Удмуртия «Сделано в России» проектэ пыриське

30-тӥ коньывуонэ «Сделано в Удмуртии» онлайн-форум дыръя Удмурт Элькунлэн Правительствоез Росконгресс Фондэн но «Национальный бренд» огазеяськонэн огкыл кутӥз. Табере шаерамы поттэм вузъёслы дуннее вӧлмыны юрттоз madeinrussia.ru вотэсбам.

Туспуктэм: udmurt.ru

— Made in Russia проект огазея быдэс странаысь вуз поттӥсьёсты но юрттэ соослы кунгож сьӧрын вӧлмыны. Табере madeinrussia.ru вотэсбамын Удмуртилы сӥзем нимысьтыз бам усьтӥськоз, озьы шаерысьтымы вуз поттӥсьёслы кунгож сьӧрысь выль партнёръёсты шедьтыны капчигес луоз, — пусйиз Удмуртилэн тӧроез Александр Бречалов.

Кин пыроз каталоге, али тодмо ӧвӧл на, но отчы сюрон понна, чурыт куронъёс пыр ортчоно луоз, пусъё кивалтӥсьёс.

— Милям потэ юрттэммы Удмуртиысь экспортёръёслы, озьы ик кылдытэммы выль сӧзнэтъёсты, интернет-лавкаосты но ужан амалъёсты. Али «Сделано в России» проектэ пырисько 700-лэсь уно компаниос, азьланяз ми соослэсь лыдзэс будэтом, — пусйиз «Национальный бренд» огазеяськонлэн кивалтӥсез Михаил Садченков.

Табере Удмуртиын ужбергатон эшшо но золгес азинтӥськоз, тросгес вузъёс кошкозы кунгож сьӧры. Со сяна, удмурт предприятиос возьматэмын луозы Россиысь ужбергатонъя валтӥсь конгрессъёсын но адӟытонъёсын.

Сергей Захаров