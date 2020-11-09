Фанера укноос но сисьмись сэрегъёс

1920-тӥ арын Сарапулысь Первомайской ульчаысь 2 этажъем пу юртын ужаз нырысетӥ удмурт правительство — РСФСР-ысь Наркомнацлэн вотякъёслэн ужъёссыя комиссариатэз. Ӵапак татын быдэс ар ӵоже Удмурт автономилэсь улонзэ радъян мынӥз.

Первомайской ульчаысь юртын ужазы нырысетӥ удмурт кивалтӥсьёс

Фото: Максим Егоров

Пайда вайись юрт

100 ар ортчыса но, Сарапулын та пу корка сылэ на. Зэм, адресэз табере мукет — Раскольников ульчаысь 154-тӥ юрт. 2001-тӥ арын Удмуртиысь Правительстволэн кутэм 966 номеро постановлениезъя юрт пыртэмын культурая синпелетъёс пӧлы.

Сарапулысь культурая но егитъёсын ужан политикая управлениын пусъё: та юрт пыре «Вятской ульчаысь ансамбль: XIX даурлэн шорыз — ХХ даурлэн кутсконэз» объектъёс пӧлы. Сое Утробиналэн коркаез нимало.

— Та юрт Сарапулысь Утробин священникъёслэн ваньбурзы вал. Утробинъёс сярысь ивор ичи ӧвӧл. 18-тӥ даурлэн пумысеныз Марк Утробин Вознесенской соборын протоиерей вылэм. Солэсь ужзэ азинтӥз Григорий пиез — озьы ик кема аръёс ӵоже Вознесенской черкын протоиерей луыса служба нуылӥз. Со кулэм бере юрт кылиз кышноезлы — Любовь Трофимовна Утробиналы.

Священник вал Григорийлэн Алексей пиез но. Нош Алексейлэн пиез — Григорий — земской доктор луиз, бӧрысь, 1917-тӥ арын, сое городлы йыре бырйылӥзы, — вера Сарапулысь музей-заповедникысь наукая валтӥсь ужась Николай Решетников.

Нялтас вераса, Сарапулын Утробинъёслэн кӧня ке юртъ­ёссы сылӥзы. 1897-тӥ арын ортчем переписья Вятской ульчаысь 66 номеро юрт пайда поттыны шуыса пуктэмын вал. Татын патерын улӥзы купечъёс, чиновникъёс, гимназиын дышетскисьёс. Революция бере та юртэз калыклы сётӥзы — национализировать каризы. Ӵапак отчы интыяськиз нырысетӥ Удмурт комиссариат.

Уж но улон

Революционной комитет­лэн указэзъя 1918-тӥ арысен Вятской ульча нырысь луиз Красной, собере — Раскольников нимо. Утробиналэн юртэз Первомайской но Раскольников урамъёслэн сэрегазы сылэ. Соин пӧртэм документъёсын со озьы но, тазьы но пусъемын.

1920-тӥ арын Удмурт комиссариатэн кивал­тӥз Иосиф Наговицын, со вӧзын ужазы Трофим Борисов но Кузебай Герд.

Сарапулын улэмзы сярысь гожтэ К. Гердлэн кышноез Надежда Герд: «Сюанмы бере Сарапулэ кошкимы — Герд татын комиссариатын ужа вал. Правительстволэн юртэз милициен артэ Первомайской ульчае интыяськиз. Ми улӥ этажаз улӥмы, нош вылӥ этажаз комиссариат вал. Та коркан ик улӥзы Иосиф Алексеевич Наговицын, Трофим Кузьмич Борисов, Пётр Афанасьевич Стрелков».

Бӧрысь И. Наговицынэз Москвае басьтӥзы. Гердъёслэн семьязы но Сарапулысь кошкиз — кузпалъёс Вавож ёросысь Покчи Вукоын дышетӥзы. Собере Кузебай Герд Москвае дышетскыны мынӥз.

Гурзэс эсто пуэн

Та юртын Удмурт комиссариат интыяськемын вал шуыса, туннэ тодэ вайытэ бадӟым баннер. Сое 2016-тӥ арын выльдӥллям. Вужез баннер корка мышкын кылле.

Юртлэн азбарез таӵе

Фото: Максим Егоров

Табере со огшоры улон юрт. Татын 7 квартира. Со пӧлысь 5-ез приватизировать каремын, 2-ез муниципальной лыдъяське. Эшшо огез квартира буш улэ. Со музъеме сокем пыремын ни — татын улыны мылкыд карись ӧвӧл, лэся.

