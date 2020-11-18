Удмурт кылъя но литературая учебникъёсты ӵектэмын федерал перечне пыртыны

Дышетон пособиос ортчизы нимысьтыз экспертизаез. Табере ваньмыз 18 учебникъёс тупало вань куронъёслы.

Вераны кулэ, та бадӟым ужез 3 ар куспын быдэстӥз Дышетон удысысь национальной ужпумъёсты эскеронъя институт. Солэсь азьло федерал перечне пыризы покчи классъёслы чаклам анай кылъя учебникъёс. Котькуд класслы дасямын нимысьтыз комплекс. Отчы пыро дышетон программа, учебник, дышетӥсьлы методикая пособие но электрон учебник.

Удмуртиысь дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова нимысьтыз пусйиз: вань фин-угор кылъёсъя учебник кылдытӥсьёсты азьпалтӥзы удмурт дышетӥсьёс но учёнойёс . Та дырлы федерал перечне пыртэмын удмурт кылъя дышетон пособиос гинэ.

Елена Скворцова