Можга ёросысь «Родина» хозяйствоын 33-тӥ арзэ механизатор луыса ужа ни Виталий Петров.

В. Петров

Виталий Бронеславовичлэсь котькыӵе техника кылзӥське. Тулыс вуэ ке, кизьыны потэ, сӥзьыл — уборкаын. Али но солы тэк пукыны маза ӧвӧл — бусые кыед ворттэ.

— Техника тырмыт, ужась уггес тырмы кадь потэ, уката ик

гужем, — шуэ воргорон. — 2 адями интые но ужано луэ. Талы, огласянь, шумпотоно. Пиосмурт ужтэк пукиз ке, мар луоз со. Ярам, али гаражын тӥяськыса сылон учыръёс уггес луо ни, сӧриськиськомы ке но, запчасть ӝог вутто, тупатӥськом. Мукет ласянь, дорез адӟылыны уг луы. 3 пиосмы будӥзы, гуртысь кошкизы ни. Азьло юртъер котыр соослы оскемын вал. Табере ачим но хозяйкае бергаськомы. Солы но дыр уг сюрылы — хозяйствоын доярка луыса ужа. Асьме гидамы но пудомы лачак, сое но утялтоно, пудо сиён дасяно. Гужем кысык луэ. Чорыганы но дыр уг сюрылы ни. Дорын но техникаез учкылоно — бадӟымез но, пичиез но гаражын сылэ. Пиосы берто ке, юрттӥсько.

Виталий Петров — ёросын устоез комбайнёр. Кылем арын

1 сюрс 83 тонна ю-нянь кутсаз. Туэ но ичигес ӧвӧл. Техникаез дыраз учкиськод ке, со ужын тау каре, шуэ. Сомында ар ужатозяз, ужлэсь радзэ но ачиз вала ни: чакла, кыӵе бусыез кызьы гыроно, ку кизёно. Умой ужамез понна «Родина» хозяйство сое кӧня ке пол санаторийёсы ысъяз ни. Элькунысьтымы Данъян пул вылэ пыртэмзы понна но кивалтӥсьёсыз премиен пусйизы, ӟечкылазы.

Елена Сараматова