Сарапулысь историк Николай Решетников верамъя, Удмурт автономилы 50 ар тырмыку, та юрт сэзъямын вал. Со вакытэ лэсьтэм тус­пуктэмъёс утиськемын на.

Реставрация бере ик воштӥськизы юртын улӥсьёс но. Али татысь тужгес мӧйыез — 12 номеро квартираысь 68 аресъем Поплаухина Валя апай. Но ми вуылон вакытэ со дораз ӧз тупа. Валя апайлэн Татьяна кенэз верамъя, мӧйы кышномурт та патерын 40 ар пала улэ ни, сомында ар ик выль квартира вите.

Вашкала юртын улон но вашкала сямен мынэ. Татын вань электротыл но кезьыт ву гинэ. Котькуд патерез шунтон понна гур эстоно, туалетэ педло потоно. Юртын 2 подъезд. Огез чакламын 1-тӥ этажын улӥсьёслы. Кыкетӥ корказь вуттэ 2-тӥ этаже. Татын ик пуэн артанаос, нылпи великъёс. Коридорын — тамак ӵын.

— Татчы квартира басьтӥ 2005-тӥ арын. Коньдонэ луысал ке, ӟечсэгес утчасал, — вера 1-тӥ этажын улӥсь Наташа Романовская. — Выж­мы — музъем вылын ик, кезьыт. Но ми квартирамес ум аналтӥське, ремонт лэсьтӥм.

— Та юртын нырысетӥ удмурт правительство вал шуыса тодӥськоды-а? — юасько нылкышнолэсь.

— Кыӵе ке пичигес таб­личка вал азьло, лыдӟыса но ӧй улы. Табере тани бадӟым баннер шуккизы, — шуэ Наташа.

— 1-тӥ этажысь квартираосын улӥллям кивалтӥсьёс. Оло, тӥ Гердлэсь яке Наговицынлэсь квартиразэ бась­тӥды? — выжыятӥсько мон.

— Мыным со тунсыко ӧвӧл. Азбарысьтымы та незаконной лэсьтӥськонэз мед сэрттозы вылэм, — ӝожтӥське кышномурт.

Азбарын котькуд квартиралэн пичигес сарайёсыз вань. Огез таӵе лапас нергелэн кузёез пуктӥськемъёссэ музъемен ӵош вузам. Табере азбарлэсь бадӟым лю­кетсэ басьтэ пеноблок­лэсь ӝутэм юрт — «незаконной лэсьтӥськон». Зэм, лэсьтӥськон берло 6 ар ӵоже гуньдэмын.

12-тӥ квартираын улӥсь Татьяна патераз пырыны

лэзиз. Квартиралэн быдӟалаез 21 квадрат метр. Татын бадӟым инты басьтэ гур. Кузёос сое али 2 нуналлы 1 пол гинэ эсто — пузэс жаляло. Соин кӧня ке минут куспын пыдъёс эбыляло.

— Толалтэ кӧня ке полэс палас вӧлдӥськом, но пайдаез ӧжыт. 1-тӥ этажын улӥсь луысал ке, сокем, оло, ӧй кынмысалмы. Но отысь песянаез дораз нуиз пиез. Табере улласянь кезьыт лыктэ, вылласянь ву вия. Управляющей компания тулыс, липетэз выльдэм интые, пасьёсты клёнкаен ворсаз, — маде Татьяна.

Правоосъя огъя кун реестрын (ЕГРН) та юрт 1918-тӥ арын пуктэмын шуыса пусъемын. Аварийной со уг лыдъяськы. Этажъёс вискысь перекрытие пулэсь лэсьтэмын. Сарапулысь культурая но егитъёсын ужан политикая управлениын пусъё: юрт шальтрамын. Но юртэз сэзъяны кулэ квартира кузёос — капремонт чотын бичам уксёен. Но та огшоры корка ӧвӧл — культурая синпелет. Соин ик ужъёсты ортчытыны кулэ реставраторъёс. Со сяна, Кап­ремонтъя фонд реставрациен уг выры. Вылаз ик, сыӵе уж трослы дуногес, огшоры тупатъян-сэзъянэн ӵошатыса.

Республикалэсь 100 аръем юбилейзэ правительстволэн нырысетӥ юртэз пумита фанера «синъёсын» но музъеме выйись сэреген.

Елена Скворцова