Шаерамы 3 ар ужамезлы йылпумъянъёс лэсьтӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов

Азинлык луоз, экономикамы ӧз могӟы, заводъёс ужазы ке — тӥни сое возьматыны турттыса, аслэсьтыз бадӟым пресс-конференцизэ Александр Бречалов ортчытӥз автозаводын. Станокъёс ӵашетэм улсын салкым цехын со 2 час пала журналистъёслэн юанъёссылы валэктон сётӥз.

А. Бречалов

Фото: udmurt.ru

Бюджет сярысь

— Уксё тырмоз ваньмызлы, мар чакламын вал, — вераськонзэ мытӥз Тӧро, иворчиослэсь та юанзэс азьпалтыса. — Бен, югдур секыт. Туж секыт. Азьвыл чакламъя, туэлы огъя бюджет 70,3 миллиард луыны кулэ вал, озьы туннэ нуналлы дефицит 22 миллиард манет пала. Валамон, сыӵе луонэз нокин ӧз тоды, ӧз возьма, мугзэ асьтэос тодӥськоды — 6 миллиард манет пала кошкиз ковидэн нюръяськыны, пуксиз шоро-куспо но пичи бизнес.

Нош та дырозь 3 ар ӵоже элькунмы Россиысь Минфин азьын кылзэ быдэстӥз вал: кун долг кулэстэмын, федерал бюджетэ вытъёс дыраз келясько. Сое лыдэ басьтыса, асьмелы тросгес дотация висъяны ӧдъязы. Ар пумозь госдолгмы луоз 61 миллиард манет пала (туэ 1-тӥ январьлы 46 миллиард вал). Со дыре ик элькунмы быдэсъя социальной гарантиосты но национальной проектъёсты.

Туж оскиськом, пичи процентэн кредит басьтыны быгатом шуыса, со чотын луоз кык бадӟым инвестиционной проектъёсты улонэ пыӵатыны но пунэмаськонъёсмес кулэстыны.

Команда сярысь

Кемалась ӧвӧл югдурез утисьёс азьвыл лэсьтӥсь­конъя министрез Иван Яс­требез ӝегатӥзы, сое янгыше уськыто бадӟым кузьым (взятка) басьтэмез понна. Кызьы озьы тӥ чакласькытэк сыӵе адямиез командаяды кутӥды, со азьвыл кун службаын йӧскадь ужамын но ӧвӧл ук, пыкылӥзы Тӧроез журналистъёс.

— Ястреблэн янгышез судын зэмаз ке, мон понна со, конешно, шуккет луоз, со — мынам янгыше, — шуиз Александр Владимирович. — Азь­-

выл ми соин ӵош ужам, номыр сыӵе-таӵезэ ӧй шӧдылы. Нялтас вераса, мон уг учкиськы, кин кӧня ужамын кун службаын, мон понна валтӥсь интыын — адямилэн ужамез мед потоз! Тодӥсько на, кызьы 3 ар талэсь азьло министръёс 5-6 часын ужысь кошко вал — ужан нуналмы, пе, быриз… Мон туж пайми соку солы, али югдурез тупатӥм ни — потэ ке ужамед, часъёстэ эн лыдъя!

Командаям вань туж синмаськымон министръёс:

О. Аб­рамова, А. Боталова, В. Соловьёв. Туж тыршо Т. Чуракова, С. Болотникова… Ушъямон ужа Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез

А. Свинин — экономикаын со туж вала, сое сьӧрло ӧтё, но оскисько, татчы ик кылёз шуыса. Нош мукетыз вице-премьер — социальной удысэз нуись А. Муталенко — ӝоген зэмзэ но ужысь кошкыны дасяське, уго кузпалыз Санкт-Петербурге ужаны выже.

Быръёнъёс сярысь

Кайта Россиын Кун Думае быръёнъёс ортчозы. Партиос солы дасяськыны али ик кутскизы ни. «Огъя Россия» партия озьы ик мытӥз ни «Партийной школа», «Политстартап» но мукет проектъёссэ. Кызьы тодмо, туэ Александр Бречалов «Огъя Россия» партилэн улосысьтымы ёзэзлэн кивалтӥсез (секретарез) луиз. Кызьы со дунъя Думаын Удмуртилэн нимыныз ужась депутатъёсты? Тодмо ни-а, кин нюръяськоз вуоно ӧтчаме шедён понна? Кылёзы-а таосыз ик депутатъёс яке нимтулъёс воштӥськозы?

Александр Владимирович валэктӥз:

— Туж яра Андрей Исаевлэн ужамез. Со юрттытэк, федерал бюджетысь элькунэ коньдон кыскыны данаклы секытгес йӧтысал. Оглом учконо ке, ваньзы умой, огсыр ужало. Туннэ нуналлы рос-прос малпаськемын-ке­­нешемын ӧвӧл на, кин мыноз вуонояз созыве, но воштӥськонъёстэк уз луы, конешно…

Удмуртлык сярысь

— Туэ элькунмы понна сӥё-дано ар, но висёнэн йырин праздник пусйытэк ик ортчиз кадь. 3 ар талэсь азьвыл тӥ сӥзиды, Ижкарын Удмурт культурая центр луоз шуыса. Солы кыӵе ке оскон вань на-а? — Тӧролы тодаз вайытӥз «Удмурт дунне» газетлэн валтӥсь редакторез Зинаида Рябинина.

