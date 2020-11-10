Шоканы капчи!

Дэбес ёрос больницаын ингаляторъёс тырмемысь дугдӥзы. Та югдурез, быдэс черкогуртэн огазеяськыса, тупатыны быгатӥзы.

Нуналысь нуналэ Дэбес ёросын йыло пневмониен висисьёс. Али больницаын соос 15 кузя кыллё. Ваньзэс интыяло коронавирусэн нюръяськон понна кылдытэм отделение.

— Азьло татын пиналъёсты эмъяськомы вал, — вераз Дэбес больницалэн валтӥсь врачез Елена Петровна Стрелкова, — нош али — коронавируслэн симптомъёсыныз, пневмониен, ОРВИ-ен курадӟисьёсты. Со токма шорысь ӧвӧл, угось татын вань 8 бокс (висисьёс ог-огенызы кусып уг возё, туалетсы но душсы нимаз), отделенилэн аслаз ӧсэз.

Азьло пневмониен висисьёс сокем трос ӧй вал, соин ик 2 ингалятор но окмылӥз, нош али сомында адямилы дырыз дыръя юрттэт сётыны туж секыт.

— Туэ трос коньдон быдтӥмы рециркуляторъёс басьтыны, коронавирусэн висисьёс понна отделениез тупатъяны, — вераз Елена Петровна. — Милям пичи больницаямы перчатки басьтон понна гинэ но миллион манетлэсь трос коньдон быре! Нош табере ингаляторъёс кулэ луизы. Соин ик ужбергатӥсьёслы, пӧртэм огазеяськонъёслы вазиськыны малпамы.

Манетэн-манетэн огезлэсь я мукетызлэсь курыса, 6 ингалятор басьтыны пӧрмиз. Али соос котькуд боксын вань. Медсестраослы но капчигес: ингаляторъёсты нуналаз кӧня ке пол отчы-татчы нуллоно ӧвӧл, котькудӥз аслаз интыяз сылэ.

Со сяна, больницаын вакцина нуллон понна кӧня ке термоконтейнер кылдӥз, та дырозь соос Дэбесын воксё ӧй вал.

— Токма шорысь соосты ӧм басьтэ, — вераз Елена Петровна. — Тани, шуом, вуттозы дорамы коронавируслэсь вакцина, но сое интыысь интые 18-20 градус кезьытын нуллоно.

Котькинлэсь зол юрттӥз Дэбес райпо.

— Тодӥмы, больницаямы оборудование уг окмы шуыса, — вераз Дэбес райполэн кивалтӥсез Надежда Серебренникова. — Ӵош ужась эшъёсыным кенешимы, валамы: больницамылы юрттыны луонлыкмы вань. Елена Петровнаен герӟаськи, ӵошен ини бырйимы, мар басьтомы. Ваньмы татын, ёросамы, одӥг больницаын эмъяськиськомы ук, со асьмелы но, гурт калыклы но бадӟым пайда. Тужгес но али, куке тазалык понна эшшо но зол сюлмаськоно луэ.

Огшоры ингаляторъёс вал ни бере, Надежда Петровна ӵектӥз мае ке дунозэгес басьтыны. Озьы дугдӥзы кислородной концентратор вылэ. Аппарат юрттэ омырысь кислородэз огинэ бичаны но трубка пыр сое висисьлы келя, пациентлы шоканы капчигес луэ.

— Али милям 3 концентратормы, вылез трослы кужмогес, соин ик сое кӧня ке тупатыны малпаськомы: одӥг пациентлы интые, со огдыре кыкезлы но, куинезлы но юрттыны мед быгатоз, — вераз Елена Петровна. — Малпасько, таӵееныз тӥрлыкен асьме ёрос больницаосмы ушъяськыны уг на быгато.

27-тӥ октябрьлы Дэбес ёросын 38 коронавирусэн черлан учыр шараяськемын. Секыт висисьёс ӧвӧл, но сыӵе учыръёслы больницаын дасесь: 2 ИВЛ аппаратсы ӟеч ужа, со сяна, огез вань на выль «скорой» машинаын.

Ачиз Елена Стрелкова, калык ог-огеныз ичигес кусып мед возёз шуыса, октябрьысен онлайн-консультациос ортчытъя.

Мария Емельянова