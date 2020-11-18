Шаерамы вуылӥзы Россиысь олимпийской чемпионъёс Е. Рузина, Г. Куклева, И. Сумникова но А. Краснов
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15-тӥ — 20-тӥ ноябре шаерамы вуылӥзы Россиысь олимпийской чемпионъёс Елена Рузина, Галина Куклева, Ирина Сумникова но Александр Краснов. Соосын пумиськонъёс ортчизы «Бадӟым спортлэн пичи городъёсыз» ӧтён улсын.
Россиысь чемпионъёслэн экспедицизы «Олимпиадаысь легендаос — нылпиослы, егитъёслы но Россиысь нылпи спортлы» проект чотын ортче, Россиысь Спортъя министерство но Тимченкоослэн фондзы юрттэмъя. 7 ар куспын 506 городын пумиськонъёс ортчытэмын. Кызьы пусйизы лыктэм куноос, вань чемпионъёс пӧлысь, пе, 95 процентэз пичи городъёсын вордскемын. Удмуртие вуылыкузы, пумиськонъёс радъязы Ижевскысь, Уваысь, Воткинскысь, Сарапулысь но Сарапул ёросысь Сигаево черкогуртысь, Камбаркаысь спортэн эшъяськись нылпиосын но тренеръёсын.
17-тӥ ноябре Ижысь спортлы сӥзем музей соос понна ӧсъёссэс усьтӥз. Пумиськонэ лыктыны быгатымтэ биатлонист Галина Куклева, со онлайн конференцие пыриськиз. Олимпийской чемпионъёс тодазы вайизы спортын басьтэм вормонъёссэс, люкаськемъёслэн юанъёссылы валэктон сётӥзы. Баскетболист Ирина Сумникова спортэн эшъяськись семьяын будэмын, 4 пол Олимпиадае пыриськем. Великен ворттылӥсь Александр Краснов зарни медаль утэм Москваын ортчем Олимпиадаын. Ӵошатсконэ пыриськемзэ тодаз вае ке, туннэ но быдэс мугорыз юзыр-кезьыр луэ. Та спортсмен матысь эшъяськем Ижысь Андрей Ведерниковен. Пыдын бызьылӥсь Елена Рузина спортэ вуэмын 12 аресаз. Тазалыкез лябен эмъясьёс солы спортэн эшъяськыны лэзиллямтэ вылэм, но со Олимпиадаозь вуиз. Е. Рузина тодаз вайиз Ижысь Марина Азябинаен бызьылэмзэс, дӥськутсэс но вошъяса нуллӥллям. Котьку но азьлань вамыштэ, спортэн эшъяськон тазалык сётэ, шуиз дно спортсменка.
Валентина Емельянова
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