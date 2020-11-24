Кылем арняе «Удмуртия» издательствоын потӥз «Туала удмурт нылпи литература» антология (0+).

Нылпиос понна таӵе бадӟым, узыр, чебер издание удмурт кылын ӧз печатласькылы на. Книгаын ог 400 бамын — удмурт кылбуръёс, веросъёс, выжыкылъёс но сценкаос. 41 авторъёс пӧлын — удмурт литературалэн классикъёсыз Василий Ванюшев, Олег Четкарёв, Лидия Чернова, Вениамин Ившин, Вячеслав Ар-Серги, удмурт нылпи литератураез кема аръёс ӵоже азинтэм писательёс Семён Карпов, Лия Малых, Алексей Ельцов, Ульфат Бадретдинов, Александр Лаптев, егит авторъёс Елена Миннигараева, Наталья Варламова, Елена Богданова, Надежда Шкляева но трос мукет гожъяськисьёс.

Антологие, чеберлыко произведениос сяна, чебер иллюстрациос но пыртэмын. Книгаез яркыт каро 16 художникъёслэн (Василий Мустаевлэн, Вячеслав Михайловлэн, Михаил Вахринлэн, Наталья Исаевалэн, Александра Гладышлэн, Анна Закревскаялэн но мукетъёсызлэн) ог 350 пала суредъёссы.

Книга 2 сюрс 200 экземплярен печатламын. Элькунысьтымы муниципал но школа библиотекаосы выль антология дунтэк лэземын луоз. Книгаез озьы ик басьтыны луэ «Удмуртия» издательстволэн лавкаысьтыз.

«Туала удмурт нылпи литература» антологиез поттыны юрттӥз элькунысьтымы Правительство. Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонлы сӥзьыса, чеберлыко удмурт произведениосын оглом 3 антология потӥз. «Туала удмурт поэзия» но «Туала удмурт проза» книгаосты издательство печатлаз ини арлэн кутсконаз.

Виктория Крамова