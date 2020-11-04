Удмурт Элькунэз кылдытӥсьёслэн синпелетъёссы доры сяська понӥзы шаерысьтымы кивалтӥсьёс но депутатъёс

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Кунлыкез кылдытӥсьёс – Трокай Борисов, Иосиф Наговицын но Кузебай Герд — 100 ар талэсь азьло сюлмаськизы удмурт калыкез сайкатыны но быгатӥзы нимаз автономия басьтыны.

Трокай Борисовлэн памятникез доры сяська понӥз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко. Со пусйиз:

— Трофим Кузьмичлэн улон сюресэз паймытэ огдыре ик яркыт но, секыт но луэменыз. Трокай Борисов – врач но, филолог но, этнограф но. 1920-тӥ аръёсы со сюлмаське удмуртъёс понна дышетӥсьёсты дасянъя курсъёс усьтыны, собере — семинариос. Со чаклаз: выльдӥськон вакытлы визьмо но дышетскем адямиос кулэ.

Удмуртилэн Тӧроезлэн но Правительствоезлэн Администрациеныз кивалтӥсь Сергей Смирнов сяська понӥз Иосиф Наговицынлэн синпелетэз доры.

— Кылем даурысь 20-тӥ аръёс туж секытэн ортчизы: война, сютэм улон. Озьы ке но та быдӟым адямиос кужым шедьтӥзы кунлык сярысь малпаськыны, малпанзэс быдэстыны,100 арлы азьпала адӟыса. Соос ванен уно миллион адямиослэн, трос поколениослэн улонзы воштӥськиз. Туннэ Удмуртия – чебер но кужмо республика, татын зол азинско промышленность но гурт удыс, — шуиз Серей Смирнов.

Кузебай Герлэн синпелетэз доры сяська вайиз Кун Кенелэн Тӧроезлэн воштӥсез Александр Прозоров.

— Удмурт калыклэн историяз Кузебай Герд кылиз югдытӥсь сямен. Со трос кылбур сборникъёс печатласа вуиз, удмурт кылэ берыктылӥз ӟуч писательёслэсь ужъёссэс, ӟуч калык выжыкылъёсты но кырӟанъёсты. Вань улытозяз Герд пропагандист но агитатор вал,- пусйиз Александр Прозоров.

Республикалэн 100 ар тырмонэзлы дасяськон кӧня ке ар ӵоже мынӥз.Но пандемиен валче вань ужрадъёсты ортчытыны кулэ, эпидемиологияя куронъёсты чакласа. Соин валлин уноез ужрадъёс онлайн-форматэ выжтэмын.

Сергей Захаров