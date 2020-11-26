Шаерысьтымы ог 9 сюрс ужбергатӥсьёслэн выт тыронъёссы 3 поллы ичигес кыльыны быгатозы
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Вуоно арын 1-тӥ январьысен Россиын уз луы ни ЕНВД (единый налог на вмененный доход), таин валче куд-ог ужбергатӥсьёслэн тыриськонъёссы шуак йылыны быгатозы. Угось соос выт тыронъя мукет амалъёсты быръёно луозы. Нош соосъя лыдпусъёс шӧдскымон бадӟымесьгес.
Ужбергатӥсьёсты шуге-леке вуттонтэм вылысь та ужпумез эскеризы Кун Кенешысь депутатъёс. Соос вытъёслэсь быдӟалазэс кулэстӥзы: УСН (упрощенная система налогообложения) амалэз бырйисьёслы 6 процентысь 2 процентозь но 15 процентысь 5 процентозь кельтӥзы.
— Туннэ нуналлы Россиысь 12 улосъёсын гинэ УНС амалэз бырйисьёслы капчиятонъёс чакламын, Удмуртиын ставка тужгес пичиез луэ, — шуиз Удмуртиез азинтонъя корпорацилэн кивалтӥсез Константин Сунцов.
Со сяна, депутатъёс 2023-тӥ арозь азинтӥзы «вытъя каникулъёсты». Озьы тыриськонъёслэсь мозмытэмын вуз поттонэн, калыклы юрттэт сётонэн, наукаен вырись ужбергатӥсьёс — соос нырысьсэ та уж борды басьтӥсько ке. 2020-тӥ арын таӵе луонлыкез кутӥзы ни 531 ужбергатӥсьёс.
Эшшо ваньбур понна выт тыронлэсь мозмытэмын мозмытэмын театръёс, кинотеатръёс, концерт залъёс — кема ворсаськыса улэмзы бере, соослы усьтӥськыны лэземын 17-тӥ ноябрьысен.
Элина Кумачёва
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