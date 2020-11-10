«Шумпотӥсько та гуртэлы, синмаськисько калыкелы»

Можга ёросысь Кватчи гурт мыло-кыдо, быгатӥсь адямиосын узыр. Тодматским но синмаським татысь кылбурчилы Галина Марковалы но крезьгурчилы Валентин Егоровлы.

Можга ёросысь Кватчиысь крезьгурчи В. Егоров но кылбурчи Г. Маркова

Туспуктӥз Максим Егоров

Кылбурчи

— Галина Марковалэсь кызьпу сярысь гожтэмзэ лыдӟиськод но, син азе пуксе солэн веттаськемез. Ож сярысь лыдӟиськод — синкылиосты возьыны уг луы. Сыӵе чебер, вольыт, сюлэме пырымон гожтыны быгатэ, — вера Быдӟымсурд гуртысь библиотекарь Галина Зараева.

Галина Марковалэн кылбуръёсыз, оло, бичет поттымон люкаськемын ни. Зӧк тетрадяз гожъямын. Но кышномурт соосты кыре-буре поттыны уг дырты. Зэм, кудӥз-огез чуръёсыз печатласькылӥзы ни ёрос газетазы, чузъяськыло соос гуртын ортчылӥсь пумиськонъёс дыръя но. Нош кылбураны кышномурт пичи дырысеныз кутскем.

— Школа бере Алнаш ёросысь Асан техникуме агрономлы дышетскыны мыно шуыса малпалляй, — вера Г. Маркова. — Егит дырысен «Дась лу!» газетэ гожъяськисько вал бере, отын ужась писатель Герман Ходырев Можгаысь дышетӥсьёсты дасянъя училищее пырыны дэмлаз. Татын Григорий Данилов гожъяськись дорын литературая кружоке ветлылӥ, со милемыз Удмуртиысь писательёсын но журналистъёсын тодматылӥз. Флор Васильевен, Анатолий Уваровен, Егор Загребинэн но мукет гожъяськисьёсын пумиськылӥм, удмурт телевидение но нуллэмез вань. Нош одӥг пол Николай Байтеряков писателен пумиськыны кылдӥз, солы «Кунян» серемес кылбурме возьматӥ, мактаз, 8 чурын гинэ со быдӟа пуштросэз, пе.

Ужан сюрессэ Галина Александровна Кватчи школаын удмурт кылъя но литературая дышетӥсь луыса кутскиз. Но отын кема ужаны ӧз кылды — 6 ар гинэ пиналъёсты визьнодаз. Отӥяз кышномурт 30 арлэсь трос гурт удысын тыршиз, хозяйствоязы бригадир, бакча сиён будэтӥсь вал.

Крезьгурчи

Валентин Егоров 40 ар пала кивалтӥз Кватчи клубен. Солэсь азьвыл тодон-валан люказ Ижысь культпросветучилищеын.

Валентин Григорьевич сюлмаськемъя Кватчи гуртын 17 арганчиос, баянистъёс люкаськизы. Гуртысь быгатӥсь пиосъёс но кышномуртъёс быдэс шаерысьтымы крезьгуро инструментъёсын шудыны быгатӥсь коллективъёс пӧлын 3-тӥ инты утӥзы вал. Тае вормонэн лыдъяны луэ, угось бадӟым лулчеберетъя юртъёс пӧлын асьсэдыз адӟем карымон возьматӥзы. Солэн сюлмаськемезъя клубын ужасьёссы гурт радиозы пыр калыксэс праздникъ-

ёсын, вордӥськем нуналъёсын ӟечкыланы ӧдъязы, кырӟан кузьмаллязы.

Валентин Григорьевич кырӟанъёс клубын ужан вакытаз гожъяны кутскиз. 2005-тӥ арын Александр Белоноговлэн «Мар бен табере?..» кылбурезъя гур пӧрмытӥз.

