. Аслэсьтым ачим юасько, кин та кутскем уждэ быдэстыны кулэ? Кызьы та ужез азьланьтоно? Котьмалы коньдон кулэ. Юнда котырын гуртъ­ёсысь улӥсьёслы, ӵыжы-выжыослы вазиськи. Та ужлэсь кулэлыксэ калык валаз, кӧня быгатӥзы, коньдонэн юрттӥзы. Улон сюрес монэ вуттӥз Балезино посёлокысь Вера Касаткина ужбергатӥсь доры, предприятиез ӵапак синпелетъёс лэсьтонэн выре. Бӧрдонэ сярысь солы верай. Сюлмо кышномурт юрттом шуиз, лэсьтӥськонлы кулэ луись уксёлэсь бадӟым люкетсэ висъяз.

Паймоно кадь, со гужемзэ пыр зорыса улӥз. Нош синпелетэз пуктыны ӧдъям но — сайкиськиз, шунды потӥз. Дмитрий Фионин но Андрей Ворончихин синпелетэз лэсьтон бордын синмаськымон ужазы. Чебер памятник пуксиз вынлыко шайгу вылэ. Сое усьтыны быгатӥм 2019-тӥ арын 27-тӥ пӧсьтолэзе.

Кин та шайгуын ватэмын, ум тодӥське ке но, тау кариськом Вормон нуналэз вуттӥсьёслы. Будӥсь нылпиосмы но мед люкаськозы та синпелет доры, мед йыбырттозы вормисьёслы!

Ангелина УРАСИНОВА. Балезино ёросысь Юнды гурт