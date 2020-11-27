«Удмурт ныл» вордскиз Кезын

Туэ гужемысен Кезысь «Леспромхоз» культурая юртын ужа «Эрико улон» удмурт театральной студия. Алигес самодеятельной труппа возьматӥз нырысетӥ спектакльзэ.

Кезысь «Леспромхоз» культурая юртысь «Эрико улон» удмурт театральной студилэн Л. Перевощиков драматурглэн «Удмурт ныл» пьесаезъя пуктэм спектакльысь суред.

Кезъёс удмурт театр усьтыны быгатӥзы, Нациосын ужан политикая министерстволэн конкурсаз пыриськыса. Нош театр кылдытон сярысь малпанъёс кемаласен — 2013-тӥ арысен — бергало вал ини, шуэ «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Кез ёросысь ёзэныз кивалтӥсь Наталья Селиверстова.

— Дырыз вуиз но, озьы кемдӥз. Ваньмыз адями бордысь потэ. Милем мыло-кыдо режиссёр кулэ вал. Культурая юртысь егит ужасьмы Юлия Третьякова тодон-валанзэ будэтӥз, режиссёрлы дышетскиз. Юлия валтӥсь режиссёрлы Ирина Сердюклы юрттӥськиз. И. Сердюк — Удмуртиысь культура удысысь дано ужась, бадӟым профессионал. Солэн быгатонлыкез вылэ пыкиськыса, спектакль пуктӥмы. Туж оскисько, таин проектмы уз йылпумъяськы шуыса. Мон Юлиялы оскисько — со тёпак удмурт гуртысь, удмурт кылын вераське, удмуртлык понна сюлмыз висе, — шуэ Наталья Вениаминовна.

«Эрико улонлэн» нырысетӥ спектаклез «Удмурт ныл» героической комедияя пуктэмын. Солэн авторез — Дэбес ёросын Уйвай гуртын вордскем драматург, Удмурт театрысь артист Лазарь Перевощиков (1912-1984). Пьесаез 1945-тӥ арын гожтэмын но Белоруссиысь партизанъёслы сӥземын. Буре ваён но данъян аре кезъёс малпазы Быдӟым ожлы сӥзем постановка дасяны. Медо вал ӟуч кылысь пьесаез берыктыны — но дырлы ёрмыса, вазиськизы Кезысь библиотекарьёслы. Соос Л. Перевощиковлэсь пьесаез шедьтӥллям. Режиссёръёс сое дасяны ӧдъяллям но валаллям: та «Удмурт ныллэн» 3-тӥ действиез гинэ. Ижысь Йӧскалык библиотека вазиськыса гинэ, быдэс пьесаез шедьтӥзы.

Артистъёсты бырйизы, кастинг ортчытыса. Озьы театре пӧртэм арлыдо, пӧртэм ужъёсын вырись муртъёс вуизы. Пӧлазы — 30 аресъем экономист Яна Бывальцева. Декретын пукись кышномурт театрлы но дыр шедьтэ.

— Интернетысь ялон адӟи, калыкез кастинге люкало шуыса. Оскалто, пӧй. Озьы театре шеди, Луизалэсь рользэ сётӥзы. Школаын дышетскыкум, театральной кружоке ветлӥ. Папае но клубын заведующийын кема ужаз, соин, вылды, театр яра, — вера егит кышномурт.

Самодеятельной артистъёс сяна, спектакле пырисько культурая юртысь ужасьёс, «Ӟардон» калык ансамбльысь кырӟасьёс, эктон студие ветлӥсь нылъёс. Нылкышноос театре мылкыдзыя лыктӥзы ке, пиосмуртъёсты кыскано луиз, пе. Со сяна, репетициос ӵем ортчылӥзы ке но, ваньзы ӵош артистъёс люкаськыны быгатӥзы премьерае гинэ — угось кин ке сменаен ужа, кин ке пиналэн пуке. Куд-ог реквизитэз асьсэос лэсьтоно луизы. Озьы ке но ужзы пӧрмиз — «Удмурт ныл» спектакльлэсь нырысетӥ люкетсэ «Эрико улон» студилэн «ВКонтакте» вотэс бамысьтыз учкыны луэ ини. 20-тӥ декабрёзь постановка быдэсак поттэмын луоз. Спектаклез возьматъяны ӧдъяло ёросысь культурая юртъёсын но.

— Улонмы юн тунсыко луиз, — вера Наталья Селиверстова. — Ужмес азьланьтыны медӥськомы. Ю. Третьякова шуиз: табере яратон сярысь лирической комедия пуктомы.

Анастасия Шумилова