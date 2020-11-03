Ужась тусъёс — «Галерея» адӟытон центрын

8-тӥ ноябрёзь «Галерея» адӟытон центрын тодматскыны луэ «Лица труда» фотовыставкаен (0+).

Сарапулысь врачъёслэн тусъёссы

«Лица труда» фотоконкурс 3-тӥ арзэ радъяське. Адӟытон сӥземын киын ужасьёслы — гуртын, заводъёсын, предприятиосын тыршисьёслы — но радъяське ужась калыклэсь данзэ ӝутон вылысь. Россиын ужась адямиез котьку гажазы — та сям уретӥськыны кулэ ӧвӧл.

Туэ вожвылъяськонэ ыстэмын вал Россиысь вань улосъёсысь ог 2 сюрс фото. Жюри дунъяз туспуктэмъёсты кӧня ке номинациын: «Яратоно уже», «Устоез егит специалист», «Устоез дышетӥсь». Туэ ватсамын вал 2 выль номинация: «Асьме вакытысь геройёс» — со сӥземын врачъёслы — но Быдӟым Вормонлы сӥзем «Ветеранъёсмы». Устооссэ туспуктэмъёсты калык азе потталозы, нош вормисьёсты кузьымъёсын пусъёзы. Фотоконкурслы сӥзем нырысетӥез выставка Россиысь кӧня ке городъёсын ортчоз, нырысетӥез усьтӥськиз Ижкарын.

Вормисьёс пӧлын — Сарапулысь городской больницаысь медсестра Ульяна Лазарева. Со конкурсэ больницаысь эшъёсызлэсь — реаниматологияя но физиотерапияя отделениосын ужасьёслэсь — тусъёссэс келяз. Выставкаез усьтонын вормисез ӟечкылазы но кузьым — смартфон — сётӥзы.

— Таӵе кузьым иназ мыноз, — тау шуиз У. Лазарева. — Медсестра луэм сяна, мон ивор вӧлмытӥсь организациосын кусып возён понна кыл кутӥсько. Алигес выль проект мытӥмы: валтӥсь врачен «пӧсь телефон». Смартфонэз ӵапак та ужын кутомы.

У. Лазарева — Сарапулысь вормись.

Туспуктӥз А. Шумилова

Туспуктэмъёсысь адямиослэн югыт тусъёссы кужым сёто кадь. Пальпотыса, калыклы пайда вайыса ужаны мылкыд кылдэ.

Выставка ужалоз 8-тӥ ноябрёзь, пыронэз дунтэк.