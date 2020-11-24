Шаерамы юнматэмын выль 14 праздникъёс но 19 дано нуналъёс

Кун Кенешысь депутатъёс туннэ юнматӥзы «Праздникъёс но дано нуналъёс сярысь» законэз. Отчы оглом 14 праздник но 19 дано нуналъёс шедизы.

Законлэн проектэныз депутатъёсты тодматӥз Кун Кенешысь Наукая, дышетонъя, культурая, нациосын но егитъёсын ужан политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова. Вераськиз со удмурт кылын — таӵеез Кун Кенешлэн историяз ӧй вал на.

Праздникъёс:

— Удмуртиысь кун ёзъёслэн нуналзы — 12-тӥ январе;

— Йӧскалык печатьлэн нуналыз — 4-тӥ феврале;

— Удмуртиысь парламентаризмлэн нуналыз — 26-тӥ мартэ;

— Песянайлэн нуналыз — 26-тӥ мартэ;

— Иж городлэн, Удмуртилэн шоркарезлэн нуналыз — 12-тӥ июне;

— Удмурт йӧскалык «Гербер» шулдыръяськон — июньлэн куинетӥ субботаяз;

— Мушкасьлэн нуналыз — 14-тӥ сентябре;

— Архивын ужасьлэн нуналыз — 2-тӥ октябре;

— Атайлэн нуналыз — октябрьлэн 3-тӥ арняяз;

— Удмуртилэн кунлык басьтэмез — 4-тӥ ноябре;

— Удмуртилэн кун пусъёсызлэн нуналзы — 4-тӥ ноябре;

— Удмуртиысь Профсоюзъёслэн федерацизылэн нуналыз — 16-тӥ ноябре;

— Удмурт кыллэн нуналыз — 27-тӥ ноябре;

— Удмуртилэн Конституциезлэн нуналыз — 7-тӥ декабре,



Дано нуналъёс:

— Удмурт гожъяськисьлэн, кылысь кылэ берыктӥсьлэн, азьветлӥсьлэн Кузебай Гердлэн вордскем нуналыз — 14-тӥ январе;

— Удмурт гожъяськисьлэн, кылысь кылэ берыктӥсьлэн, азьветлӥсьлэн Максим Прокопьевлэн вордскем нуналыз;

— Ижевск-Балезино чугун сюресэз лэсьтонэз йылпумъян — 9-тӥ феврале;

— Пыӵал тӥрлык поттонъя конструкторлэн Евгений Драгуновлэн вордскем нуналыз — 20-тӥ феврале;

— Нырысетӥ удмурт нылкышно кылбурчилэн, Удмурт АССР-ысь дано эмъясьлэн Ашальчи Окилэн вордскем нуналыз — 16-тӥ апреле;

— Ӟуч композиторлэн Пётр Чайковскийлэн вордскем нуналыз — 7-тӥ мае;

— Удмурт крезьгурчилэн Герман Корепановлэн вордскем нуналыз — 30-тӥ июле;

— Удмурт крезьгурчилэн, крезьгуре удмурт йӧскалык культураез пыӵатонлы кутскон сётӥсьлэн Геннадий Корепанов-Камскийлэн вордскем нуналыз;

— Пыӵал тӥрлык поттонъя конструкторлэн Геннадий Никоновлэн вордскем нуналыз — 11-тӥ августэ;

— Нылкышно кавалеристлэн Надежда Дуровалэн вордскем нуналыз — 17-тӥ сентябре;

— РСФСР-ысь социальной обеспечениея калык комиссариатлэн, кун деятельлэн Иосиф Наговицинлэн вордскем нуналыз — 18-тӥ сентябре;

— Нырысетӥ удмурт писательлэн, этнографлэн, азьветлӥсьлэн Григорий Верещагинлэн вордскем нуналыз — 22-тӥ сентябре;

— Историклэн, шаерчилэн Павел Лупповлэн вордскем нуналыз — 22-тӥ октябре;

— Пыӵал тӥрлык поттонъя конструкторлэн Михаил Калашниковлэн вордскем нуналыз — 10-тӥ ноябре;

— Ижысь пыӵал поттон заводэз кылдытӥсьлэн Андрей Дерябинлэн вордскем нуналэз — 6-тӥ ноябре;

— Россиын анданлэсь пушкаос лэсьтонлы кутскон сётӥсьлэн, Вотка завод бордысь каргуртын вордскем Павел Обуховлэн вордскем нуналыз — 18-тӥ ноябре;

— Удмуртилэн кунлык басьтонэзлы кутскон сётӥсьёс пӧлысь одӥгезлэн Трокай Борисовлэн вордскем нуналыз — 1-тӥ декабре;

— Бортпроводницалэн, кулэмез бере Горд Знамя орденэн пусъем Надежда Курченколэн вордскем нуналыз — 29-тӥ декабре;

— Пичи ожъёсысь ветеранлэн нуналыз — сентябрьлэн нырысетӥ субботаяз.