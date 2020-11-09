Улонысь кошкиз Ренат Галямшин

Р. Галямшин. Фото кутэмын «Ошмес» газетысь

Ренат Галямшин — Башкортостанысь удмуртъёслэсь центрзэс кылдытӥсь, трос аръёс ӵоже соин валтӥсь, Россия Федерациысь гурт хозяйство удысын дано ужась, СССР-ысь спортъя мастер, К. Герд нимо премилэн лауреатэз.

Ренат Биктимирович 28 ар ӵоже Башкортостанысь Татышлы ёросысь «Дэмен» удмурт колхозэн кивалтӥз, та хозяйствоез республикаысь устоосыз радэ поттӥз, Башкортостанысь Вылӥ Кенешлэн депутатэз вал. 1996-тӥ арын со Башкортостанысь удмуртъёслэсь национально-культурной автономизэс кылдытӥз, 19 ар ӵоже соин кивалтӥз.

Ренат Биктимирович быгатылӥз йыг-йыг хозяйство но возьыны, рос-прос кивалтыны, общественной ужез но валаса радъяны.

Ачиз сярысь трос вераны ӧз яратылы.

— Калык ӧй ке оскысал, 28 ар ӵоже гурт хозяйствоен ӧй кивалтысал, — шуылӥз, — Ужтэк номыр уг луы. Озьы ик дышетӥсько егитъёсты но. Пичиысен мед адӟозы, кызьы нянь будэ, кызьы йӧл потэ.

Ренат Биктимировичлэн кылдытэм удмурт культурая центрез туннэ но азинлыко ужа, ас котыраз Башкортостанысь удмуртъёсты огазея. Солэн бурд улаз пӧртэм удмурт коллективъёс ужало, крезьчиослэн ансамбльзы, Башкортостанын потэ удмуртъёслэн «Ошмес» газетсы, удмурт нылпиос понна ортчыло «Усточикар» лагерь-сменаос.

Ренат Галямшинэз берпуметӥ сюрес вылэ келяны мынӥз Удмуртиысь делегация но: Нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова но мукетъёс.

Удмурт дунне