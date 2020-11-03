Удмуртия — туризмлэн кӧкыяз
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Туризмен герӟаськем проектъёс Russian Event Awards йӧскалык премия понна нюръясько. Туэ солэн финалэз ортчоз 8-тӥ-10-тӥ толсуре Екатеринабургын.
Туэ вожвылъяськонлэн финалаз потӥзы Россиысь 59 улосвылъёсысь 256 проектъёс, Молдоваысь, Огазеям Араб Эмиратъёсысь 3 ужъёс. Вераны кулэ, тужгес трос проектъёсыз луо Свердловск улосвыллэн, Удмуртилэн но Москва улосвыллэн.
Шумпотымон, Удмуртиялэн 15 проектъёсыз финалозь вуизы. Пӧлазы Пичи Пургалась “Учке мынэсьтым дэремме” ужрад, Шаркан ёросысь Быгы гуртысь “Удмурт корка — выжы герӟет” программа, Грах ёросысь “Баба Ягалэн вордскем нуналыз”, Сарапулысь ӟуч культуралы сӥзем “Высокий берег” фестивальёс, “Тракторной биатлон” калыккуспо шудонъёс но трос мукетъёсыз.
Мария Петрова
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