— Тодӥсько сыӵе сӥзёнме, кылме берен уг басьтӥськы. Лыдъясько, национальной элькунын йӧскалык лулчеберетъя юрт одно ик луыны кулэ. Мон «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэсь концепцизэ соку ик культурая министрлы В. Соловьёвлы сётӥ, уж борды мед кутскоз шуыса, нош со дыре Россиысь культурая министрен пумиськылыкум,

верай, кыӵе объектъёс одно луыны кулэ Ижын. Соос пӧлын — ож тӥрлык поттон заводлэн валтӥсь корпусэз но Йӧскалык культурая юрт. Уж могӟиз, куке калык кыклы люкиськиз: кин ке шуэ — вуж юртэз сэрттоно, кин ке — уг яра… Асьмеос ӧм быгатэ дэмен калык пӧлын валэктон уж нуыны. Но тыршо, сыӵе юрт мед луоз шуыса.

Кыӵе бадӟым ужпум ас азяз пуктӥз на вал 3 ар талэсь азьло Удмуртилэн командаез? Шаерамы ужбергатонэз азинтоно, Удмуртия ассэ мед шӧдоз бадӟым дуннелэн оглюкетэныз. Сы­ӵе малпанлэсь али но ум куштӥськиське, тыршиськом. Бен, туэ ужез бергатыны, выль проектъёс пыӵатыны секыт, но ми ум аналскиське, «Лэсьтэмын Удмуртиын» бренд тодмо луиз ни, — шуиз А. Бречалов.

Висён но бурмытон сярысь

Улонын тужгес дуноез — тазалык. Калыклэсь тазалыксэ утён кивалтӥсьёслэн нырысетӥ сюлмаськонзы луыны кулэ. Ковид возьматӥз, кыӵе зэмос югдур асьме медицинаын. Ми солы дась ӧй вал. Берло 2 арня ӵоже висисьёслэн лыдзы будэ. Удмуртилэн Тӧроез верамъя, али койкаын ог 1 сюрс 880 адями кылле, но ноябре ковидэн но пневмониен висисьёс эшшо тросгес луозы, соин али ватсаса койкаос усьтӥсько, ноябрьлэн шораз ковидэн секыт висисьёслы 3 сюрс койка дасямын луоз (июне 1 сюрс 680 вал).

— Туж бадӟым тау кареме потэ Москваысь эмчиослы, нимысьтыз — Ожысь ветеранъёслэн госпитальысьтызы хирурглы Сергей Андреевлы, медакадемиосысь, колледжъ­ёсысь студентъёслы, волонтёръёслы.

Та нуналъёсы Россилэн Правительствоез вераз, ковидэн нюръяськыны ватсаса 5 миллиард манет висъяське шуыса. Удмуртилы вуоз 56,5 миллион манет. Туннэ шаерысьтымы 1 сюрс 400-лэсь трос адями дораз йӧнатӥське. Соослы дунтэк эмъюм люкылыны элькун бюджетысь 60 миллион манет висъямын. Дунтэк эмъюм нырысь ик висъяськоз арлыдоослы но секыт висёнъ­ёсын курадӟисьёслы. Со сяна, матысь 2 толэзь ӵоже шаерысьтымы больницаосы вуоз 6 компьютер томограф. Та дырозь шаерысьтымы больницаосын 9 томограф вал, но со тырмыт ӧвӧл.

Тазалыкез утён удысын югдурез тупатон вылысь Удмуртиын аудит (эскеронъёс) ортчытыны чакламын. Вераськон уг мыны оптимизация сярысь. Ми утчаськом выль амалъёс но луонлыкъёс — эмъяськон калык понна ӟечлыко но дунтэм мед луоз шуыса, — шуиз Тӧро.

Гурт сярысь

Пандемия шоры учкыса улыны дырзы ӧвӧл гуртоослэн, сиён-юон поттӥсьёс азинлыко тыршо. Удмуртия йӧл поттонъя Россиысь

5 валтӥсь улосъёс пӧлы пыре.

— Коньдонлы ёрмон шоры учкытэк, ми быгатӥм гурт хозяйствоослы 2,7 миллиард манет тыр юрттыны, нош оглом АПК-лы висъямын

4 миллиардлэсь трос коньдон, — шуиз Александр Бречалов. — Туэ шаерысьтымы фермеръёс 478 миллион манет тыр грант басьтӥзы. Гуртъёсын усьтӥсько выль ФАП-ёс, культура юртъёс, лэсьтӥсько сюресъёс… Шаерысьтымы котькуд куинетӥез адями гуртын улэ, соин ик ми азинтыны кулэ отысь инфраструктураез — солы висъямын

1 миллиардлэсь трос. Нош вуоно арез ялӥм Гуртлэн ареныз — со уката юрттоз гуртэз азинтыны.

Инна Кириллова