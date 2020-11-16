«Фотоконтур» компания, 25 ар тырмонэзлы сӥзьыса, «Четверть века в фотографии» туспуктэмъёсын конкурс ортчытэ.

Ижкарысь вашкала цирк.

Туспуктэм кутэмын «Фотоконкурт» компанилэн сайтысьтыз

Та вожвылъяськонэн компаниысь ужасьёс адӟытыны туртто, кызьы 25 ар ӵоже воштӥськиз гуртлэн, городлэн, элькунлэн яке огшоры семьялэн улонзы. Та дыр ӵоже фотопленкаез воштӥз цифровой аппарат, нош али яркыт но чебер туспуктэмъёс капчияк смартфонэн но пӧрмо. Но озьы-а тазьы-а со лэсьтэмын, туспуктэм историез утьыны, улонысь тунсыко учыръёсты тодэ кельтыны юрттэ, оско ужрадэз ортчытӥсьёс.

Конкурсын 2 номинация ялэмын: «Главные события в жизни моей семьи»,

«Главные события в жизни моего города, села, деревни, республики».

Конкурсэ котькуд пыриськем мурт син-пель кузьымен пусъемын луоз.

2 вормись — 5 сюрс манетъем, 12 адями 1 сюрс манетъем сертификатъёс утозы.

Ужъёсты келяно 15-тӥ январёзь:

—office@konturfoto.ru электрон почтае;

— «Контур-фото»-лэн «ВКонтакте», Инстаграм группаосаз;

— «Контур-Фото» компанилэн котькуд салоназ вайыса;

— почтаен ыстыса 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 235, «Контур-Фото» адресъя.

Конкурслэн положениез но радлыкез сярысь пыр-почгес https://konturfoto.ru/news/fotokonkurs-chetvert-veka-v-fotografii-/

УД