— Крезьгур гожтонэн солэсь азьвыл но вырылӥ, но мар ке ӧз пӧрмылы, — вера воргорон. — Нош одӥг пол Александр Белоноговлэсь кылбур бичетсэ усьтӥ, «Мар бен табере?..» кылбурезъя гур ас кожаз гожтӥськиз. Та чуръёс крезьгурлы юри гожтэмын кадь. Берло гурме аслыз авторлы возьматӥ, со арган шудэме улсын эктӥз но. Кылбур сборниксэ кузьмаса лэзиз. Отӥяз чуръёсызъя эшшо 7-8 кырӟанъёсы пӧрмизы на.

Али Валентин Григорьевичлэн 20-лэсь уно кырӟанъёсыз ни, ог 10-сэ «Мынам Удмуртие» радио пыр кылыны луэ. Воргорон ачиз но кылбураны выре, аслаз но гуртоосызлэн, мукет кылбурасьёслэн чуръёссыя нотаос гожтэ, арганзэ кутыса, чебер гур пӧрмытэ. 2017-тӥ арын В. Егоровлэн кырӟанэз «Мынам Удмуртие» радиоысь «Арлэн кырӟанэз» конкурсын вормиз, 2018-тӥ арын кырӟанэз «Элькуновидение» конкурсын чузъяськиз.

Валентин Григорьевич кырӟанъёс борды толалтэгес пуксе, хозяйство котырын ужъёс кулэсмем бере. Нош гужемзэ со фермеръёс дорын тырше: картош бича, веник керттыса вуза, гуртысьтыз «Заря» хозяйствоын но ужаса вуттэ.

Ангелина Снигирёва

Сюлэммы Валоен герӟамын Галина МАРКОВА Тӧдь сюан дэремзэс дӥсяса, Возь вылын поръяло льӧмпуос. Лысвуын пыдъёссэс коттыса, Сьӧразы уйисько кызьпуос. Вало шур ас понназ визыла, Шып кылзэ уӵылэсь куаразэ. Ярдураз пазьгиськем италмас, Шундыя со усьтэ синъёссэ. Ой, макем тон мусо, Вало шур, Вуосад пыласько чорыгъёс. Чебересь дӥсьёссэс дӥсяса, Турнаны потыло выль кенъёс. Кыдёке кусолэн куараез Шуккиське, вӧлдӥське шур кузя. Мылкыды но лобӟе кытчы ке — Тюрагай ас гурзэ весь пазя. Егит дыр но Вало люконтэм — Ми татын будэмын, кыдамын. Куддыръя со потэ осконтэм — Сюлэммы Валоен герӟамын. Куно пумитан Ӵукнаысен Марья кенак Ӟырдам гурез азьын берга. Ужез солэн туннэ лачак: Дораз уно куно возьма. Бӧлякъёсыз туннэ дӥняз Ӝӧк котыре люкаськозы. Котькудӥзлэн кияз чарка, Пӧрамъёссэ веръялозы. Ваньзы, азьло дыръя сямен, Вандос шыдэз веръялозы. Небыт кӧен-вирен ӝукен Тэркыоссэс тырмытозы. Кватчи гуртэ Валентин ЕГОРОВ Ой, кыӵе тон чебер, гуртэ, Мынам шудо улон юртэ. Малы татын мон вордӥськи? Тау карисько мемиелы. Припев: Ой, Кватчие, ой, Кватчие, Вордскем гуртэ, яратонэ. Татын мынам вань улонэ, Шумпотонэ, данъяськонэ. Кыӵе татын усто калык, Макем татын сюлмо калык. Коркаоссы нош кыӵеесь — Асьсэос кадь ик йыг-йыгесь. Нош гуртмылэн шор вадесаз Чик дугдытэк, ас дуннеяз Ческыт вузэ ошмес нуэ Кватчи шурысь Вало шуре. Шумпотӥсько та гуртэлы, Синмаськисько калыкелы. Кыӵе татын чебер нылъёс, Кыӵе татын батыр пиос!