«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзчиосыз люкаськылӥзы Трокай Борисовлэн памятникез доры

Та нуналэ сяськаосын шулдырмиз Трокай Борисовлэн Ижысь памятникез но. Татын озьы ик люкаськизы «Удмурт Кенеш» огазеяськемлэн ёзчиосыз.

Вераны кулэ, удмурт азьветлӥсьлы Трофим Кузьмичлы синпелет пуктэмын вал 120 ар тырмонзлы сӥзьыса. Со сярысь тодэ ваёнъёссэ вераз Николай Мусалимов – ӵапак со вакытэ кивалтӥз «Удмурт Кенеш» огазеяськемен:

— Та памятникез пуктон сярысь малпан азьлогес кылдӥз вал: Трокай Борисовлы 100 ар тырмон дыръя Алнашын ортчем ужрадын. Синпелетэз пуктон капчиен ӧз мыны, озьы ке но уж быдэстэмын. Праздникен ӟечкыласа пусйысал: кунлык басьтон калыклы сётэмын. Шумпотымон, асьме азьветлӥсьёсмы та луонлыкез кутыны быгатӥзы шуыса. Табере асьме республикамылэн нимыз, Россиын гинэ ӧвӧл, кунгож сьӧрын но тодмо.













Аслэсьтыз мылкыдзэ вераны быгатӥз Трокай Борисовлэн ӵыжы-выжыез Раиса Корепанова но:

— Асьмеос удмурт калыкен гинэ ум улӥське, асьме шаерамы туж трос калыкъёс артэ ужало, уло-выло. Асьмеос огкыл утчаськомы, удмурт шаеренымы данъяськиськомы. Улыса-вылыса гинэ валаськод, кыӵе чидано луэм Трокай агаймылы но солэн семьяезлы. Иже вуисько ке, котьку та памятник доры кожисько но ӝожомыса кошкисько вал, уг утялто, уг чаклало шуыса. Табере ваньмыз тупатъямын, чебер. Туннэ мынам шумпотон синкылиосы луозы.

Люкаськемъёс азьын кырӟазы «Айкай» театрысь артистъёс. Собере вань калык шулдыр мылкыдын но арган шудэм-кырӟан улсын вамыштӥз азьлань – Кузебай Гердлэн памятникез доры.

Елена Скворцова