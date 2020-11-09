Ушъямзы понна уг ужа

Анатолий Захаров Балезино ёросысь «Авангард» (али «Восход») хозяйствоын ужаны кутскиз 40 ар талэсь азьло. Та предприятиысь Элькунысьтымы Данъян пул вылэ нокин ӧз шедьылы на вал.

А. Захаров

Анатолий Львовичез математикаез яратон Ижысь гурт удысъя институтэ вуттӥз. Со дырысен со корт валъёсты лулъя. Аслэсьтыз нырысетӥ машиназэ но 21 ар талэсь азьвыл куштӥськем кортъёслэсь бичаз. Турын утялтыны но, семьяеныз кытчы ке потыны но машинаез яралляз. Али ке но гаражаз возе, семьяосыз металлоломе келяны косо ке но. «Восход» хозяйствоысь но техникаез яратыса тупатъя. Шальтыртэмзэ кыдёкысен ик кылэ. Анатолий Львович хозяйствоысь техникаез уборкалы дася, сӥзьыллы тупатыса кельтыны выре. Со быгатӥз ГЛОНАСС но GPS технологиосын ужась система пыӵатыны. Та ужзэс капчиятӥз: тодыны луэ, кӧня иськем туннэ ортчиз трактор, кӧня бензин сииз, кӧня гаражын тӥяськыса сылӥз. Соя ик валаны луэ, списать карыны дыр вуэмын я ӧвӧл. Али гаражын комбайнъёс, тракторъёс, грузовой машинаос гинэ ог 30 пала. Механизаторъёс ог 20 кузя. Пӧлазы егитъёс но вань.

— Туала вакытэ пиослэн техникалы дышетскемзы туж ик уг поты ни. Кыл кутонэз бадӟым. Визь но кулэ солы. Секыт: техникалэн пушказ быдэс электроника. Вужзэ возьыны дуно усе — тупатъяны ик кӧня коньдон кошке. Соин выльдыны выриськомы, — шуэ Анатолий Захаров.

Гуртын сое гажало. Кытын ке маке тӥяське ке, Анатолий Львовичез ӧтё. Данъян пул вылэ пыртэмысьтызы, кепыра. Мон, пе, герой-а, мар-а, ас ужме быдэстӥсько, ушъян понна уг ужаськы.

Вераськыны но со трос уг яраты — адямиез мед возьматоз ужез, шуэ.

— Азьвыл, шутэтскон нуналъёсты адӟылытэк но, ужалляз. Улон воштӥськемъя гань-ганьгес луиз ни — мужикез сярысь вера Татьяна Витальевна. — Озьы но пиналъёсынымы вырыны дыр котьку шедьтылӥз. Толя туж умой адями. Ноку нокинэ уг тышкаськы. Улоназ маке секытэз луэ ке но, олоку берло тодӥсько — номырзэ уг вера.

— Мынам атае — зарни адями, — шуэ нылыз Ольга Бикузина. — Солэн огпол но куаразэ будэтэмез ӧвӧл. Ӵемысь вералля: кортэз котьку тупатыны луоз — со адями ӧвӧл. Уженыз возьматоз яратэмзэ но, гажамзэ но. Нош кыӵе тодэ но гажа историез! Трос лыдӟиське. Внукъёсыныз дорысь урокъёссэс телефон пыр но ӵош лэсьтылэ, тужгес но — математикаен. Родняосмылы вылӥ математикаен юрттӥське. Туж трос ужа. Висьыкуз но гаражаз дыртэ. Огпол дышетскыкум общежитие вуиз. Ужан дӥсен, саптаськем сапеген. Воштӥськыны дырыз ӧй вал шуыса, кепыраз соку. Нош мон кунултӥськи но вамыштӥ бордаз. Мон тодӥсько: со котыр ласянь умой адями.

Елена Сараматова